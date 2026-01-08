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Truyền thông môi trường vì một Hà Nội Xanh

La Giang

La Giang

08:53 | 08/01/2026
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Truyền thông môi trường không dừng lại ở việc phản ánh vấn đề, mà hướng tới tạo ra thay đổi. Đó là thay đổi trong nhận thức của người dân, trong trách nhiệm của doanh nghiệp và trong cách hoạch định, thực thi chính sách của các cơ quan quản lý.
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Đây là khẳng định của nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tại Hội thảo "Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Thách thức và Hành động", được Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội, Sở Xây dựng TP. Hà Nội tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Truyền thông môi trường giữ vai trò quan trọng

Những ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu, rất xấu trở nên thường xuyên hơn ở Hà Nội. Ô nhiễm không khí khiến người dân đối mặt với nhiều rủi ro sức khoẻ, nhất là với trẻ nhỏ, người già, những người mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch... Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải hành động quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, đồng bộ hơn nữa. Vì vậy, những ngày cuối năm 2025, Chính phủ, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách mới nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Truyền thông môi trường vì một Hà Nội Xanh
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại Hội thảo.

Quyết định số 2530 ngày 19/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 43 ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. Mới nhất, ngày 26/11, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 57 Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng: “Những chính sách này cho thấy quyết tâm chính trị rõ ràng, song cũng đồng thời đặt ra thách thức lớn trong khâu thực thi, phối hợp liên ngành và thay đổi thói quen của toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng”.

Truyền thông môi trường vì một Hà Nội Xanh
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo "Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Thách thức và Hành động" không chỉ dừng lại ở việc nhận diện thách thức, mà quan trọng hơn là đề xuất được các giải pháp khả thi, có lộ trình rõ ràng và cơ chế phối hợp cụ thể. Hội thảo kỳ vọng xác định những hành động ưu tiên trong ngắn hạn và dài hạn nhằm cải thiện chất lượng không khí Hà Nội, rộng hơn nữa là Vùng Thủ đô bao gồm các địa phương lân cận như Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Giao thông xanh là giải pháp then chốt

Tại hội thảo các chuyên gia thống nhất rằng thể chế và chính sách là "xương sống" của nỗ lực kiểm soát ô nhiễm không khí. Việc ban hành các quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô, xe máy, cùng các quy định kiểm soát hoạt động công nghiệp, xây dựng là bước đi cần thiết nhằm giảm phát thải ngay từ nguồn.

Một trong những giải pháp được đánh giá có tính đột phá là triển khai vùng phát thải thấp (Low Emission Zone – LEZ) tại khu vực trung tâm Hà Nội. Theo bà Lê Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đã ban hành nghị quyết về thực hiện vùng phát thải thấp, với các tiêu chí lựa chọn khu vực dựa trên mức độ ô nhiễm, tình trạng ùn tắc giao thông và dữ liệu quan trắc. Trong vùng phát thải thấp, các phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu thông, đồng thời ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch và vận tải công cộng.

Truyền thông môi trường vì một Hà Nội Xanh
PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT cùng các đại biểu chia sẻ tại Hội thảo .

Theo ông Trương Mạnh Tuấn – Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ô nhiễm không khí tại Hà Nội tập trung chủ yếu ở các khu vực có mật độ giao thông cao, nhiều công trình xây dựng, cùng sự gia tăng nhanh của phương tiện cá nhân. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 giảm ít nhất 20% nồng độ PM2.5 trung bình năm so với giai đoạn hiện nay, đồng thời nâng tỉ lệ ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình lên khoảng 80%, việc quản lý phải dựa trên dữ liệu quan trắc chính xác, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm "đánh đúng, đánh trúng" các nguồn phát thải lớn.

Giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải lớn nhất tại Hà Nội. Mật độ phương tiện cá nhân cao, hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa khiến tình trạng ùn tắc và ô nhiễm gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc phát triển vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là các loại hình giao thông xanh như xe buýt điện, đường sắt đô thị, được xem là giải pháp then chốt. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sạch hơn.

ô nhiễm không khí truyền thông Hà Nội Xanh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

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Hải Phòng

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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