Ngoài ra, để nâng cao năng suất làm việc của kỹ thuật viên với thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI, nhận diện cảm xúc, và tương quan cảnh báo thông minh. Việc ra mắt nền tảng MSP Central nhằm giúp các MSP (Nhà cung cấp dịch vụ quản lý) tinh gọn quy trình cung cấp dịch vụ, quản lý thiết bị, bảo vệ trước các mối đe dọa và giám sát hạ tầng từ một giao diện duy nhất.

Theo đó, ManageEngine sẽ tập trung giải quyết các mô hình vận hành và thách thức kinh doanh cụ thể của các MSP.

“Các kỹ thuật viên của chúng tôi đã phải chuyển đổi giữa nhiều bảng điều khiển chỉ để giải quyết một sự cố duy nhất của khách hàng – một gánh nặng thực sự về thời gian và số lượng yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi đang tìm kiếm một công cụ có thể kết hợp tất cả những gì đội ngũ của chúng tôi cần mà không làm tăng thêm sự phức tạp hay bị gò bó vào một hệ thống cứng nhắc.” Ông Edgar Martínez, Giám đốc kinh doanh tại EvolutionIT, một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng MSP Central tại Chile, cho biết.

ManageEngine ra mắt MSP Central

MSP Central giải quyết tình trạng phân mảnh này bằng cách cung cấp một nền tảng hợp nhất để quản lý các hoạt động hàng ngày của khách hàng, từ quy trình làm việc của kỹ thuật viên, khả năng hiển thị tài sản cho đến bảo vệ điểm cuối và giám sát tình trạng mạng. Kiến trúc mô-đun nền tảng đám mây sẽ hỗ trợ đa người dùng gốc, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết, và tích hợp liền mạch với cả các ứng dụng Zoho lẫn các công cụ của bên thứ ba. Điều này mang lại sự linh hoạt cho các MSP để chỉ sử dụng các mô-đun họ cần và mở rộng theo tốc độ của riêng mình.

“Với MSP Central, chúng tôi kết hợp những khả năng quản lý CNTT và bảo mật đã được chứng minh tốt nhất của ManageEngine vào một nền tảng được xây dựng hoàn toàn dành riêng cho các MSP. Mặc dù mỗi mô-đun này đều mạnh mẽ khi đứng riêng lẻ, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo thành một nền tảng thực sự thống nhất – mang lại trải nghiệm liền mạch cho các nhà cung cấp dịch vụ. Cách tiếp cận này cho phép các MSP hợp nhất hoạt động, loại bỏ tình trạng phân tán công cụ, và cho phép các đội ngũ của họ làm việc hiệu quả hơn – tất cả từ một bảng điều khiển duy nhất.” Ông Mathivanan Venkatachalam, Phó Chủ tịch tại ManageEngine, chia sẻ.

Cụ thể, nền tảng sẽ giúp:

Kiến trúc mô-đun: Chỉ áp dụng các thành phần cần thiết – không bắt buộc mua theo gói hoặc cấp phép bắt buộc toàn gói.

Giám sát và quản lý từ xa (RMM): Quản lý thiết bị của nhiều khách hàng với khả năng vá lỗi, hiển thị tài sản và khắc phục chủ động trong môi trường đa người dùng.

Tự động hoá dịch vụ chuyên nghiệp (PSA): Tích hợp hệ thống tạo phiếu yêu cầu, quản lý hợp đồng, SLA, theo dõi thời gian và thanh toán trong một quy trình làm việc thống nhất.

Giám sát máy chủ chuyên sâu: Giám sát hạ tầng trên Windows, Linux, cơ sở dữ liệu và các hệ thống ảo với các cảnh báo tự động và số liệu chuyên sâu.

Bảo mật điểm cuối: Cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa mạng đang phát triển với quản lý lỗ hổng, kiểm soát thiết bị và ứng dụng, chống mã độc tống tiền và bảo mật trình duyệt.

Tự động hoá được hỗ trợ bởi AI: Tăng tốc quy trình làm việc với tính năng tóm tắt phiếu yêu cầu, nhận diện cảm xúc, tương quan cảnh báo và ngưỡng dự đoán.

Tích hợp bên thứ ba: Kết nối liền mạch với hơn 20 công cụ trong các hệ sinh thái CNTT, bảo mật và kinh doanh thông qua các API mở và các trình kết nối có sẵn.

Sẵn sàng cho các Marketplace: Được thiết kế để tích hợp vào các chợ ứng dụng đám mây và hệ sinh thái đối tác.

Và MSP Central cũng sẽ đánh dấu nền tảng chiến lược dài hạn của ManageEngine dành cho các MSP, cũng như hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ quản lý. Trong tương lai, các cải tiến cũng sẽ tập trung vào việc mở rộng sang các lĩnh vực liền kề như SIEM, quản lý truy cập đặc quyền và phân tích chuyên sâu, giúp các MSP và MSSP quản lý an ninh và tuân thủ song song với các hoạt động vận hành.

“Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho các MSP một nền tảng có khả năng thích ứng với sự phát triển của họ, hỗ trợ các công cụ mà họ ưa chuộng, đồng thời loại bỏ những khó khăn do các hệ thống rời rạc gây ra. Chúng tôi đang bắt đầu với RMM, PSA và giám sát máy chủ chuyên sâu, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Tầm nhìn của chúng tôi là kết hợp tất cả các công cụ độc lập của ManageEngine dành cho MSP dưới một nền tảng duy nhất, mang lại chiều sâu, tính linh hoạt và khả năng mở rộng, giúp các nhà cung cấp phát triển cùng với nhu cầu của khách hàng. MSP Central được thiết kế để đồng hành lâu dài cùng các MSP,” ông Venkatachalam cho biết thêm.

Được biết, MSP Central đã chính thức có mặt trên toàn cầu và nền tảng này hỗ trợ mô hình giá linh hoạt theo từng mô-đun, giúp các MSP chỉ phải chi trả cho những gì họ thực sự cần.

