CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

07:00 | 03/03/2026
Las Vegas những ngày đầu năm 2026 không chỉ rực rỡ bởi ánh đèn neon của các sòng bài, mà còn nóng rực bởi sự sôi động từ Trung tâm Hội nghị Las Vegas, nơi vừa khép lại triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) lớn nhất trong thập kỷ qua.
Las Vegas những ngày đầu năm 2026 không chỉ rực rỡ bởi ánh đèn neon của các sòng bài, mà còn nóng rực bởi sự sôi động từ Trung tâm Hội nghị Las Vegas, nơi vừa khép lại triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) lớn nhất trong thập kỷ qua.

Nếu như vài năm trước, chúng ta còn mơ hồ về những khái niệm như Metaverse hay Web3, thì CES 2026 đã đưa giới công nghệ ‘trở về mặt đất’ với một thông điệp thực dụng đến rùng mình: Công nghệ sinh ra là để phục vụ sự lười biếng, và AI giờ đây đã có thể chạm, nắm và nhìn thấy ở thế giới thực.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Đi qua hàng nghìn gian hàng trải dài trên diện tích khổng lồ của sự kiện, cảm nhận chung của giới quan sát, đó là sự chuyển dịch mang tính kiến tạo từ "AI tạo sinh" (Generative AI) sang "AI vật lý" (Physical AI).

Chúng ta không còn chỉ chat với máy tính qua màn hình. Giờ đây, trí tuệ nhân tạo đang được đóng gói vào robot, vào những chiếc tủ lạnh biết đi chợ, và những chiếc xe hơi tự hành. Bài toán mà các gã khổng lồ như Samsung, LG, Nvidia hay Intel đang giải quyết không phải là máy tính chạy nhanh hơn bao nhiêu, mà là con người phải động tay chân ít đi hơn như thế nào.

Cuộc cách mạng "Physical AI": mang giác quan đến cho máy móc

Tâm điểm của CES 2026 chính là bài phát biểu của CEO Nvidia, Jensen Huang. Ông đã vẽ ra một viễn cảnh nơi AI không chỉ tồn tại trong các máy chủ đám mây lạnh lẽo mà đã len lỏi vào các cỗ máy vật lý. Khái niệm "Physical AI" (AI vật lý) trở thành từ khóa bao trùm, ám chỉ việc các hệ thống trí tuệ nhân tạo giờ đây có thể nhận thức, xử lý và tác động trực tiếp lên thế giới thực thông qua các cơ cấu chấp hành robot.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Minh chứng rõ nét nhất cho xu hướng này không phải là những con robot nhảy múa mua vui, mà là những cỗ máy lao động thực thụ. Chúng ta thấy sự xuất hiện của các robot hình người có khả năng xử lý sự cố trên dây chuyền lắp ráp mà không cần lập trình lại, hay những "chú chó" robot biết an ủi chủ nhân khi họ khóc.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Đặc biệt, LG đã gây ấn tượng mạnh với robot quản gia CLOiD. Khác với những robot hút bụi đơn điệu chỉ biết chạy quanh nhà, CLOiD sở hữu đôi tay máy với 7 khớp chuyển động linh hoạt, cho phép nó thực hiện các tác vụ phức tạp như gấp quần áo, xếp đồ đạc hay lấy thức ăn từ lò nướng. Dù vẫn còn những hoài nghi về tốc độ thực tế, nhưng CLOiD là đại diện cho bước chuyển mình từ robot đơn năng sang đa năng, biến ngôi nhà thông minh thành một thực thể sống động.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Màn hình và TV: cuộc đổi ngôi của công nghệ hiển thị

Rời khỏi khu vực Robotics, bước vào sảnh hiển thị, đập vào mắt người tham dự là sự thoái trào của các thuật ngữ cũ kỹ. Năm 2026, OLED truyền thống hay Mini-LED đang dần nhường sân khấu cho một tân binh: RGB Mini-LED.

