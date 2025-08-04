GS.TSKH Ngô Bảo Châu: Sân chơi toán học giúp học sinh thích ứng với AI

Chia sẻ tại Lễ ra mắt Sân chơi toán học Việt Nam và Tọa đàm Đổi mới văn hóa dạy và học toán, GS.TSKH Ngô Bảo Châu - Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về toán cho biết, Sân chơi toán học Việt Nam được tổ chức nhằm thu hút ngày càng nhiều học sinh học môn toán với niềm vui, sự hứng thú, góp phần giúp các em thích ứng trong bối cảnh phát triển mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Sân chơi toán học Việt Nam dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên toàn quốc, được tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ triển khai chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018” và “Hỗ trợ đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán” của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

GS.TSKH Ngô Bảo Châu chia sẻ tại sự kiện.

Cũng theo GS. TSKH Ngô Bảo Châu, Chương trình trọng điểm quốc gia Toán học không chỉ nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn có nhiệm vụ quan trọng là đưa toán học vào đời sống và hỗ trợ triển khai chương trình toán tại Việt Nam. Sân chơi Toán học Việt Nam hướng tới mục tiêu giúp học sinh tiếp cận toán học như một niềm vui, thay vì áp lực hay sợ hãi.

Sân chơi toán học Việt Nam được thiết kế gồm 5 chặng thi cá nhân, tăng dần về độ khó và chiều sâu tư duy. Chương trình được triển khai từ ngày 2/8/2025 đến khi kết thúc năm học 2025-2026 (dự kiến tháng 4/2026).

Chặng khởi động: Thi thử tự do, không giới hạn số lần thi; Chặng khám phá: Thi điều kiện, gồm 3 bài thi; Chặng thử thách: Thi cấp trường, gồm 2 bài thi (bài thi số 1 trao giải cấp trường, bài thi số 2 chọn học sinh tham dự thi cấp tỉnh): Chặng chinh phục: Thi cấp tỉnh gồm một bài thi: Chặng tỏa sáng: Thi cấp quốc gia, gồm một bài thi online và một bài thi tự luận.

Lễ ra mắt Sân chơi Toán học Việt Nam (VNMF).

Hình thức tổ chức là thi trực tuyến trên nền tảng: https://vnmf.edu.vn. Học sinh tham gia từ chặng khởi động và tiếp tục tham gia các chặng tiếp theo tùy theo năng lực và tiến độ của cá nhân. Bên cạnh các chặng thi, sân chơi còn tổ chức hệ thống thi đấu trực tuyến, giao lưu học thuật và nhiều hoạt động cộng đồng, giúp học sinh nâng cao trải nghiệm học tập toàn diện. Chặng thi cấp Quốc gia tổ chức trực tiếp tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng, Sân chơi toán học Việt Nam sẽ thay đổi “văn hóa” học toán trong học sinh. Đó là không phải học để đi thi, để lấy điểm cao, mà học toán để thông minh hơn, để vận dụng toán học giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, Để trở thành con người sống tốt đẹp trong xã hội cần nhiều năng lực, trong đó có những năng lực liên quan đến học toán như năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề.