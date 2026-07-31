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Tesla cán mốc 10 triệu xe điện, Musk tiến gần gói lương 1.000 tỷ USD

Nguyên Anh

Nguyên Anh

18:00 | 31/07/2026
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Hãng xe điện của Elon Musk vừa công bố cột mốc sản xuất 10 triệu ô tô, đưa công ty tiến được nửa chặng trong mục tiêu sản lượng cần đạt để Musk nhận trọn gói cổ phần trị giá 1.000 tỷ USD mà cổ đông thông qua năm ngoái.
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Tesla cán mốc 10 triệu xe điện, Musk tiến gần gói lương 1.000 tỷ USD
Ảnh: Peerapon Boonyakiat/SOPA/LightRocket/Getty Images

Tesla 10 triệu xe điện là cột mốc mà hãng công bố qua một bài đăng trên mạng xã hội sáng thứ Năm, đánh dấu thời điểm sáu năm sau khi công ty xuất xưởng chiếc xe thứ một triệu. Việc vượt qua mốc 10 triệu xe đồng nghĩa Tesla đã đi được nửa chặng đường tới một trong bốn "mục tiêu sản phẩm" cốt lõi, điều kiện để Musk khai thác trọn giá trị gói lương 1.000 tỷ USD được cổ đông phê duyệt năm ngoái. Theo các điều kiện đó, đến năm 2035, Musk phải đảm bảo công ty sản xuất 20 triệu xe, đạt 10 triệu thuê bao đang hoạt động cho phần mềm lái tự động hoàn toàn FSD, giao 1 triệu robot và đưa 1 triệu robotaxi ra đường.

Nửa chặng đường tới mục tiêu 20 triệu xe

Dù từng trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ hai mẫu xe Model 3 và Model Y, Tesla chưa từng bán được 2 triệu xe trong một năm. Nếu giữ nguyên tốc độ hiện tại hoặc chậm lại hơn nữa, hãng sẽ phải chờ đến ít nhất đầu thập niên 2030 mới chạm mốc 20 triệu xe. Musk từng cam kết Tesla sẽ sản xuất 20 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, nhưng ông đã từ bỏ ý tưởng này vài năm trước khi doanh số công ty chững lại. Trong bốn mục tiêu sản phẩm, sản lượng xe vẫn là mục tiêu Tesla tiến gần nhất tới việc hoàn thành.

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

Hãng xe BYD trở thành nhà sản xuất đầu tiên đạt mốc 14 triệu xe năng lượng mới toàn cầu khi chiếc Song Pro xuất ...

Ba mục tiêu còn lại cho thấy khoảng cách lớn hơn nhiều. Công ty gần đây báo cáo có gần 1,5 triệu thuê bao FSD, nhưng chưa rõ con số này có tính cả người dùng thử miễn phí hay không, trong khi các thuê bao dùng thử sẽ không được tính vào mục tiêu chính thức mà hội đồng quản trị Tesla đặt ra năm ngoái. Hãng xe của Musk mới ở giai đoạn khởi đầu trong việc chế tạo robot và robotaxi. Musk cũng phải đưa lợi nhuận điều chỉnh theo EBITDA của công ty lên 400 tỷ USD vào năm 2035 để được nhận trọn gói cổ phần, một mục tiêu đang trông thách thức khi EBITDA điều chỉnh hiện chỉ quanh mức 3,27 tỷ USD và có xu hướng thu hẹp gần đây, do chiết khấu mạnh, mất nguồn thu từ bán tín chỉ khí thải và chi tiêu tăng vọt cho các mảng mới như AI và robot.

Tesla giảm doanh số tại Mỹ, tụt hậu so với BYD

Tesla hiện đối mặt ít đối thủ hơn tại Mỹ, khi các hãng xe lớn rút khỏi thị trường xe điện còn những startup như Rivian và Lucid Motors vẫn loay hoay chưa đạt được quy mô sản xuất lớn. Dù vậy, Tesla vẫn chật vật ngay tại thị trường quê nhà. Doanh số tại Mỹ giảm 13% so với cùng kỳ năm trước trong quý II, buộc công ty phải tìm đến các thị trường mới như Nhật Bản, Australia và Lithuania để thu hút người mua.

Xét về cạnh tranh toàn cầu, đối thủ duy nhất ở cùng đẳng cấp sản lượng là BYD của Trung Quốc, hãng vừa vượt mốc 17 triệu xe năng lượng mới được sản xuất và bán ra, trong đó khoảng một nửa là xe hybrid.

https://techcrunch.com/2026/07/30/tesla-made-its-10-millionth-ev/
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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Hà Nội - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Miền Tây - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Cập nhật: 31/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,380 ▲20K 14,080 ▲20K
Trang sức 99.99 13,390 ▲20K 14,090 ▲20K
Cập nhật: 31/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▲2K 14,192 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▲2K 14,193 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,374 ▲2K 1,414 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,374 ▲2K 1,415 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,344 ▲2K 1,394 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,102 ▼117720K 13,802 ▼124020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,491 ▲15K 10,471 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,151 ▲136K 94,951 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,393 ▲67866K 85,193 ▲76686K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,628 ▲116K 81,428 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,486 ▲84K 58,286 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cập nhật: 31/07/2026 18:00
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