FPT sẽ hợp lực cùng các đối tác để xây dựng Tp HCM thành siêu đô thị

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT và Ông Alex Hambly, Tổng Giám đốc Hội đồng đầu tư của Tập đoàn VinaCapital công bố hợp tác giữa FPT và VNC

Theo thỏa thuận hợp tác Chiến lược giữa FPT và VNC, hai tập đoàn hàng đầu về công nghệ và tài chính/đầu tư sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng và các dự án quy mô lớn phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trọng tâm của hợp tác này là cung cấp giải pháp năng lượng bền vững và hạ tầng công nghệ thông minh. FPT và VNC sẽ hợp tác cung cấp năng lượng chuyển tiếp và năng lượng tái tạo thông qua cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) cho toàn bộ hoạt động của FPT tại Việt Nam. Đồng thời chung tay nghiên cứu và phát triển các khu đô thị tích hợp, khu công nghệ số tập trung, Khu Hợp tác Đổi mới Sáng Tạo và Công Nghệ (Innovation & Technology Campus - ITC) thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm nhưng không giới hạn các nhà sản xuất và cung ứng trong chuỗi giá trị bán dẫn, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), doanh nghiệp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, cũng như các dự án hạ tầng kỹ thuật số và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Hợp tác còn mở rộng sang phát triển các giải pháp công nghệ số cho ngành đường sắt và giao thông thông minh. Theo đó, FPT và VNC sẽ cùng đồng hành xây dựng và vận hành trung tâm điều khiển vận hành (OCC), nhằm quản lý và điều hành toàn diện các tuyến đường, góp phần nâng cao hiệu quả giao thông đô thị. Với vai trò của mình, VNC cam kết sẽ đảm bảo nguồn lực tài chính và kết nối mạng lưới nhà đầu tư để bổ sung nguồn lực cho các dự án chung.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM và Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT công bố hợp tác giữa FPT và SHTP

FPT cũng đồng thời hợp tác với Khu công nghệ cao TP.HCM để giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm cung cấp nguồn lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch. Đồng thời, SHTP sẽ tạo điều kiện để FPT tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng vi mạch, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao TP. HCM.

Hợp tác diễn ra trong bối cảnh SHTP đang triển khai Chương trình Phát triển Công nghệ Vi mạch TP. HCM giai đoạn 2026–2030, và FPT là doanh nghiệp có năng lực toàn diện về đào tạo, thiết kế, đóng gói và kiểm định vi mạch.

Bên cạnh đó, đại diện FPT, ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT (CTO) đã có bài phát biểu, ông Tú khẳng định nỗ lực của TP. HCM khi thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số quốc gia 2024, đặc biệt ở các tiêu chí nhận thức số và thể chế số. Ông nhấn mạnh rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng, giúp TP. HCM tiến tới mục tiêu 40% GRDP từ kinh tế số vào năm 2030.

Nhận định TP. HCM đang ở thời khắc bản lề của tăng tốc chuyển đổi số, ông Vũ Anh Tú cho biết, FPT mong muốn được đảm nhận vai trò “Tổng công trình sư” trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của TP. HCM, với mong muốn đồng hành lâu dài từ thiết kế tổng thể, xây dựng kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển hệ sinh thái dữ liệu hiện đại đến thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của thành phố trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trọng tâm hợp tác được đề xuất dựa trên 4 nhóm nhiệm vụ chiến lược.

FPT phối hợp xây dựng chiến lược chuyển đổi số tổng thể đến năm 2030, hướng tới hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) dành riêng cho thành phố, cung cấp hạ tầng tính toán hiệu năng cao và nền tảng AI phục vụ các ứng dụng trọng tâm như bản sao số cho quản trị đô thị, giám sát hạ tầng trọng điểm, giao thông - thoát nước, y tế và giáo dục số.

Thứ ba xây dựng hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu và an ninh mạng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế, hỗ trợ thành phố phát triển thị trường tài chính hiện đại, kết nối quốc tế, đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin.

Cuối cùng là phát triển nguồn nhân lực số thông qua các chương trình đào tạo cho cán bộ, ươm mầm nhân tài công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp số và thu hút đầu tư công nghệ cao vào thành phố.

“Khát vọng của FPT là góp sức để TP. HCM trở thành siêu đô thị thông minh, trung tâm tài chính - công nghệ của Việt Nam và khu vực, nơi chuẩn mực mới được định hình bởi ý chí Chính phủ, tầm nhìn lãnh đạo thành phố và sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp”, ông Tú khẳng định.