Hà Nội xây hệ sinh thái công nghệ đồng bộ để thu hút tập đoàn công nghệ vào Hòa Lạc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Đây là định hướng được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội ngày 10/7.

Đổi tư duy phát triển để Hòa Lạc trở thành cực tăng trưởng công nghệ

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, KCNC Hòa Lạc cần được đặt trong tổng thể phát triển khu vực phía Tây Thủ đô, gắn kết với Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học, viện nghiên cứu, hệ thống giao thông, sân bay Hòa Lạc trong tương lai và các khu đô thị vệ tinh. Đây sẽ là nền tảng để hình thành một không gian phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Ông yêu cầu thay đổi cách tiếp cận trong phát triển Hòa Lạc, chuyển từ thu hút dự án đơn lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp công nghệ cao và nhà đầu tư chiến lược trong nước, quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành KCNC Hòa Lạc; đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, rà soát cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và cải cách thủ tục hành chính.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là kiểm tra toàn bộ các dự án đang triển khai tại Hòa Lạc, kiên quyết chấm dứt hoặc thu hồi những dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc không đáp ứng yêu cầu theo quy định nhằm tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư có năng lực và công nghệ tiên tiến.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, lợi thế cạnh tranh của Hòa Lạc không chỉ nằm ở diện tích hay hạ tầng kỹ thuật mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường nghiên cứu, sáng tạo và phát triển công nghệ bền vững. Đây là yếu tố quyết định để thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu lựa chọn Hòa Lạc làm địa điểm đầu tư lâu dài.

Xây dựng hệ sinh thái công nghệ để hút các "đại bàng" công nghệ

Để Hòa Lạc trở thành điểm đến của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, Hà Nội xác định phải phát triển đồng bộ nhiều yếu tố cấu thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ngoài hạ tầng giao thông, điện, viễn thông và hạ tầng số, thành phố sẽ tập trung phát triển mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D, trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời hoàn thiện hệ thống nhà ở, bệnh viện, trường học, thiết chế văn hóa và các dịch vụ đô thị phục vụ chuyên gia, nhà khoa học và người lao động.

Theo lãnh đạo thành phố, chỉ khi hình thành được một hệ sinh thái đầy đủ từ nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm đến sản xuất và thương mại hóa công nghệ, Hòa Lạc mới đủ sức cạnh tranh với các trung tâm công nghệ trong khu vực để thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ số, điện tử, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ chiến lược.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng KCNC Hòa Lạc đã đến giới hạn của mô hình phát triển cũ và cần chuyển sang tư duy phát triển mới, lấy doanh nghiệp công nghệ làm trung tâm, ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn và có khả năng lan tỏa tới toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng đưa Hòa Lạc thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Theo Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội, KCNC Hòa Lạc hiện có 113 dự án đầu tư. Trong khi đó, 9 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 100%.

Sáu tháng đầu năm 2026, các khu công nghệ cao và khu công nghiệp của Hà Nội thu hút khoảng 848,5 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 28,6% so với kết quả của cả năm 2025 và vượt 16,2% kế hoạch năm. Doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 6,698 tỷ USD, tăng 9,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,039 tỷ USD, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội; số nộp ngân sách đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn của Hòa Lạc hiện nay là Nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn Viettel với quy mô khoảng 27 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bán dẫn, tạo nền tảng cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam phát triển.

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Tuy nhiên, KCNC Hòa Lạc vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đến nay còn 87,7 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm mới đạt khoảng 42%; hạ tầng khoa học - công nghệ, hạ tầng xã hội và hạ tầng số chưa đồng bộ; cơ chế quản lý và công tác thu hút đầu tư cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để tạo bước đột phá, Ban Quản lý kiến nghị thành phố bố trí khoảng 8.284 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội và hạ tầng công nghệ đến năm 2030; đồng thời thành lập tổ công tác chuyên trách thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, Hà Nội cũng sẽ ưu tiên đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 5 kết nối KCNC Hòa Lạc với Đại học Quốc gia Hà Nội và các khu chức năng trọng điểm; phát triển giao thông công cộng, hạ tầng năng lượng xanh, hạ tầng số và hệ thống quản trị đô thị thông minh nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao.

Việc chuyển từ mô hình phát triển khu công nghệ cao truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được đánh giá là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển của nhiều trung tâm công nghệ trên thế giới. Nếu giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn về hạ tầng, quỹ đất, cơ chế và nguồn nhân lực, Hòa Lạc không chỉ trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ mà còn có thể vươn lên thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ hàng đầu, tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội và đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.