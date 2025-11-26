FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

Theo đó, Thuế TP.HCM và Tập đoàn FPT sẽ phối hợp triển khai giải pháp công nghệ hỗ trợ người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan thuế.

Được phát triển trên nền tảng FPT.AI, các AI Agents của Thuế TP.HCM sẽ được cung cấp thông tin chuẩn xác dựa trên hệ thống văn bản pháp lý, hướng dẫn cập nhật mới nhất của ngành Thuế. Từ đó, các Agents sẽ nhanh chóng đưa ra hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế khi cần tra cứu thủ tục, sử dụng ứng dụng eTax Mobile và giải đáp thắc mắc một cách nhất quán, chuẩn xác.

AI Agents được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho hơn 361.879 hộ kinh doanh tại TP.HCM khi quy định chuyển đổi hình thức thuế khoán sang kê khai được áp dụng từ 1/1/2026. Người dân, hộ kinh doanh sẽ tiếp cận thông tin, quy trình, biểu mẫu dễ dàng, qua đó rút ngắn thời gian tìm hiểu, hạn chế việc phải đến trực tiếp cơ quan thuế hoặc chờ tổng đài.

Ông Nguyễn Thế Phương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT

Đối với vận hành nội bộ Thuế TP.HCM, các giải pháp ứng dụng AI sẽ hỗ trợ phân tích rủi ro, phát hiện dấu hiệu gian lận, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn. AI có thể tự động tổng hợp dữ liệu doanh nghiệp, gợi ý lập tờ khai, dự báo số thuế phải nộp và hỗ trợ cán bộ trong quá trình ra quyết định. Bên cạnh đó, AI Agents cũng đóng vai trò “trợ lý nghiệp vụ”, giúp cán bộ tra cứu nhanh quy định, quy trình, văn bản chuyên ngành, giảm đáng kể thời gian xử lý từng hồ sơ. Khi được triển khai đồng bộ, giải pháp này được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt năng suất làm việc, tăng tính chính xác và minh bạch trong quản lý thuế tại TP.HCM.

Chia sẻ về hợp tác này, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM cho biết: Cơ quan Thuế TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện hoạt động để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, không ngừng cải tiến cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần xây dựng mô hình vận hànhthông minh, đáp ứng yêu cầu quản lý trong kỉ nguyên số và phù hợp với định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM

Về phía FPT, ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, nhấn mạnh: “Với hơn 30 năm đồng hành cùng Bộ tài chính và ngành Thuế, FPT sẵn sàng đồng hành cùng Thuế TP.HCM hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng yếu của thành phố, hướng tới xây dựng nền tài chính công ngày một hiện đại, quản lý thông minh và ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu”.

Đáng chú ý, sau lễ ký kết, Thuế TP.HCM và Tập đoàn FPT sẽ xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho từng giai đoạn, lựa chọn các quy trình ưu tiên để thí điểm, đánh giá định kỳ và mở rộng phạm vi ứng dụng trên cơ sở hiệu quả thực tế. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, tọa đàm chuyên đề về chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ thuế và chuyên gia công nghệ, nhằm bảo đảm việc ứng dụng AI diễn ra bền vững, phù hợp với đặc thù nghiệp vụ của ngành.

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngành Thuế, đặc biệt tại TP.HCM, nơi có quy mô kinh tế và số lượng người nộp thuế lớn đang đối mặt với khối lượng dữ liệu ngày càng tăng, các mô hình kinh doanh mới và kỳ vọng ngày càng cao của người dân về dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, hoạt động 24/7.

Thỏa thuận hợp tác này được đánh giá là bước đi quan trọng của Thuế TP.HCM trong hành trình xây dựng ngành Thuế, dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện đại.

Và việc hợp tác cùng FPT, với nền tảng FPT.AI sở hữu năng lực triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn, giúp Thuế TP.HCM đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, tận dụng tốt hơn các thành tựu của trí tuệ nhân tạo để vừa tối ưu bộ máy vận hành, vừa nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế trong những năm tới.