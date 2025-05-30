Chuyển động số
Thích ứng với áp lực tái cấu trúc hệ thống khu công nghiệp Việt Nam

19:08 | 30/05/2025
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng những biến động về địa chính trị và kinh tế thế giới đang đặt ra những yêu cầu mới cho việc phát triển các khu công nghiệp của Việt Nam.
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua sự chuyển dịch sâu sắc về chuỗi cung ứng, sản xuất và năng lượng, Việt Nam nổi lên là điểm đến chiến lược của dòng vốn đầu tư quốc tế. Cùng với đó là các yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, tiêu chuẩn ESG, chuyển đổi số và giảm phát thải. Những thay đổi này đang tạo ra áp lực và cũng là động lực để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống khu công nghiệp – vốn được coi là nền tảng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Ông Trương Gia Bảo - Tổng Thư ký Liên chi hội BĐS công nghiệp Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển khu công nghiệp thế hệ mới và tạo diễn đàn quy tụ tiếng nói của các bên liên quan, vừa qua, tại Hà Nội, Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng IEC Consulting tổ chức Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam 2025 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển Khu công nghiệp: Giải pháp toàn diện và Đầu tư bền vững”.

Diễn đàn năm nay tập trung vào các nội dung then chốt như: Định hướng phát triển khu công nghiệp bền vững giai đoạn 2025–2030; thúc đẩy đầu tư hạ tầng gắn với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái và thông minh; cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến như ánh sáng thông minh, chuyển đổi số, cảm biến giám sát, và điện toán đám mây.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam cho biết, trong hơn 2 thập kỷ qua, các khu công nghiệp đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của đất nước.

Tính đến nay, cả nước đã có hơn 400 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó hơn 290 khu đã đi vào hoạt động, thu hút hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, tiêu chuẩn ESG, chuyển đổi số và giảm phát thải. Việt Nam cần cần một tư duy mới, cách tiếp cận mới trong quy hoạch, phát triển và vận hành các khu công nghiệp không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo, là hạt nhân kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, và là không gian phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Còn theo TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), những thay đổi trên thế giới đang tạo ra áp lực và cũng là động lực để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống khu công nghiệp - vốn được coi là nền tảng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Đây là xu hướng tất yếu để không bị "tụt hậu" trong cuộc đua toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Bruno Jaspaert - Tổng giám đốc Tổ hợp khu công nghiệp Deep C phân tích, để xây dựng khu công nghiệp sinh thái phát triển bền vững, các khu công nghiệp cần đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, bảo đảm các tiêu chí môi trường và tạo ra lợi nhuận.

Tại Khu công nghiệp Deep C, chiến lược phát triển bền vững được triển khai theo 4 yếu tố. Thứ nhất, khuyến khích và thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu chất thải. Thứ hai, cải thiện môi trường làm việc, ưu tiên sử dụng lao động địa phương, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội thảo.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác để đạt được các mục tiêu về môi trường, tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư và cuối cùng, Deep C sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để đóng góp cho sự phát triển chung trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban tổ chức còn tổ chức Tọa đàm chiến lược xây dựng khu công nghiệp thông minh-sinh thái-bền vững. Tại đây, các chuyên gia đã trao đổi về một số nội dung quan trọng để phát triển bền vững các khu công nghiệp tại Việt Nam như việc áp dụng các chiến lược bền vững (4PS) vào khu công nghiệp Deep C; giải pháp chiếu sáng thông minh phù hợp để áp dụng tại các khu công nghiệp ở Việt Nam; giải pháp năng lượng thông minh phục vụ chuyển đổi xanh tại Việt Nam; khó khăn của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các gói tài chính của ngân hàng…

