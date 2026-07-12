Đại học Thủy lợi 3 năm gần nhất: Ngành nào tăng điểm, ngành nào rộng cửa cho thí sinh?

Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi trong 3 năm gần đây cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Năm 2025, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Luật kinh tế với 25,5 điểm, tiếp đến là Ngôn ngữ Trung Quốc 25,45 điểm và Luật 25,17 điểm. Trong khi đó, một số ngành kỹ thuật truyền thống có mức điểm thấp hơn như Kỹ thuật môi trường (17,75 điểm), Kỹ thuật cấp thoát nước (18 điểm) và Tài nguyên nước và môi trường (18 điểm).

Năm 2026, Đại học Thủy lợi dự kiến tuyển 5.000 chỉ tiêu theo 4 phương thức gồm: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp học bạ với điều kiện ưu tiên và xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh cần có kết quả học tập đủ 3 năm THPT; thí sinh tốt nghiệp năm 2026 phải đạt từ 15 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Những thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hoặc học sinh trường chuyên sẽ được cộng điểm ưu tiên.

Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi trong 3 năm gần đây cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành.

Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7. Theo Công văn số 2304, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.