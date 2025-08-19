Doanh nghiệp số
Khởi công KCN Nam Bình Xuyên Green Park: Bước tiến công nghiệp xanh của Phú Thọ

La Giang

La Giang

17:58 | 19/08/2025
Ngày 19/8/2025, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park với quy mô gần 300 ha, vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.
Dự án được xem là điểm nhấn trong chiến lược phát triển công nghiệp xanh - thông minh - bền vững, góp phần đưa Phú Thọ trở thành trung tâm kinh tế mới ở miền Bắc.

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập tỉnh thành, Phú Thọ nổi lên như một tâm điểm phát triển mới, với quy mô kinh tế lớn thứ sáu cả nước và nằm trong top 10 địa phương thu ngân sách lớn nhất 7 tháng đầu năm 2025.

Lễ khởi công quy tụ gần 1000 khách mời tham dự, bao gồm lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước, cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương.

Nam Bình Xuyên Green Park
Sự kiện Lễ khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park thu hút gần 1000 khách mời tham dự.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, lễ khánh thành và khởi công các công trình quy mô lớn, đồng loạt trên phạm vi cả nước với tổng mức đầu tư của tất cả các dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó, sự xuất hiện của các dự án khu công nghiệp xanh - thông minh phản ánh rõ nét một thời kỳ phát triển mang tính lịch sử của nền công nghiệp Việt Nam giai đoạn 80 năm sau độc lập dân tộc, thể hiện xu hướng chuyển mình mạnh mẽ từ “nâu” sang “xanh” và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2045.

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park có quy mô 295,74 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Dự án được phát triển bởi Tập đoàn CNCTech - đơn vị đồng đầu tư phát triển Trung tâm logistics Quốc tế Bắc Giang hạng II Quốc Gia rộng 67 ha theo mô hình trung tâm logistics quốc tế xanh, thông minh, đã đón các doanh nghiệp logistics trong nước và quốc tế đi vào hoạt động từ đầu năm 2025.

Nam Bình Xuyên Green Park
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Đức Hinh phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Đức Hinh khẳng định: “Lễ khởi công KCN Nam Bình Xuyên không chỉ là sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của tỉnh Phú Thọ, khẳng định quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, một trung tâm công nghiệp – dịch vụ quan trọng của cả nước.

Để phát triển hiệu quả KCN Nam Bình Xuyên nói riêng và các KCN của tỉnh Phú Thọ nói chung, tỉnh cam kết hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông (5G, IOT); thu hút đầu tư công nghệ cao; đảm bảo 100% KCN được xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn và sử dụng năng lượng tái tạo; đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao và xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động; đồng thời tập trung rà soát các KCN theo quy hoạch của tỉnh được duyệt đảm bảo để phù hợp quy hoạch quốc gia.”

Nam Bình Xuyên Green Park
Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Tập đoàn CNCTech phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Tập đoàn CNCTech cho biết, “KCN Nam Bình Xuyên Green Park có diện tích gần 300 ha, được quy hoạch xanh – thông minh – bền vững, tích hợp hạ tầng hiện đại và công nghệ tiên tiến, với những lợi thế vượt trội.

Dự án ứng dụng hệ thống quản lý vận hành dựa trên nền tảng số ERP, WMS, MES, tích hợp AI và IoT; triển khai mô hình “one-stop service” để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư; đồng thời kết nối trực tiếp với hệ sinh thái logistics, hình thành chuỗi cung ứng thông minh – hiệu quả – bền vững. Nằm gần siêu cảng Vietnam SuperPort™ - ICD Vĩnh Phúc, vị trí chiến lược giúp hình thành hệ sinh thái liên hoàn công nghiệp – logistics – dịch vụ, mang đến sự thuận lợi to lớn cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.bền vững, tích hợp hạ tầng hiện đại và công nghệ tiên tiến, với những lợi thế vượt trội.

Nam Bình Xuyên Green Park

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên nằm tại trung tâm liên kết vùng của miền Bắc, phía Nam tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, dự án được tham vấn quy hoạch bởi những đơn vị quốc tế uy tín như Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hsinchu (Đài Loan) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), bảo đảm tiêu chuẩn xanh – thông minh – bền vững.

Dự án sẽ cung cấp ra thị trường trên 3 triệu m² diện tích sàn xây dựng nhà xưởng từ 1 đến 5 tầng, với 100% mái nhà xưởng phủ điện mặt trời. Với quy hoạch tối ưu, khu công nghiệp dành riêng 35 ha cây xanh và 15 ha mặt nước, chiếm gần 17% diện tích toàn dự án, tạo hệ sinh thái tự nhiên và điều hòa vi khí hậu. Đồng thời, áp dụng mô hình quản lý chất thải tuần hoàn, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon”.

Chủ đầu tư quy hoạch 10 ha xây dựng nhà xưởng trên mặt hồ nước nhằm giữ lại tối đa hệ sinh thái tự nhiên, với kiến trúc xây dựng độc đáo, tạo trải nghiệm khác biệt trong không gian công nghiệp xanh.

Nam Bình Xuyên Green Park tọa lạc tại tỉnh Phú Thọ – địa phương duy nhất tại Việt Nam giáp ranh với tới 7 tỉnh, thành phố, đóng vai trò trung tâm liên kết vùng của miền Bắc. Nơi đây được ví như “ngã ba giao thương”, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm công nghiệp lớn như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai. Phía Nam dự án tiếp giáp thủ đô Hà Nội.

Nam Bình Xuyên Green Park
Nhìn từ trên cao, Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park giống một chiếc chìa khóa xanh.

Dự án sở hữu vị trí liên kết vùng hiếm có. Chỉ 15 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài, nằm trên các trục giao thông huyết mạch như cao tốc CT05 (Nội Bài – Lào Cai), Quốc lộ 2, Vành đai 4 – Hà Nội, hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên tích hợp hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Khi hoàn thiện, dự án sẽ trở thành cứ điểm sản xuất công nghệ cao hàng đầu miền Bắc, thu hút các ngành nghề công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, logistics thông minh. Đặc biệt, dự án tiên phong dành phân khu riêng 10 ha để đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ – lực lượng năng động và sáng tạo của nền kinh tế.

Việc khởi công Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ mang ý nghĩa riêng của một dự án hạ tầng công nghiệp, mà còn là một phần trong chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp xanh, bền vững. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực tạo động lực tăng trưởng, kết nối vùng, nâng cao đời sống nhân dân mà Chính phủ đang theo đuổi.

Với tầm nhìn, chiến lược và những cam kết phát triển bền vững, Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park

