An ninh mạng và những bài học đắt giá cho năm Bính Ngọ 2026

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng AI và mã khai thác tự động đang dần thay thế các phương thức hack thủ công, thế giới số đang chuyển mình như một cú “phi nước đại”. Để tồn tại và phát triển, các tổ chức buộc phải từ bỏ tư duy phòng thủ thụ động và sẵn sàng ứng phó với các đòn tấn công bất ngờ, tinh vi. Mọi rào cản sẽ trở nên vô nghĩa trước một kẻ thù có khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng ngự. Thay vào đó, chúng ta phải học cách tiếp nhận sự linh hoạt và bản năng nhạy bén như chính hình tượng con vật năm nay.

Đầu tiên là nghịch lý “con ngựa thành Troy”: Một trong những bài học an ninh mạng kinh điển và phổ biến nhất bắt nguồn từ điển tích Con ngựa thành Troy. Từ một bức tượng gỗ dùng làm lá chắn trong cuộc chiến năm 1200 TCN, đến năm 2026 là những video deepfake siêu thực hay những kịch bản thao túng tâm lý được dàn dựng công phu. Những “con ngựa thành Troy” hiện đại này đánh thẳng vào lỗ hổng mà công nghệ khó khắc phục nhất, đó là Lòng tin.

Chúng ta đang chuyển dịch từ kỷ nguyên “xây tường cao, hào sâu” sang kỷ nguyên xác thực. Trong mô hình mới này, mọi thứ đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mở cổng. Điều này đồng nghĩa với việc triển khai kiến trúc Zero Trust, trong đó mọi email, đoạn ghi âm hay gói dữ liệu đều bị coi là mối đe dọa tiềm tàng cho đến khi được chứng minh ngược lại.​

Tốc độ và kiểm soát: Tại nhiều tổ chức, luôn tồn tại sự xung đột cơ bản giữa đổi mới sáng tạo và an ninh. Hãy coi đổi mới là con ngựa nhanh nhẹn, đầy sức mạnh và khao khát sải bước; còn an ninh là người kỵ sĩ, thường được coi là sức nặng kéo dây cương. Nếu siết quá chặt, con ngựa sẽ trở nên bứt rứt và khó đoán. Ngược lại, nếu buông lỏng hoàn toàn, đích đến sẽ do con ngựa quyết định chứ không phải người cưỡi ngựa.

Chính vì thế, mục tiêu của năm 2026 là cần tìm ra điểm cân bằng giữa sự linh hoạt và tốc độ bằng cách chuyển từ “kiềm chế” sang “dẫn dắt”. An ninh mạng không nên ngăn cản bước tiến của doanh nghiệp, mà phải đảm bảo hành trình đó đi đúng hướng và kịp thời điều chỉnh khi cần thiết. Bằng cách tận dụng tự động hóa AI và giải pháp phát hiện và phản ứng mở rộng (XDR) như những sợi dây cương hiện đại, chúng ta có thể duy trì hoạt động kinh doanh tốc độ cao mà không mất đi sự kiểm soát.

Cuộc đua đường dài : Nếu lấy cảm hứng từ năm Ngọ, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở tốc độ mà còn nằm ở sức bền. Dưới góc độ an ninh mạng, đây là một cuộc chạy marathon chứ không phải một chặng đua nước rút. Khả năng phục hồi thực sự không chỉ là việc trụ vững trên lưng ngựa, mà là bạn có thể đứng dậy nhanh đến mức nào để tiếp tục cuộc đua sau mỗi lần vấp ngã.

Chính vì thế, chúng ta cần chú trọng vào ứng phó sự cố đảm bảo rằng khi có sự cố xâm nhập, quá trình hồi phục phải được kích hoạt tức thì. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần xây dựng văn hóa cảnh giác và đào tạo nhân viên tăng cường cảnh giác. Giống như loài ngựa có thể cảm nhận được thú săn mồi từ xa, một đội ngũ được đào tạo bài bản có thể nhận diện những dấu hiệu tinh vi của deepfake hay lừa đảo trực tuyến để không trở thành nạn nhân.

Làm chủ tương lai: Các CISO (Giám đốc An ninh Thông tin) ngày nay đang vạch ra một tương lai mới dựa trên khả năng phục hồi mạng. Họ đang vượt qua những rào cản từ các cuộc tấn công tinh vi, deepfake và các vụ xâm phạm đe dọa các bức tường mã hóa, đồng thời nỗ lực duy trì vị thế trong cuộc đua AI.

Vì thế, để dẫn đầu trong năm 2026 này, các CISO và lãnh đạo doanh nghiệp phải hội tụ những phẩm chất của loài ngựa: linh hoạt, mạnh mẽ và phản xạ nhanh nhạy. Thời đại của những “pháo đài tĩnh” đã chấm dứt.

Năm Bính Ngọ thuộc về những người không chỉ biết xây tường cao hơn, mà còn có tầm nhìn xa trông rộng, tập trung quyết liệt vào việc xử lý tấn công với tốc độ phản hồi nhanh nhất. Mục tiêu cuối cùng không phải là chạy trốn mối đe dọa, mà là đối mặt, ngăn chặn và làm chủ kỹ năng để chế ngự chúng.