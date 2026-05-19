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Từ bữa tiệc cấp quốc gia, nhìn lại vị thế và tầm ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới

Huyền Vân

Huyền Vân

17:45 | 19/05/2026
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Đặc biệt, bữa tiệc chiêu đãi chào mừng cấp nhà nước được tổ chức tại Bắc Kinh với sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, điện tử tiêu dùng, năng lượng mới và sản xuất thông minh đã cho thấy vai trò của công nghệ trong thời đại hiện nay.
Nâng tầm tiện ích - Kiến tạo phong cách cùng Hisense Hisense Việt Nam và Phú Mỹ Hưng ký kết hợp tác chiến lược CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Theo giới quan sát, sự xuất hiện của Hisense trong bữa tiệc chiêu đãi Tổng thống Trump tại Bắc Kinh, đặc biệt là khi ông Jia Shaoqian, Chủ tịch Tập đoàn Hisense, được mời ngồi cùng bàn với nhiều gương mặt tiêu biểu của ngành công nghệ Hoa Kỳ như Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang và Tyson Jacob... không chỉ cho thấy vị thế ngày càng lớn mạnh của thương hiệu trên thị trường quốc tế, mà còn khẳng định năng lực công nghệ và tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Hisense trong ngành điện tử và công nghệ toàn cầu.

Không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, cách sắp xếp chỗ ngồi tại buổi tiệc cũng đã thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ toàn cầu. Bàn tiệc dành cho các lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới cũng được xem là tâm điểm của sự kiện.

Không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc cấp nhà nước, bữa tiệc chào mừng này còn được xem như cầu nối quan trọng giữa ngành sản xuất công nghệ tiên tiến của Trung Quốc và các tập đoàn công nghệ lõi hàng đầu Hoa Kỳ. Trong khi phía Hoa Kỳ quy tụ những đại diện tiêu biểu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn tiên tiến và xe năng lượng mới, thì phía Trung Quốc, Hisense được xem là đại diện cho năng lực sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc với hệ sinh thái công nghệ phát triển toàn diện.

Từ bữa tiệc cấp quốc gia, nhìn lại vị thế và tầm ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới
Ông Jia Shaoqian, Chủ tịch Tập đoàn Hisense, được mời ngồi cùng bàn với nhiều gương mặt tiêu biểu của ngành công nghệ Hoa Kỳ

Với quyết tâm vươn ra thị trường toàn cầu, Hisense đã tạo dựng vị thế riêng bằng những lợi thế công nghệ nổi bật trong lĩnh vực hiển thị cao cấp và nhà thông minh. Không chỉ liên tục đổi mới, cùng năng lực công nghệ được khẳng định trên quy mô toàn cầu, Hisense tiếp tục duy trì vai trò dẫn đầu và lợi thế cạnh tranh vững chắc trong ngành công nghệ năm 2026.

Nhờ làm chủ toàn diện chuỗi công nghệ từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất và thương mại hóa, Hisense đang vươn lên nhóm dẫn đầu của ngành hiển thị toàn cầu. Công nghệ RGB-Mini LED do Hisense tự phát triển hiện giữ lợi thế nổi bật cả về năng lực nghiên cứu, khả năng sản xuất quy mô lớn lẫn tốc độ đổi mới công nghệ.

Hay mới đây dòng TV UX 2026 của Hisense được trang bị hệ thống đèn nền chromagic backlight tiên phong cùng chip xử lý hình ảnh Hi-View AI engine do Hisense tự phát triển. Sản phẩm đạt dải màu siêu rộng 110% BT.2020, độ sáng cực đại peak brightness lên đến 10.000 nits và khả năng xử lý màu sắc chính xác 134-bit, tái hiện hơn 120 triệu sắc thái màu riêng biệt với độ chân thực ấn tượng.

Khoảng cách công nghệ mà Hisense tạo ra hiện đã vượt lên đáng kể so với nhiều đối thủ trong ngành, giúp thương hiệu không chỉ giữ vai trò tiên phong trong công nghệ hiển thị mà còn từng bước định hình các tiêu chuẩn mới cho thị trường hiển thị toàn cầu.

Không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực hiển thị laser khi làm chủ toàn bộ công nghệ cốt lõi, từ nguồn sáng laser, hệ thống quang học đến thiết bị hiển thị hoàn chỉnh, việc Hisense tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu công nghệ quang học nền tảng giúp Hisense tạo nên chất lượng hình ảnh vượt trội với độ tương phản cực cao, khả năng tái tạo màu sắc rộng cùng trải nghiệm xem dịu mắt và thoải mái hơn cho người dùng. Lợi thế công nghệ được duy trì bền vững không chỉ giúp Hisense giữ vững thị phần dẫn đầu trong ngành TV Laser toàn cầu, mà còn củng cố vai trò của thương hiệu như một trong những đại diện công nghệ cao tiêu biểu của Trung Quốc trong ngành hiển thị cao cấp toàn cầu.

Ngoài lĩnh vực hiển thị, Hisense còn liên tục mở rộng thế mạnh công nghệ sang các dòng thiết bị gia dụng thông minh cao cấp. Cụ thể ở dòng máy giặt sấy bơm nhiệt do Hisense tự nghiên cứu và phát triển được trang bị cấu trúc bơm nhiệt tích hợp “4 trong 1” tiên phong, giúp giặt sấy ở nhiệt độ thấp để bảo vệ sợi vải tốt hơn, đồng thời giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng. Giải pháp tiết kiệm năng lượng này không chỉ thể hiện định hướng phát triển xanh của Hisense, mà còn cho thấy năng lực nghiên cứu và đổi mới toàn diện của thương hiệu vượt ra ngoài lĩnh vực hiển thị truyền thống.

Trong buổi tiệc, ông Jia Shaoqian đã có những cuộc trao đổi chuyên sâu với các lãnh đạo công nghệ quốc tế xoay quanh đổi mới công nghệ, hợp tác công nghiệp xuyên quốc gia và xu hướng sản xuất thông minh thân thiện với môi trường. Cuộc gặp gỡ trực tiếp ở tầm cấp cao này góp phần tăng cường sự kết nối, hiểu biết và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Vị trí danh dự tại bàn tiệc lần này được xem như minh chứng rõ nét cho sự ghi nhận của thế giới đối với ngành công nghệ và sản xuất cao cấp của Trung Quốc. Với vai trò là một trong những doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu của Trung Quốc, Hisense ngày càng khẳng định vị thế và tiếng nói trong các diễn đàn công nghệ mang tầm quốc tế.

Trong thời gian tới, Hisense sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển công nghệ cốt lõi, không ngừng nâng cấp các lĩnh vực chiến lược như RGB-Mini LED, hiển thị laser và thiết bị gia dụng bơm nhiệt, đồng thời mở rộng hợp tác công nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Thông qua công nghệ và đổi mới, Hisense hướng đến việc nâng cao hơn nữa vị thế và sức ảnh hưởng của ngành sản xuất công nghệ cao Trung Quốc trên thị trường thế giới.

chuyến thăm ngoại giao của ông Donald Trump tới Trung Quốc Tổng thống Mỹ Hisense ông Jia Shaoqian ông Jia Shaoqian, Chủ tịch Tập đoàn Hisense elon Musk Tim Cook

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026