Hisense đã nổ phát súng đầu tiên với mẫu 116UXS sử dụng công nghệ RGB MiniLED evo. Khác với các tấm nền LED trước đây chỉ phát ra ánh sáng trắng hoặc xanh rồi lọc qua các lớp màu, công nghệ RGB Mini-LED sử dụng các cụm đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương riêng biệt.

Điều này cho phép kiểm soát màu sắc ở cấp độ điểm ảnh với độ rực rỡ chưa từng có. Không chịu thua kém, TCL cũng trình làng công nghệ X11L SQD Mini-LED (Super Quantum Dot Mini-LED) được tuyên bố là có khả năng tái tạo màu sắc vượt trội hơn cả RGB LED.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Tuy nhiên, nếu các đối thủ đang chạy đua về kỹ thuật tấm nền, thì Samsung lại chọn cách thiết lập một chuẩn mực “vương giả” hoàn toàn mới, làm lu mờ mọi định nghĩa trước đó về trải nghiệm nghe nhìn. Gã khổng lồ Hàn Quốc đã khiến cả khán phòng CES phải ngước nhìn theo đúng nghĩa đen với mẫu TV Micro RGB 130 inch đầu tiên trên thế giới mang mã hiệu R95H.

Không đi theo lối mòn thiết kế siêu mỏng đơn thuần, R95H hồi sinh ngôn ngữ "Timeless Frame" đầy hoài niệm, biến chiếc màn hình khổng lồ này thành một khung cửa sổ kiến trúc tráng lệ lơ lửng giữa không gian, với hệ thống âm thanh được giấu kín tinh tế ngay trong khung viền, xóa nhòa ranh giới giữa thiết bị điện tử và nghệ thuật sắp đặt.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Sức mạnh của R95H không chỉ nằm ở tấm nền Micro RGB đạt chuẩn màu 100% BT.2020 được VDE chứng nhận hay công nghệ chống chói Glare Free, mà còn ở "bộ não" AI cực kỳ nhạy bén. Đây là thiết bị hiếm hoi tích hợp sâu cả Microsoft Copilot và Perplexity, cho phép người dùng giao tiếp và ra lệnh tự nhiên như với một quản gia thực thụ.

Từ chế độ AI Football Mode Pro tối ưu cho tín đồ túc cầu giáo đến khả năng phiên dịch trực tiếp (Live Translate), Samsung R95H là một tuyên ngôn đanh thép về sự hội tụ giữa thị giác và trí tuệ, tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm "Home Cinema" của giới thượng lưu.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Ở một góc độ thẩm mỹ khác, LG tiếp tục khẳng định vị thế "ông hoàng" của thiết kế nội thất công nghệ. Sự hồi sinh của dòng TV dán tường với mẫu OLED evo W6 thực sự là một kiệt tác kỹ thuật. Với độ mỏng chỉ 9mm, chiếc TV này loại bỏ hoàn toàn mớ dây cáp lằng nhằng nhờ hộp Zero Connect truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh không dây từ khoảng cách lên đến 10 mét.

Cùng với đó, dòng LG Gallery TV với tấm nền phủ nhám (matte) giúp triệt tiêu độ lóa, biến màn hình thành một bức tranh sơn dầu thực thụ, thách thức trực tiếp dòng The Frame của Samsung.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Điện thoại di động: sự phân hóa cực độ giữa "tất cả" và "tối giản"

Mảng thiết bị di động tại CES 2026 chứng kiến sự phân cực thú vị nhất trong lịch sử. Một bên là nỗ lực nhồi nhét cả thế giới vào túi quần, và bên kia là khao khát thoát ly khỏi sự lệ thuộc kỹ thuật số.

