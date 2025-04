ManageEngine AD360 có khả năng tích hợp với hơn 100 kết nối mới, sẵn sàng sử dụng ngay

Trong một thông cáo báo chí có tiêu đề "Gartner Xác định Các Xu Hướng An Ninh Mạng Hàng Đầu của Năm 2025" (phát hành ngày 3/3/2025), Gartner® nhấn mạnh một khó khăn chung của các doanh nghiệp lớn đang gặp phải: nhu cầu tối ưu hóa bộ công cụ an ninh mạng của họ để vừa hiệu quả, vừa an toàn, đồng thời phải cân bằng việc lựa chọn từ trung bình 45 công cụ an ninh mạng khác nhau, đến từ hơn 3.000 nhà cung cấp.