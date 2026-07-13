Tắt sóng 2G từ 15/9, mở đường phát triển hạ tầng số

Từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông sẽ dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.

Đáng chú ý, nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng mạng 2G đã bị tắt từ cuối năm 2024. Thực tế, thời điểm đó chỉ dừng cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao sử dụng điện thoại 2G Only, trong khi hạ tầng 2G vẫn được duy trì để phục vụ một số nhu cầu kỹ thuật trong giai đoạn chuyển tiếp.

Năm 2024 chỉ dừng thuê bao 2G Only, chưa phải tắt sóng 2G

Tháng 10/2024 đánh dấu bước đầu trong lộ trình loại bỏ công nghệ di động thế hệ cũ tại Việt Nam khi các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với thuê bao sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ mạng 2G (2G Only).

Đây là các thiết bị phổ thông chỉ có khả năng kết nối mạng GSM 2G, không hỗ trợ 3G, 4G hoặc 5G. Sau thời điểm này, người dùng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ di động buộc phải chuyển sang thiết bị hỗ trợ các công nghệ mới.

Tuy nhiên, việc dừng hỗ trợ thuê bao 2G Only không đồng nghĩa với việc mạng 2G bị xóa bỏ.

Trong gần hai năm qua, các nhà mạng vẫn duy trì hạ tầng 2G để đáp ứng một số yêu cầu kỹ thuật như hỗ trợ cuộc gọi thoại đối với thiết bị 4G chưa kích hoạt VoLTE, phục vụ chuyển vùng quốc tế (roaming), duy trì kết nối cho một số thiết bị IoT và các hệ thống chuyên dụng vẫn sử dụng nền tảng GSM.

Khoảng thời gian từ cuối năm 2024 đến giữa tháng 9/2026 vì vậy được xem là giai đoạn chuyển tiếp, giúp người dùng, doanh nghiệp và các đơn vị vận hành có đủ thời gian hoàn tất việc nâng cấp thiết bị và chuyển đổi hạ tầng.

Ngày 15/9/2026 mới là thời điểm 2G chính thức khép lại

Theo lộ trình của cơ quan quản lý, từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông sẽ dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.

Đây là dấu mốc đánh dấu việc các trạm phát sóng GSM chính thức ngừng hoạt động, khép lại hơn ba thập kỷ tồn tại của công nghệ từng đặt nền móng cho sự phát triển của thông tin di động tại Việt Nam.

Sau khi mạng 2G dừng hoạt động, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng sẽ được tái quy hoạch để phục vụ các công nghệ hiện đại hơn như 4G, 5G và các thế hệ mạng di động trong tương lai.

Việc loại bỏ một công nghệ cũ không chỉ giúp doanh nghiệp viễn thông giảm chi phí vận hành do không còn phải duy trì đồng thời nhiều lớp mạng, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số, nguồn lực ngày càng có giá trị trong bối cảnh nhu cầu truyền dẫn dữ liệu tăng mạnh.

Đây cũng là xu hướng đã được nhiều quốc gia triển khai nhằm tập trung nguồn lực phát triển các mạng băng rộng di động tốc độ cao.

Hoàn thiện hạ tầng cho chuyển đổi số quốc gia

Việc tắt sóng 2G không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là một bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia.

Nếu như điện thoại 2G chủ yếu đáp ứng nhu cầu nghe gọi và nhắn tin, thì phần lớn dịch vụ số hiện nay như định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số, dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số hay khám chữa bệnh từ xa đều yêu cầu kết nối Internet băng rộng.

Chuyển đổi sang điện thoại thông minh cùng hạ tầng 4G và 5G sẽ giúp người dân tiếp cận đầy đủ hơn với hệ sinh thái dịch vụ số, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông phát triển những dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên nền tảng dữ liệu tốc độ cao.

Trong gần hai năm qua, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đổi máy, trợ giá điện thoại 4G và miễn phí dữ liệu cho người dân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa và nhóm có thu nhập thấp. Nhờ đó, phần lớn thuê bao di động hiện nay đã chuyển sang sử dụng thiết bị hỗ trợ 4G hoặc 5G.

Việc chính thức dừng phát sóng 2G vào ngày 15/9/2026 vì vậy được xem là bước hoàn tất quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số và các dịch vụ số phát triển trong giai đoạn mới.

Theo lộ trình, mạng 2G vẫn tiếp tục được duy trì tại một số khu vực đặc thù phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo đảm thông tin liên lạc như quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa và các nhà giàn DK.

Khép lại hành trình hơn 30 năm, công nghệ 2G đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong việc phổ cập thông tin di động tại Việt Nam. Việc dừng phát sóng không chỉ đánh dấu sự chuyển giao sang các thế hệ mạng hiện đại hơn mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho hạ tầng số, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo nền tảng cho những ứng dụng số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.