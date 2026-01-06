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Nhà toán học trẻ Hàn Quốc hóa giải bài toán hình học tồn tại suốt 60 năm

Hải Nguyên

Hải Nguyên

15:49 | 06/01/2026
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Baek Jin-eon dành bảy năm để giải quyết câu đố "moving sofa" từng khiến các nhà toán học thế giới bó tay gần sáu thập kỷ qua.
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Nhà toán học trẻ Hàn Quốc hóa giải bài toán hình học tồn tại suốt 60 năm
Nhà toán học trẻ Hàn Quốc Baek Jin-eon (Viện Nghiên cứu Cao cấp Hàn Quốc)

Tạp chí Scientific American vừa xếp thành tựu của nhà nghiên cứu trẻ người Hàn Quốc vào danh sách 10 đột phá toán học quan trọng nhất năm 2025. Cộng đồng toán học quốc tế công bố tin này hôm Chủ nhật vừa qua.

Baek Jin-eon, 31 tuổi, hiện công tác tại Trung tâm Thách thức Toán học June E Huh thuộc Viện Nghiên cứu Cao cấp Hàn Quốc. Anh trở thành người đầu tiên chứng minh giới hạn trên tuyệt đối của bài toán moving sofa (tạm dịch: di chuyển ghế sofa) sau hàng chục năm các nhà khoa học trên thế giới mày mò tìm lời giải.

Câu đố hình học tưởng chừng đơn giản

Nhà toán học Leo Moser, người Áo gốc Canada, đặt ra bài toán này lần đầu tiên vào năm 1966. Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản: hình dạng cứng lớn nhất có thể vẫn luồn qua góc vuông trong hành lang chữ L rộng 1 mét là gì?

Bài toán lan rộng trong giới học thuật vì người ta có thể hiểu được mà không cần kiến thức toán cao cấp. Giáo trình Mỹ thậm chí đưa câu đố này vào chương trình giảng dạy.

Nhà toán học trẻ Hàn Quốc hóa giải bài toán hình học tồn tại suốt 60 năm
Hình minh họa liên quan đến bài toán moving sofa trong hình học. (The Korea Herald)

Suốt nhiều thập kỷ sau đó, các nhà nghiên cứu đua nhau đề xuất hình dạng hiệu quả hơn. Năm 1968, John Hammersley từ Anh giới thiệu hình có diện tích 2,2074m2. Đến năm 1992, giáo sư Joseph Gerver thuộc Đại học Rutgers đưa ra thiết kế cong phức tạp với diện tích 2,2195m2.

Hình của Gerver nổi lên như ứng viên sáng giá nhất. Song vẫn chưa ai chứng minh được rằng không thể tồn tại hình dạng lớn hơn.

Baek Jin-eon bắt đầu hành trình nghiên cứu từ năm 2017 khi anh 29 tuổi, đang làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Yonsei. Anh dành bảy năm để chứng minh hình của Gerver chính là giới hạn không thể vượt qua.

Cuối năm 2024, anh công bố bài báo dày 119 trang trên máy chủ arXiv. Khác với các nghiên cứu trước dựa nhiều vào máy tính, Baek vận dụng lý luận logic thuần túy để thiết lập tính tối ưu.

"Bạn cứ giữ hy vọng, rồi phá vỡ nó, rồi tiến lên bằng cách nhặt lại ý tưởng từ tro tàn," anh mô tả quá trình nghiên cứu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí web do Viện Nghiên cứu Cao cấp Hàn Quốc xuất bản. "Bản chất tôi gần với người mơ mộng hơn. Nghiên cứu toán học với tôi là chuỗi liên tục của việc mơ và tỉnh dậy."

Bài toán hấp dẫn Baek vì thiếu khung lý thuyết rõ ràng. "Bài toán sofa không có nhiều bối cảnh lịch sử, thậm chí chưa rõ liệu có lý thuyết đằng sau hay không," anh giải thích. "Tôi cố kết nối nó với những ý tưởng có sẵn và biến thành bài toán tối ưu, tạo ra công cụ phù hợp."

Con đường học thuật

Baek hoàn thành bằng tiến sĩ tại Đại học Michigan và từng làm chuyên gia nghiên cứu tại Viện Khoa học Toán học Quốc gia Hàn Quốc trước khi gia nhập Viện Nghiên cứu Cao cấp.

Bài báo của anh hiện đang trải qua quá trình thẩm định tại Annals of Mathematics, một trong những tạp chí toán học khắt khe nhất thế giới. Nếu được chấp nhận, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp học thuật của nhà toán học trẻ.

Baek tin rằng tiến triển trong những bài toán như vậy cần thời gian dài. "Phải mất rất lâu để một bài toán có được bối cảnh," anh nói. "Tôi cảm giác như mình trồng một hạt giống nhỏ."

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam