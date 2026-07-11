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Hà Nội xây hệ sinh thái công nghệ đồng bộ để thu hút tập đoàn công nghệ vào Hòa Lạc

Hậu Thạch

Hậu Thạch

13:11 | 11/07/2026
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Hà Nội đang chuyển hướng phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo mô hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết hợp hạ tầng hiện đại, trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), nguồn nhân lực chất lượng cao và các dịch vụ hỗ trợ nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ, từng bước đưa Hòa Lạc trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.
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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: hanoi.gov.vn)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Đây là định hướng được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội ngày 10/7.

Đổi tư duy phát triển để Hòa Lạc trở thành cực tăng trưởng công nghệ

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, KCNC Hòa Lạc cần được đặt trong tổng thể phát triển khu vực phía Tây Thủ đô, gắn kết với Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học, viện nghiên cứu, hệ thống giao thông, sân bay Hòa Lạc trong tương lai và các khu đô thị vệ tinh. Đây sẽ là nền tảng để hình thành một không gian phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Ông yêu cầu thay đổi cách tiếp cận trong phát triển Hòa Lạc, chuyển từ thu hút dự án đơn lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp công nghệ cao và nhà đầu tư chiến lược trong nước, quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành KCNC Hòa Lạc; đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, rà soát cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và cải cách thủ tục hành chính.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là kiểm tra toàn bộ các dự án đang triển khai tại Hòa Lạc, kiên quyết chấm dứt hoặc thu hồi những dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc không đáp ứng yêu cầu theo quy định nhằm tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư có năng lực và công nghệ tiên tiến.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, lợi thế cạnh tranh của Hòa Lạc không chỉ nằm ở diện tích hay hạ tầng kỹ thuật mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường nghiên cứu, sáng tạo và phát triển công nghệ bền vững. Đây là yếu tố quyết định để thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu lựa chọn Hòa Lạc làm địa điểm đầu tư lâu dài.

Xây dựng hệ sinh thái công nghệ để hút các "đại bàng" công nghệ

Để Hòa Lạc trở thành điểm đến của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, Hà Nội xác định phải phát triển đồng bộ nhiều yếu tố cấu thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ngoài hạ tầng giao thông, điện, viễn thông và hạ tầng số, thành phố sẽ tập trung phát triển mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D, trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời hoàn thiện hệ thống nhà ở, bệnh viện, trường học, thiết chế văn hóa và các dịch vụ đô thị phục vụ chuyên gia, nhà khoa học và người lao động.

Theo lãnh đạo thành phố, chỉ khi hình thành được một hệ sinh thái đầy đủ từ nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm đến sản xuất và thương mại hóa công nghệ, Hòa Lạc mới đủ sức cạnh tranh với các trung tâm công nghệ trong khu vực để thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ số, điện tử, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ chiến lược.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng KCNC Hòa Lạc đã đến giới hạn của mô hình phát triển cũ và cần chuyển sang tư duy phát triển mới, lấy doanh nghiệp công nghệ làm trung tâm, ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn và có khả năng lan tỏa tới toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng đưa Hòa Lạc thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Theo Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội, KCNC Hòa Lạc hiện có 113 dự án đầu tư. Trong khi đó, 9 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 100%.

Sáu tháng đầu năm 2026, các khu công nghệ cao và khu công nghiệp của Hà Nội thu hút khoảng 848,5 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 28,6% so với kết quả của cả năm 2025 và vượt 16,2% kế hoạch năm. Doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 6,698 tỷ USD, tăng 9,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,039 tỷ USD, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội; số nộp ngân sách đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn của Hòa Lạc hiện nay là Nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn Viettel với quy mô khoảng 27 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bán dẫn, tạo nền tảng cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam phát triển.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Tuy nhiên, KCNC Hòa Lạc vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đến nay còn 87,7 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm mới đạt khoảng 42%; hạ tầng khoa học - công nghệ, hạ tầng xã hội và hạ tầng số chưa đồng bộ; cơ chế quản lý và công tác thu hút đầu tư cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để tạo bước đột phá, Ban Quản lý kiến nghị thành phố bố trí khoảng 8.284 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội và hạ tầng công nghệ đến năm 2030; đồng thời thành lập tổ công tác chuyên trách thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, Hà Nội cũng sẽ ưu tiên đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 5 kết nối KCNC Hòa Lạc với Đại học Quốc gia Hà Nội và các khu chức năng trọng điểm; phát triển giao thông công cộng, hạ tầng năng lượng xanh, hạ tầng số và hệ thống quản trị đô thị thông minh nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao.

Việc chuyển từ mô hình phát triển khu công nghệ cao truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được đánh giá là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển của nhiều trung tâm công nghệ trên thế giới. Nếu giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn về hạ tầng, quỹ đất, cơ chế và nguồn nhân lực, Hòa Lạc không chỉ trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ mà còn có thể vươn lên thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ hàng đầu, tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội và đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc Hà Nội trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D) đổi mới sáng tạo Hạ tầng thông minh

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▲50K 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
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AUD 17719 17992 18579
CAD 18016 18291 18915
CHF 31829 32210 32858
CNY 0 3834 3927
EUR 29342 29562 30643
GBP 34402 34793 35736
HKD 0 3219 3422
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14815 15410
SGD 19787 20068 20647
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USD (5,10,20) 26037 0 0
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Cập nhật: 11/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,090 26,090 26,470
USD(1-2-5) 25,047 - -
USD(10-20) 25,047 - -
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