Samsung Galaxy Z TriFold chính là đại diện cho phe cực đoan về công năng. Sau nhiều năm nằm trên bản vẽ concept, chiếc điện thoại gập ba này đã chính thức hiện diện bằng xương bằng thịt. Khi mở bung ra, nó cung cấp một không gian hiển thị lên tới 8 inch, nhưng điều kỳ diệu nằm ở chế độ DeX thế hệ mới. Nhiều chuyên gia nhận định Z TriFold không chỉ là điện thoại, mà là "The One Device" - thiết bị duy nhất bạn cần.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người
Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp không bị hack mà đang tự làm lộ bí mật khi chỉ cần một nhân viên nhập dữ liệu nội bộ lên ...

Sản phẩm giải quyết triệt để bài toán đa nhiệm cửa sổ, cho phép người dùng văn phòng xử lý công việc như trên desktop mà không cần mang theo laptop. Dù mức giá chắc chắn sẽ rất cao khi về Việt Nam (dự kiến vào quý 1/2026), có thể chạm ngưỡng cả trăm triệu đồng, nhưng đây là minh chứng cho thấy giới hạn vật lý của smartphone đã bị phá vỡ.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Ngược lại hoàn toàn với sự phô trương của Samsung, Clicks Communicator lại tỏa sáng nhờ sự khiêm tốn. Với mức giá 499 USD (khoảng 13 triệu đồng), chiếc điện thoại này mang bàn phím vật lý trở lại, gợi nhớ về thời hoàng kim của BlackBerry.

Sở hữu màn hình OLED nhỏ gọn 4.03 inch và chạy Android 16 tối giản, Clicks không sinh ra để lướt TikTok. Nó là công cụ dành cho những người muốn "cai nghiện" mạng xã hội, một xu hướng đang âm thầm lan rộng trong giới tri thức trẻ.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

"Bộ não" của kỷ nguyên mới: cuộc đua chip bán dẫn

Đằng sau những thiết bị hào nhoáng là cuộc đua khốc liệt của các nhà sản xuất chip nhằm tối ưu hóa cho AI. Qualcomm đã gây tiếng vang lớn với dòng Snapdragon X2 Plus, sở hữu bộ xử lý thần kinh (NPU) có khả năng thực hiện 80 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (TOPS). Con số này gần gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm, cho phép các laptop chạy Windows thực hiện các tác vụ AI phức tạp ngay trên máy mà không cần kết nối internet.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Để hiểu tại sao con số 80 TOPS lại quan trọng, hãy nhìn vào kiến trúc của NPU (Neural Processing Unit). Khác với CPU xử lý tuần tự hay GPU xử lý đồ họa, NPU được thiết kế chuyên biệt với hàng nghìn lõi tính toán song song ma trận, giúp xử lý các thuật toán AI (như nhận diện giọng nói, tạo sinh hình ảnh) với tốc độ cao hơn gấp nhiều lần nhưng tiêu tốn ít năng lượng hơn.

Intel cũng không đứng ngoài cuộc với dòng chip Core Ultra Series 3 (tên mã Panther Lake), kết hợp hiệu năng cao của dòng H-series với khả năng tiết kiệm điện của Lunar Lake. Trong khi đó, AMD tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào thị trường game thủ với Ryzen 7 9850X3D, được mệnh danh là bộ vi xử lý chơi game nhanh nhất thế giới. Sự cạnh tranh này mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng cuối: laptop năm 2026 sẽ thông minh hơn, mát hơn và mạnh mẽ hơn đáng kể.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Smart Home: đỉnh cao của sự tiện nghi và chăm sóc sức khỏe

Nếu như trước đây, nhà thông minh đồng nghĩa với việc bạn phải mày mò cài đặt phức tạp, thì CES 2026 đã trả lại sự đơn giản vốn có. Và xu hướng "công nghệ lười biếng" thể hiện rõ nét nhất trong căn bếp.

GE Appliances đã giải quyết nỗi đau đầu muôn thuở của các bà nội trợ bằng chiếc tủ lạnh GE Profile Smart 4-Door trị giá 4.899 USD (khoảng 129 triệu đồng). Được trang bị camera bên trong và máy quét mã vạch, chiếc tủ lạnh này tự động quản lý thực phẩm, lên danh sách đi chợ và thậm chí cho phép bạn nhìn xuyên thấu vào bên trong tủ lạnh khi đang đứng ở siêu thị.

