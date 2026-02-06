Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt sách thiếu nhi 'Nhông cát Tráng Sĩ'

Tác phẩm mở đầu bằng sự ra đời của Tráng Sĩ – một chú nhông con sinh sống tại vùng cát nắng gió. Không lớn lên trong sự bao bọc, Tráng Sĩ sớm phải học cách quan sát, thích nghi và tồn tại giữa những hiểm nguy rình rập. Hành trình của chú nhông nhỏ cũng đặt ra câu hỏi quen thuộc với mọi đứa trẻ: làm thế nào để trưởng thành trong một thế giới rộng lớn, nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội.

Thiên nhiên trong Nhông cát Tráng Sĩ hiện lên vừa khắc nghiệt vừa gần gũi, từ những vạt rẫy, hàng xương rồng gai góc, cây điều rợp bóng đến những khối đá sừng sững giữa rừng. Không chỉ là bối cảnh, thiên nhiên được khắc họa như một “nhân vật” sống động, vừa thử thách vừa chở che, đồng hành cùng quá trình lớn lên của Tráng Sĩ, qua đó khơi gợi ở bạn đọc nhỏ tuổi tình yêu và ý thức trân trọng môi trường sống.

Trên hành trình chinh phục Khối đá thông thái, Tráng Sĩ gặp gỡ nhiều nhân vật đáng nhớ như bác Nhông Lửa từng trải, những chú Ve nghệ sĩ rộn ràng tiếng hát và các sinh vật khác trong khu rừng. Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang đến một câu chuyện và bài học riêng, giúp Tráng Sĩ nhận ra rằng sức mạnh không chỉ đến từ thể chất, mà còn từ trí tuệ, lòng tốt và sự gắn kết.

Hình ảnh Khối đá thông thái xuyên suốt tác phẩm là biểu tượng của khát vọng khám phá và trưởng thành. Qua đó, tác giả gửi gắm thông điệp: sự thông thái không chỉ nằm ở đích đến, mà ở chính hành trình dám bước ra khỏi vùng an toàn và hiểu rõ giới hạn của bản thân.

Sau Khối đá thông thái, câu chuyện tiếp tục mở rộng với hình ảnh chiếc bè đưa các loài vật đến miền đất hứa và ngôi làng hạnh phúc. Nếu khối đá tượng trưng cho hành trình cá nhân, thì chiếc bè lại đại diện cho tinh thần cộng đồng, sự sẻ chia và niềm tin lẫn nhau – khẳng định rằng không ai có thể một mình đi đến hạnh phúc.

Nhông cát Tráng Sĩ truyền tải các giá trị nhân văn một cách tự nhiên, không áp đặt. Nhân vật Tráng Sĩ không phải là một anh hùng hoàn hảo, mà là hình ảnh gần gũi với trẻ em: biết sợ hãi, biết do dự nhưng vẫn lựa chọn bước tiếp. Qua đó, tác phẩm giúp các em hiểu rằng trưởng thành không phải là không còn sợ hãi, mà là biết đối diện với nỗi sợ bằng sự kiên trì và lòng can đảm.

Bằng giọng văn trong trẻo, giàu hình ảnh và trí tưởng tượng, tác giả Xuân Huy đã mang đến một cuốn sách thiếu nhi vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa giàu ý nghĩa giáo dục. Nhông cát Tráng Sĩ không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà còn là người bạn đồng hành, giúp trẻ em nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, lòng nhân ái và những giá trị nhân văn bền vững.