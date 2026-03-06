Yokogawa sẽ cung cấp giải pháp điện gió cho Cosmo Eco Power tại Hokkaido

Yokogawa sẽ cung cấp giải pháp điện gió cho Cosmo Eco Power tại HokkaidoNăng lượng
Tập đoàn Điện Yokogawa thông báo rằng công ty con Yokogawa Solution Service Corporation đã nhận được đơn đặt hàng từ Cosmo Eco Power để cung cấp giải pháp điện gió tích hợp cho trang trại điện gió Shimamaki–Kuromatsunai của Cosmo Eco Power tại Hokkaido. Giải pháp này bao gồm việc cung cấp bộ điều khiển nhà máy điện và hệ thống lưu trữ pin.
Tại Hokkaido, tỉnh cực bắc của Nhật Bản, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo đã gây khó khăn trong việc duy trì tần số lưới điện. Để đảm bảo an toàn cho lưới điện, các yêu cầu đấu nối lưới điện nghiêm ngặt nhất quốc gia đã được thiết lập. Khi xây dựng nhà máy điện gió, cần phải có hệ thống lưu trữ pin và/hoặc hệ thống điều khiển để hấp thụ sự dao động sản lượng và điều chỉnh sản lượng điện.
Nhà máy điện gió của Cosmo Eco Power sẽ có khả năng sản xuất 94,6MW điện và dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2029. Nhà máy sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cung cấp điện năng cần thiết cho khu vực. Trong dự án này, Yokogawa Solution Service sẽ cung cấp bộ điều khiển nhà máy điện từ BaxEnergy, một công ty thuộc Yokogawa. Để cung cấp hỗ trợ tích hợp liền mạch cho khách hàng, Yokogawa Solution Service đã lựa chọn Tesla Megapack làm giải pháp lưu trữ năng lượng cho dự án.
Ông Koji Nakaoka, Phó Chủ tịch điều hành kiêm giám đốc điều hành mảng kinh doanh Năng lượng & Phát triển bền vững tại Tập đoàn Điện Yokogawa, nhận xét: “Tôi tin tưởng rằng Bộ điều khiển nhà máy điện của BaxEnergy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy điện gió Cosmo Eco Power, và nỗ lực này có thể được mở rộng sang các nhà máy điện năng lượng tái tạo tương tự sử dụng hệ thống lưu trữ pin. Với bước tiến đầu tiên của BaxEnergy vào thị trường Nhật Bản, tôi mong muốn tiếp tục mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng và cùng nhau hướng tới một xã hội không phát thải carbon.”
Thông tin thêm cho bạn:
BaxEnergy, một công ty thuộc Yokogawa, là đối tác toàn cầu cung cấp dịch vụ trọn gói cho các công ty năng lượng và nhà điều hành công nghiệp, cung cấp các giải pháp tiên tiến từ đầu đến cuối cho quản lý hiệu suất tài sản, kiểm soát lưới điện và an ninh mạng. Các giải pháp của BaxEnergy có khả năng tối ưu hóa hoạt động của các công ty điện lực và các nhà sản xuất điện độc lập (IPP) quản lý danh mục đầu tư đa công nghệ và đa nhà sản xuất, bao gồm điện gió, điện mặt trời, thủy điện, địa nhiệt, chu trình hỗn hợp, hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) và hydro xanh. Hiện tại, công ty đang giám sát và quản lý hơn 140 GW năng lượng tái tạo tại hơn 50 quốc gia.
Yokogawa cung cấp các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực đo lường, điều khiển và thông tin cho khách hàng thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm năng lượng, hóa chất, vật liệu, dược phẩm và thực phẩm. Yokogawa giải quyết các vấn đề của khách hàng liên quan đến việc tối ưu hóa sản xuất, tài sản và chuỗi cung ứng bằng cách ứng dụng hiệu quả các công nghệ kỹ thuật số, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang hoạt động tự động.
Được thành lập tại Tokyo vào năm 1915, Yokogawa tiếp tục nỗ lực hướng tới một xã hội bền vững thông qua hơn 17.000 nhân viên trong mạng lưới toàn cầu gồm 128 công ty trải rộng khắp 62 quốc gia.