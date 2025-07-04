BYD Techshow khuấy động TP HCM với sự ra mắt xe điện BYD ATTO 2 hoàn toàn mới

Tiếp nối thành công chuỗi sự kiện BYD Technology Week tại Hà Nội, Bình Dương và Cần Thơ với hơn 3.000 khách tham quan mỗi ngày, hôm nay (4/7) BYD Việt Nam tiếp tục tổ chức sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh với tên gọi BYD Techshow.

BYD Techshow TP HCM mang đến không gian trải nghiệm xe năng lượng mới toàn diện cho người tiêu dùng, từ lái thử thực tế đến thưởng lãm những màn trình diễn công nghệ độc quyền, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh.

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, BYD Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe điện đô thị BYD ATTO 2 hoàn toàn mới. Mẫu xe được phát triển đặc biệt hướng đến đô thị, các gia đình hay người dùng trẻ, năng động, hoặc những ai đang tìm kiếm một mẫu xe thân thiện môi trường, tiết kiệm và linh hoạt trong thời đại mới.

Ông Võ Minh Lực - Giám đốc điều hành BYD Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện: “BYD luôn xác định Việt Nam không chỉ là một thị trường, mà còn là nơi chúng tôi đặt niềm tin dài hạn. Một năm vừa qua là hành trình chúng tôi từng bước hiện thực hóa cam kết đó - từ việc xây dựng hệ thống đại lý toàn quốc, dịch vụ hậu mãi theo chuẩn toàn cầu hay phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, cho đến giới thiệu dải sản phẩm rộng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. BYD Technology Week là một phần trong chuỗi hoạt động toàn cầu của chúng tôi nhằm đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng. Thông qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi mong muốn lan tỏa các giải pháp di chuyển xanh, an toàn, thông minh và bền vững không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.”

BYD Technology Week - Hành trình trải nghiệm công nghệ xe năng lượng mới

Qua các sự kiện được tổ chức liên tiếp tại Hà Nội, Bình Dương và Cần Thơ, BYD Technology Week tiếp tục hành trình đến với TP. Hồ Chí Minh mang tên BYD Techshow. Sự kiện diễn ra từ ngày 04 đến hết ngày 06 tháng 07 năm 2025 tại Thiso Mall, TP.HCM bao gồm trưng bày, trải nghiệm và trình diễn công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của BYD tại thị trường Việt Nam.

Đây là dịp để người tiêu dùng tiếp cận gần hơn với dải sản phẩm xe điện đa dạng của BYD, đồng thời còn như một sân khấu để trình diễn những công nghệ đột phá đến từ các thương hiệu thuộc hệ sinh thái BYD toàn cầu như YANGWANG và DENZA - hai thương hiệu cao cấp đang nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường quốc tế.

Tại sự kiện, khách tham quan có cơ hội trực tiếp lái thử các dòng xe năng lượng mới đang phân phối tại Việt Nam, đồng thời chiêm ngưỡng màn trình diễn công nghệ độc quyền đến từ những mẫu xe đặc biệt của BYD, bao gồm:

YANGWANG U8, mẫu SUV đầu bảng với khả năng xoay vòng tại chỗ 360 độ, hệ dẫn động 4 bánh độc lập, thể hiện sự ổn định và linh hoạt đáng kinh ngạc trong mọi điều kiện địa hình.

DENZA Z9 GT, mẫu xe thể thao điện hiệu năng cao có khả năng đánh lái chủ động cả 4 bánh, biểu diễn khả năng vận hành uyển chuyển trong không gian hẹp và hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn

Đây là cơ hội để người tiêu dùng Việt tiếp cận các giá trị cốt lõi mà BYD luôn: xe năng lượng mới thông minh - công nghệ an toàn - chi phí hợp lý - dịch vụ hậu mãi bền vững, qua đó góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của BYD ATTO 2 tại Việt Nam đã bổ sung vào danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng của BYD

BYD ATTO 2 ra mắt thị trường Việt Nam với giá 669 triệu đồng

Trong khuôn khổ sự kiện, BYD Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu SUV điện đô thị ATTO 2, nhằm mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trẻ và các gia đình muốn chuyển sang xe xanh.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết: "ATTO 2 hướng đến đô thị hiện đại, phục vụ khách hàng trẻ trung, thời trang và những ai tìm kiếm sự linh hoạt, thông minh trong di chuyển."

BYD ATTO 2 được xây dựng trên nền tảng e-Platform 3.0 với kích thước 4.310 x 1.830 x 1.675 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Xe sở hữu thiết kế năng động với đèn pha LED sắc sảo, tay nắm cửa ẩn và la-zăng 16 inch khí động học.

Điểm nhấn của xe là màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay 90 độ, tích hợp điều khiển giọng nói tiếng Việt. Nội thất tối giản với khoang hành lý 400 lít và ghế sau gập linh hoạt.

BUD ATTO 2 được trang bị động cơ điện công suất 130 kW (174 mã lực), mô-men xoắn 290 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây. Xe sử dụng pin Blade Battery dung lượng 45,12 kWh, cho phạm vi di chuyển 380 km theo chuẩn NEDC.

Chi phí sạc điện trung bình dưới 200.000 đồng, tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng cùng phân khúc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC và sạc AC.

Về công nghệ, BYD ATTO 2 có đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, camera 360 độ với tính năng nhìn xuyên gầm, điều hòa tự động lọc bụi mịn PM2.5 và hệ thống kiểm soát hành trình. Xe trang bị 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh ABS, EBD và ESC.

BYD ATTO 2 có giá bán 669 triệu đồng (đã bao gồm các loại thuế). Xe được bảo hành phương tiện 6 năm hoặc 150.000 km, bộ pin 8 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Đồng hành cùng tương lai di chuyển xanh

Sự xuất hiện của BYD ATTO 2 tại Việt Nam đã bổ sung vào danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng của BYD, cũng như mang ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng đối tượng khách hàng, đặc biệt là người mua xe điện lần đầu, hướng đến những cam kết chung trong bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa phương tiện đang tăng tốc trên toàn cầu, BYD ATTO 2 là lời khẳng định rõ ràng cho tầm nhìn bền vững của BYD, đưa xe điện đến gần hơn với đại đa số người dùng, với mức giá hợp lý và chi phí sử dụng tối ưu.

Không chỉ dừng lại ở công nghệ, BYD còn cam kết xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Việt Nam, từ hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi đến trải nghiệm khách hàng. Mạng lưới đại lý đang được mở rộng khắp các tỉnh thành, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trên mọi hành trình với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng cùng chính sách hậu mãi toàn diện.

Với BYD ATTO 2, BYD tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi giao thông xanh, mang đến cho người Việt thêm một lựa chọn xứng đáng để khởi đầu hành trình di chuyển bền vững và đầy cảm hứng.