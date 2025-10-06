‘Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm Keo dán ký ức’: Câu chuyện cảm động về tình thân và ký ức

Đây là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Daryl Kho, do họa sĩ SillyJillie minh họa, dịch giả Kiều Ngân Hà chuyển ngữ và Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

“Xứ sở sương mù – cuộc truy tầm keo dán ký ức” kể câu chuyện xoay quanh cô bé Alexis trên hành trình tìm kiếm nguyên liệu chế tạo “Keo Dán Kí Ức” để khôi phục ký ức bị vụn vỡ của ông nội. Đồng hành cùng cô là người bà kiên cường và một yêu tinh núi đặc biệt, cùng vượt qua muôn vàn thử thách nơi vùng đất huyền bí.

Bìa cuốn tiểu thuyết Xứ sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức.

Điều khiến cuốn sách gây xúc động chính là thông điệp nhân văn sâu sắc: Tình cảm gia đình là phép màu diệu kỳ, giúp con người vượt qua bệnh tật, nỗi mất mát và cả sự lãng quên.

Tại buổi giao lưu, với chủ đề “Gia đình là phép màu”, chương trình có sự tham gia của TS Nguyễn Thụy Anh – nhà thơ, nhà giáo dục, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc sách cùng con; TS Lã Linh Nga – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục; và dịch giả Kiều Ngân Hà – người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt.

Booktalk “Xứ Sở Sương Mù – Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức: Khi gia đình là phép màu” thu hút đông đảo độc giả.

TS Nguyễn Thụy Anh chia sẻ:“Cuốn sách ra mắt đúng dịp Tết Trung thu nên càng thêm ý nghĩa. Đọc sách, mỗi người sẽ để tâm hơn đến từng thành viên trong gia đình: một câu nói quen thuộc, một thói quen nhỏ, một món ăn ưa thích... để các thành viên gắn kết hơn. Nếu chưa nhớ được, hãy bắt đầu quan sát từ hôm nay.”

Tác phẩm được Daryl Kho viết từ trải nghiệm thật của chính mình – khi cha ông mắc chứng sa sút trí tuệ sau cơn đột quỵ.“Mỗi lần một đứa trẻ đọc cuốn sách này là một lần ông nội của Alexis được chữa khỏi căn bệnh quái ác”, tác giả chia sẻ.

Không chỉ cuốn hút bởi yếu tố kỳ ảo, tác phẩm còn là “lễ hội của những câu chuyện và nghệ thuật kể chuyện” khi hòa trộn yếu tố dân gian, ngụ ngôn cùng các sinh vật huyền bí lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Nam Á.

TS. Nguyễn Thụy Anh – Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con trò chuyện với độc giả.

Ngay khi ra mắt, tác phẩm đã gây tiếng vang tại Singapore và quốc tế: Giải thưởng Sách Thiếu nhi Hedwig Anuar (HABA) của Hội đồng Sách Singapore, Giải thưởng Sách Singapore 2022 – Tác phẩm hay nhất dành cho độc giả trẻ, lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Sách của Năm (Singapore Book Awards), được bình chọn vào Top 10 tác phẩm yêu thích nhất tại Singapore. Cuốn sách được dịch và xuất bản tại nhiều nước: Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc,…

Booktalk Xứ Sở Sương Mù – Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức: Khi gia đình là phép màu là cơ hội để độc giả chạm đến bí thuật nhiệm màu: Dù kí ức có vụn vỡ, tình yêu và sự gắn kết trong gia đình sẽ luôn là phép màu chữa lành tất cả.