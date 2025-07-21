EduBay Ocean chính thức ra mắt tại Quảng Ninh

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ tại địa phương, mà còn mở ra cánh cửa hội nhập cho học sinh, sinh viên và người đi làm trên hành trình chinh phục chuẩn đánh giá ngôn ngữ toàn cầu – ngay tại Quảng Ninh và khu vực lân cận.

Ông Phạm Xuân Trường - Giám đốc Công ty cổ phần Minh Phú 689 phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Phương Thúy – đại diện Hội đồng Anh nhấn mạnh vai trò của việc phát triển các trung tâm khảo thí địa phương: “Chúng tôi hướng tới mục tiêu đưa nền giáo dục và các kỳ thi chuẩn quốc tế đến gần hơn với người học tại các tỉnh thành, trong đó Quảng Ninh là một địa phương trọng điểm”.

Trung tâm EduBay Ocean hướng tới xây dựng một “bến cảng tri thức” với môi trường học tập hiện đại, thân thiện, nơi học viên được trang bị hành trang toàn diện để phát triển kỹ năng và hội nhập toàn cầu.

Ngoài tổ chức thi IELTS và APTIS, trung tâm còn triển khai các chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng cao cho nhiều nhóm đối tượng: học sinh, sinh viên và người đi làm.

Bà Trần Phương Thúy - đại diện Hội Đồng Anh chúc mừng khai trương Trung tâm EduBay Ocean và ra mắt địa điểm thi IELTS và APTIS tại Quảng Ninh.

Được thành lập bởi Công ty Cổ phần Minh Phú 689 và Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Giáo dục Việt Nam (VTED) đơn vị khảo thí uy tín có mặt tại nhiều tỉnh thành, EduBay Ocean được kỳ vọng trở thành địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực giáo dục, khảo thí và phát triển năng lực ngoại ngữ tại địa phương.

Ông Phạm Xuân Trường – Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Phú 689 cho biết, Minh Phú 689 không chỉ là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đầu tư dự án, truyền thông và y tế, mà còn luôn khát khao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đó cũng chính là lý do doanh nghiệp quyết định hợp tác cùng Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam (VTED) – đơn vị giàu kinh nghiệm trong đào tạo và khảo thí ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm EduBay Ocean và địa điểm thi IELTS và APTIS tại Quảng Ninh.

“Với sự đồng hành từ Hội đồng Anh, hỗ trợ chuyên môn từ VTED, cùng đội ngũ cán bộ tâm huyết và môi trường làm việc hiện đại, chúng tôi tin tưởng rằng điểm thi IELTS và APTIS tại EduBay Ocean sẽ trở thành địa chỉ khảo thí uy tín – nơi người học tại Quảng Ninh có thể tiếp cận các kỳ thi tiếng Anh quốc tế một cách thuận tiện, chính thống và đúng tiêu chuẩn quốc tế, ngay tại địa phương”, ông Trường nhấn mạnh.