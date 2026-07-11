Chuyển đổi số tạo lực đẩy cho du lịch Đắk Lắk tăng tốc

Chuyển đổi số mở rộng không gian tăng trưởng du lịch

Chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng của ngành du lịch Đắk Lắk khi địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Thay vì chỉ quảng bá điểm đến theo phương thức truyền thống, ngành du lịch đang từng bước ứng dụng dữ liệu số, nền tảng số và các công cụ quản trị hiện đại để mở rộng khả năng tiếp cận du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng hiệu quả điều hành.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay địa phương đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, đạt hơn 56% kế hoạch năm và tăng 37,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 78.500 lượt, tăng 34,65%. Tổng thu từ du lịch đạt trên 9.600 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch năm. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch cũng như sự phục hồi mạnh của thị trường sau khi nhiều sản phẩm và hoạt động trải nghiệm được đưa vào khai thác.

Nếu trước đây hoạt động quảng bá chủ yếu dựa vào hội chợ, tờ rơi hay các chiến dịch truyền thông đơn lẻ thì hiện nay dữ liệu số đang trở thành nền tảng mới trong quản trị du lịch. Đắk Lắk đã triển khai tuyên truyền và đưa vào sử dụng phần mềm Bản đồ số du lịch Đắk Lắk, phát triển hộ chiếu ẩm thực, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn về vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch cho doanh nghiệp và địa phương.

Những nền tảng này giúp số hóa thông tin về điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, tuyến tham quan và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Khi toàn bộ dữ liệu được cập nhật trên môi trường số, du khách có thể tìm kiếm thông tin nhanh hơn, lựa chọn hành trình thuận tiện hơn, trong khi cơ quan quản lý có thêm công cụ theo dõi nhu cầu thị trường và điều chỉnh chính sách phát triển. Đối với doanh nghiệp, dữ liệu số cũng tạo điều kiện kết nối với các nền tảng đặt phòng, thanh toán trực tuyến và hệ sinh thái dịch vụ, góp phần mở rộng thị trường thay vì phụ thuộc vào nguồn khách truyền thống.

Chuyển đổi số tạo thêm động lực cho kích cầu du lịch

Song song với số hóa dữ liệu, ngành du lịch Đắk Lắk triển khai nhiều chương trình kích cầu nhằm gia tăng lượng khách và kéo dài thời gian lưu trú. Trong những tháng đầu năm, địa phương tổ chức chương trình kích cầu dịp 30/4 và 1/5, Lễ hội Cầu ngư, hội nghị kết nối doanh nghiệp lữ hành, đơn vị lưu trú và doanh nghiệp vận tải. Các hoạt động quảng bá tiếp tục được triển khai thông qua nhiều hội nghị xúc tiến và các chiến dịch truyền thông trong và ngoài tỉnh.Việc kết hợp giữa sự kiện trực tiếp với nền tảng số giúp phạm vi quảng bá được mở rộng đáng kể. Thông tin về lễ hội, sản phẩm du lịch, điểm đến và dịch vụ có thể tiếp cận du khách nhanh hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng các gói sản phẩm linh hoạt theo từng nhóm khách hàng.

Đây cũng là xu hướng phát triển của nhiều địa phương khi chuyển đổi số không còn dừng ở việc giới thiệu điểm đến mà trở thành công cụ hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và nâng cao hiệu quả khai thác thị trường.

Chuyển đổi số tạo thêm động lực cho kích cầu du lịch

Quản trị bằng dữ liệu sẽ quyết định khả năng tăng trưởng

Một trong những giá trị lớn nhất của chuyển đổi số không nằm ở việc xây dựng phần mềm mà ở khả năng quản trị dựa trên dữ liệu. Khi hệ thống dữ liệu về lượng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, công suất phòng, hành vi tìm kiếm và phản hồi của du khách được cập nhật thường xuyên, cơ quan quản lý có thể dự báo nhu cầu thị trường, phân bổ nguồn lực và xây dựng chính sách sát với thực tiễn hơn.

Doanh nghiệp cũng có điều kiện điều chỉnh sản phẩm, xây dựng chương trình khuyến mại và mở rộng dịch vụ theo nhu cầu thực tế thay vì dựa trên kinh nghiệm. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành mô hình quản trị du lịch thông minh, trong đó mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu thay vì chỉ dựa vào thống kê truyền thống.

Du lịch Đắk Lắk năm 2026 Lượt khách: 5,33 triệu, tăng 37,19%. Khách quốc tế: 78.500 lượt, tăng 34,65%. Doanh thu du lịch: hơn 9.600 tỷ đồng. Cơ sở lưu trú: 787. Tổng số phòng: hơn 14.350. Khu, điểm tham quan: 51. Doanh nghiệp lữ hành: 51. Mục tiêu cả năm: 8 triệu lượt khách, 130.000 lượt khách quốc tế.

Điểm nghẽn vẫn nằm ở hạ tầng và đầu tư

Mặc dù đạt kết quả tích cực, ngành du lịch Đắk Lắk vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Nhiều dự án du lịch đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm, làm giảm khả năng hình thành các sản phẩm mới. Hạ tầng giao thông kết nối tới nhiều khu, điểm du lịch còn nhỏ hẹp, xuống cấp. Nguồn lực đầu tư cho bến cảng, phương tiện vận chuyển khách, dịch vụ vui chơi giải trí và hạ tầng phục vụ du lịch vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Điều này cho thấy chuyển đổi số không thể thay thế hoàn toàn đầu tư hạ tầng. Một bản đồ số hiện đại sẽ phát huy hiệu quả khi hệ thống giao thông thuận lợi, sản phẩm du lịch đủ hấp dẫn và dịch vụ đạt chất lượng tương xứng. Nói cách khác, dữ liệu số giúp kết nối cung và cầu, nhưng hạ tầng và sản phẩm mới quyết định khả năng giữ chân du khách.

Hướng tới hệ sinh thái du lịch thông minh

Từ nay đến cuối năm, Đắk Lắk đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 130.000 lượt. Chỉ tiêu doanh thu 16 tỷ đồng được nêu trong nguồn thông tin có dấu hiệu chưa thống nhất với số liệu doanh thu hơn 9.600 tỷ đồng đã đạt trong những tháng đầu năm, vì vậy cần cơ quan chức năng xác minh lại trước khi công bố chính thức.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, ngành du lịch dự kiến tiếp tục tổ chức Lễ hội Sầu riêng và Tuần Di sản văn hóa các dân tộc, đồng thời xây dựng mô hình "Mỗi xã, phường một sản phẩm du lịch", phát triển thêm sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch và hoàn thiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030.

Nếu các giải pháp này được triển khai đồng bộ cùng việc mở rộng nền tảng số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tăng cường liên thông thông tin giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách, Đắk Lắk sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Đây không chỉ là công cụ quảng bá điểm đến mà còn là nền tảng quản trị mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong những năm tới.