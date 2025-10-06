Chuyển động số
'Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm Keo dán ký ức': Câu chuyện cảm động về tình thân và ký ức

Gia Hân

Gia Hân

14:55 | 06/10/2025
Trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2025, tối 4/10, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tổ chức chương trình Booktalk "Xứ sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức: Khi gia đình là phép màu".
Đây là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Daryl Kho, do họa sĩ SillyJillie minh họa, dịch giả Kiều Ngân Hà chuyển ngữ và Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

“Xứ sở sương mù – cuộc truy tầm keo dán ký ức” kể câu chuyện xoay quanh cô bé Alexis trên hành trình tìm kiếm nguyên liệu chế tạo “Keo Dán Kí Ức” để khôi phục ký ức bị vụn vỡ của ông nội. Đồng hành cùng cô là người bà kiên cường và một yêu tinh núi đặc biệt, cùng vượt qua muôn vàn thử thách nơi vùng đất huyền bí.

‘Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm Keo dán ký ức’: Câu chuyện cảm động về tình thân và ký ức
‘Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm Keo dán ký ức’: Câu chuyện cảm động về tình thân và ký ức
Bìa cuốn tiểu thuyết Xứ sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức.

Điều khiến cuốn sách gây xúc động chính là thông điệp nhân văn sâu sắc: Tình cảm gia đình là phép màu diệu kỳ, giúp con người vượt qua bệnh tật, nỗi mất mát và cả sự lãng quên.

Tại buổi giao lưu, với chủ đề “Gia đình là phép màu”, chương trình có sự tham gia của TS Nguyễn Thụy Anh – nhà thơ, nhà giáo dục, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc sách cùng con; TS Lã Linh Nga – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục; và dịch giả Kiều Ngân Hà – người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt.

‘Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm Keo dán ký ức’: Câu chuyện cảm động về tình thân và ký ức
Booktalk “Xứ Sở Sương Mù – Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức: Khi gia đình là phép màu” thu hút đông đảo độc giả.

TS Nguyễn Thụy Anh chia sẻ:“Cuốn sách ra mắt đúng dịp Tết Trung thu nên càng thêm ý nghĩa. Đọc sách, mỗi người sẽ để tâm hơn đến từng thành viên trong gia đình: một câu nói quen thuộc, một thói quen nhỏ, một món ăn ưa thích... để các thành viên gắn kết hơn. Nếu chưa nhớ được, hãy bắt đầu quan sát từ hôm nay.”

Tác phẩm được Daryl Kho viết từ trải nghiệm thật của chính mình – khi cha ông mắc chứng sa sút trí tuệ sau cơn đột quỵ.“Mỗi lần một đứa trẻ đọc cuốn sách này là một lần ông nội của Alexis được chữa khỏi căn bệnh quái ác”, tác giả chia sẻ.

Không chỉ cuốn hút bởi yếu tố kỳ ảo, tác phẩm còn là “lễ hội của những câu chuyện và nghệ thuật kể chuyện” khi hòa trộn yếu tố dân gian, ngụ ngôn cùng các sinh vật huyền bí lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Nam Á.

c-thuy-anh
TS. Nguyễn Thụy Anh – Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con trò chuyện với độc giả.

Ngay khi ra mắt, tác phẩm đã gây tiếng vang tại Singapore và quốc tế: Giải thưởng Sách Thiếu nhi Hedwig Anuar (HABA) của Hội đồng Sách Singapore, Giải thưởng Sách Singapore 2022 – Tác phẩm hay nhất dành cho độc giả trẻ, lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Sách của Năm (Singapore Book Awards), được bình chọn vào Top 10 tác phẩm yêu thích nhất tại Singapore. Cuốn sách được dịch và xuất bản tại nhiều nước: Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc,…

Booktalk Xứ Sở Sương Mù – Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức: Khi gia đình là phép màu là cơ hội để độc giả chạm đến bí thuật nhiệm màu: Dù kí ức có vụn vỡ, tình yêu và sự gắn kết trong gia đình sẽ luôn là phép màu chữa lành tất cả.

Nhà xuất bản Kim Đồng Xứ sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức Booktalk

Cuộc sống số
Tối 3/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP. Hà Nội), UBND phường Hoàn Kiếm đã chủ trì tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2025” với nhiều hoạt động sôi động. Chương trình đã trở thành một “biểu tượng văn hoá” riêng có mang đậm dấu ấn dân gian của một Hà Nội cổ kính, thanh lịch và sáng tạo.

'Kiệt tác âm nhạc' WICKED phần 2 ra mắt trailer mới

Cuộc sống số
Mới đây, Universal Pictures đã chính thức “thả xích” trailer tiếp theo của tác phẩm chuyển thể từ Broadway thành công nhất mọi thời đại, hé lộ hồi kết hoành tráng, rực lửa và chan chứa cảm xúc trong WICKED: PHẦN 2 (tựa gốc: Wicked: For Good).
Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Cuộc sống số
Ngày 3/10/2025, lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 diễn ra tại Hà Nội dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Ngân hàng Techcombank và Sunrise Events Vietnam.
Cuộc thi vẽ tranh

Cuộc thi vẽ tranh 'Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em' trở lại với mùa thứ 4

Cuộc sống số
Tiếp nối thành công ba mùa trước, Tập đoàn Mường Thanh tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi mùa thứ 4 với chủ đề “Việt Nam trong mắt em”, tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh 6–15 tuổi, đồng thời góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tình yêu nghệ thuật cho thế hệ trẻ.
Đài Loan bác bỏ đề xuất sản xuất chip 50-50 của Hoa Kỳ, tập trung đàm phán về thuế quan

Đài Loan bác bỏ đề xuất sản xuất chip 50-50 của Hoa Kỳ, tập trung đàm phán về thuế quan

Cuộc sống số
Đài Loan đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Washington về việc chia đôi sản lượng bán dẫn cung ứng cho Hoa Kỳ theo tỷ lệ 50-50, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán thương mại hiện nay chỉ tập trung vào thuế quan.
Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

