Trong chuyến chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Thái Lan, trong đó có Tập đoàn SCG (Siam Cement Group) .

Tại buổi tiếp, ông Thammasak Sethaudom - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG cho biết, tập đoàn mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hóa dầu, vật liệu mới, công nghiệp xanh, logistics, phát triển kinh tế tuần hoàn, vật liệu tái chế và các giải pháp giảm phát thải trong công nghiệp.

Ghi nhận những đóng góp của SCG trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc các doanh nghiệp công nghiệp lớn của Thái Lan tiếp tục mở rộng đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị SCG tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong nước trong chuỗi cung ứng.

SCG là tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Thái Lan, hoạt động trong các lĩnh vực xi măng và vật liệu xây dựng, bao bì và hóa dầu. Tập đoàn bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 1992. Trong hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, SCG đã mở rộng quy mô thông qua nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), qua đó nắm quyền chi phối nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhựa, bao bì và vật liệu.

Một trong những thương vụ đầu tư thành công của SCG là việc tham gia vào Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) vào năm 2012, thông qua Nawaplastic Industries.

Đến tháng 3/2018, tập đoàn này đã mua thêm khoảng 24,13 triệu cổ phiếu BMP từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 54,39% vốn điều lệ với tổng chi phí ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng. Thương vụ này đánh dấu việc SCG chính thức nắm quyền chi phối doanh nghiệp nhựa hàng đầu Việt Nam.

Nawaplastic Industries Co., Ltd, công ty thành viên của SCG, hiện là cổ đông lớn nhất tại Nhựa Bình Minh.

Nawaplastic Industries Co., Ltd, công ty thành viên của SCG và hiện là cổ đông lớn nhất tại Nhựa Bình Minh, đang sở hữu hơn 45 triệu cổ phiếu BMP. Theo các số liệu được công bố, khoản đầu tư của SCG vào Nhựa Bình Minh hiện đã tăng giá trị khoảng 2,8 lần so với giá vốn ban đầu.

Bên cạnh Nhựa Bình Minh, SCG hiện còn sở hữu hoặc nắm quyền chi phối tại nhiều doanh nghiệp như Nhựa Duy Tân, Bao bì nhựa Tín Thành (Batico) và Bao bì Biên Hòa (Sovi). SCG cũng là chủ đầu tư tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD và được xem là một trong những dự án hóa dầu lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Lý giải về quyết tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam, lãnh đạo SCG cho rằng Việt Nam đang sở hữu nền tảng rất vững chắc cho tăng trưởng và SCG luôn xác định đây là thị trường chiến lược dài hạn của SCG trên toàn cầu.

Một trong những lợi thế nội tại của Việt Nam là kinh tế vĩ mô ổn định, định hướng phát triển rõ ràng cùng với quyết tâm cải cách của Chính phủ đang tạo ra một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư và gắn bó lâu dài.

Năm 2025 vừa qua, dù nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%, và đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số khoảng 10% trong thời gian tới.

Đây là những tín hiệu tích cực về sức bật của nền kinh tế Việt Nam, qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như của SCG vào khả năng duy trì đà tăng trưởng cũng như triển vọng trong dài hạn tại thị trường Việt Nam.