Samsung cũng góp vui với tính năng cửa tự mở trên dòng Family Hub, chỉ cần một câu lệnh hoặc cái hích nhẹ, cánh cửa sẽ mở rộng 90 độ, cực kỳ hữu dụng khi tay bạn đang bẩn hoặc bận bê đồ.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Sự quan tâm đến sức khỏe cũng trở nên tinh tế và "thầm kín" hơn. Các thiết bị vệ sinh thông minh như Vivoo Smart Toilet (giá 99 USD ~ khoảng 2,6 triệu đồng) hay bồn cầu thông minh của Kohler (giá 600 USD ~ khoảng 15,8 triệu đồng) giờ đây có khả năng phân tích nước tiểu và chất thải để đưa ra các chỉ số về nước, dinh dưỡng ngay trên ứng dụng điện thoại. Đây là bước tiến lớn trong y học dự phòng tại gia.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Không thể không nhắc đến Roborock Saros Rover - robot hút bụi biết "leo trèo". Với việc trang bị thêm hai chiếc chân chuyên dụng, robot này có thể leo lên cầu thang, vượt qua các gờ cửa, thảm dày hoặc vượt chướng ngại vật mà các robot bánh xe truyền thống bó tay.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Kết nối và tương lai: Wi-Fi 8 và những bộ xương di động

Về mặt hạ tầng kết nối, dù Wi-Fi 7 còn chưa phổ cập, thế giới đã bắt đầu nói về Wi-Fi 8. ASUS đã trình làng mẫu router ý tưởng ROG NeoCore, hứa hẹn giảm độ trễ tới 6 lần và tăng gấp đôi băng thông tầm trung. Broadcom và MediaTek cũng đã sẵn sàng các dòng chip hỗ trợ chuẩn kết nối mới này, dọn đường cho một tương lai siêu kết nối vào cuối năm 2026.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Cuối cùng, xu hướng Biohacking (nâng cấp cơ thể sinh học) đã bước ra ánh sáng với sự xuất hiện của các bộ khung xương trợ lực (Exoskeleton). Công ty Dephy mang đến thiết bị đeo bắp chân giúp người dùng đi lại nhẹ nhàng hơn, trong khi Ascentiz H1 Pro hỗ trợ vùng hông để điều chỉnh dáng đi. Đây là tin vui cho xã hội đang già hóa, hứa hẹn một tương lai nơi người cao tuổi vẫn có thể duy trì sự vận động linh hoạt như thanh niên.

CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người
CES 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ định hình toàn bộ bức tranh công nghệ trong năm nay. Từ Las Vegas nhìn về thị trường Việt Nam, chúng ta có thể kỳ vọng sự đổ bộ của các dòng laptop AI thế hệ mới và các thiết bị gia dụng thông minh vào nửa cuối năm. Tuy nhiên, rào cản về giá (như mức giá gần 5.000 USD của chiếc tủ lạnh GE hay giá trị của các dòng TV RGB LED) vẫn sẽ là thách thức lớn.
CES 2026: Khi trí tuệ vật lýđánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Nhưng quan trọng hơn cả, CES 2026 gửi đi một thông điệp nhân văn: Công nghệ đỉnh cao nhất không phải là công nghệ phức tạp nhất, mà là công nghệ biết "ẩn mình" để phục vụ con người một cách tự nhiên nhất. Và năm 2026 có lẽ không phải là năm của những giấc mơ viển vông nữa, mà là năm những giấc mơ đó “xắn tay áo lên” và bắt đầu làm việc nhà giúp bạn.

Trí tuệ nhân tạo AI triển lãm CES 2026 CES 2026 trí tuệ vật lý Wi-Fi 8 ASUS NVIDIA Smart Home Snapdragon X2 Plus Qualcomm màn hình OLED BlackBerry TV Micro RGB Samsung Hisense TCL

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

