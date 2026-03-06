Yokogawa sẽ cung cấp giải pháp điện gió cho Cosmo Eco Power tại Hokkaido

Ảnh do Cosmo Eco Power Co., Ltd. cung cấp.

Tập đoàn Điện Yokogawa thông báo rằng công ty con Yokogawa Solution Service Corporation đã nhận được đơn đặt hàng từ Cosmo Eco Power để cung cấp giải pháp điện gió tích hợp cho trang trại điện gió Shimamaki–Kuromatsunai của Cosmo Eco Power tại Hokkaido. Giải pháp này bao gồm việc cung cấp bộ điều khiển nhà máy điện và hệ thống lưu trữ pin.

Tại Hokkaido, tỉnh cực bắc của Nhật Bản, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo đã gây khó khăn trong việc duy trì tần số lưới điện. Để đảm bảo an toàn cho lưới điện, các yêu cầu đấu nối lưới điện nghiêm ngặt nhất quốc gia đã được thiết lập. Khi xây dựng nhà máy điện gió, cần phải có hệ thống lưu trữ pin và/hoặc hệ thống điều khiển để hấp thụ sự dao động sản lượng và điều chỉnh sản lượng điện.

Nhà máy điện gió của Cosmo Eco Power sẽ có khả năng sản xuất 94,6MW điện và dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào năm 2029. Nhà máy sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cung cấp điện năng cần thiết cho khu vực. Trong dự án này, Yokogawa Solution Service sẽ cung cấp bộ điều khiển nhà máy điện từ BaxEnergy, một công ty thuộc Yokogawa. Để cung cấp hỗ trợ tích hợp liền mạch cho khách hàng, Yokogawa Solution Service đã lựa chọn Tesla Megapack làm giải pháp lưu trữ năng lượng cho dự án.

Ông Koji Nakaoka, Phó Chủ tịch điều hành kiêm giám đốc điều hành mảng kinh doanh Năng lượng & Phát triển bền vững tại Tập đoàn Điện Yokogawa, nhận xét: “Tôi tin tưởng rằng Bộ điều khiển nhà máy điện của BaxEnergy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy điện gió Cosmo Eco Power, và nỗ lực này có thể được mở rộng sang các nhà máy điện năng lượng tái tạo tương tự sử dụng hệ thống lưu trữ pin. Với bước tiến đầu tiên của BaxEnergy vào thị trường Nhật Bản, tôi mong muốn tiếp tục mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng và cùng nhau hướng tới một xã hội không phát thải carbon.”