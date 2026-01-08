Trao đổi thông tin theo hình thức điện tử nhằm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và thu ngân sách nhà nước.

Tham dự buổi lễ có Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Khuất Hoàng Kiên, cùng đại diện các phòng, ban liên quan.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh việc ký quy chế phối hợp điện tử là minh chứng cho quyết tâm của hai ngành trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu quy trình xử lý dữ liệu, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và minh bạch thủ tục hành chính.

Theo thống kê, đến nay đã có 325/350 cơ quan Thuế cơ sở và 33/34 Cục Thuế địa phương triển khai trao đổi thông tin điện tử với ngành Tài nguyên và Môi trường. Dự kiến, 25 đơn vị còn lại sẽ hoàn tất kết nối trong Quý I/2026.

"Việc triển khai liên thông điện tử góp phần giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, tăng tính chính xác trong xử lý dữ liệu và minh bạch thời gian xử lý hồ sơ, đặc biệt mang lại hiệu quả trong công tác phối hợp giải quyết TTHC theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp như hiện nay.” - Phó Cục trưởng Cục Thuế nói.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp điện tử trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Thời gian qua, Cục Thuế đã phối hợp với Cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đổi mới phương thức trao đổi điện tử, mở rộng phạm vi hồ sơ, dữ liệu trao đổi nhằm phục vụ công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan thuế và cơ quan Đăng ký đất đai.

Việc hoàn thiện Quy chế sẽ tối ưu quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tái sử dụng dữ liệu số hóa, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Đáp ứng mục tiêu vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Việc ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận mạnh mẽ giữa Cục Thuế và Cục Quản lý đất đai trong việc tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Sau khi Quy chế được ban hành, hai cơ quan sẽ khẩn trương tiến hành triển khai ngay các nội dung đã được quy định tại Quy chế đến các cơ quan thuế, các cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương để Quy chế phát huy được hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Các đơn vị đầu mối của Cục Thuế (Ban NVT, Ban CĐS) có trách nhiệm phối hợp với đơn vị đầu mối của Cục Quản lý đất đai đảm bảo nối truyền nhận, khai thác dữ liệu và xử lý kịp thời khi có sự cố hệ thống. Đồng thời đối soát thông tin kịp thời, chính xác và bảo mật nội dung thông tin theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.