Kết nối doanh nghiệp khí Việt Nam với chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế

Diễn đàn với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng cùng thảo luận, trao đổi thông tin, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường năng lượng và hỗ trợ doanh nghiệp khí Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TS. Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Nghị quyết 70-NQ/TW khẳng định quan điểm xuyên suốt là phát triển năng lượng phải gắn với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

TS. Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại diễn đàn.

Theo TS. Nguyễn Đăng Khang, với tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng đồng bộ, hiện đại; thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch; sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường kết nối khu vực, quốc tế.

Đặc biệt, LNG được xác định là một trong những nguồn năng lượng quan trọng, đóng vai trò cầu nối trong lộ trình chuyển dịch năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại chính sách, trao đổi học thuật và chia sẻ thực tiễn giữa các nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tìm kiếm giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khí LNG tại Việt Nam và kết nối hiệu quả với chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế.

Diễn đàn gồm hai phiên làm việc chính. Phiên thứ nhất tập trung thảo luận toàn cảnh chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế và cơ hội tham gia của doanh nghiệp khí Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Phiên thứ hai đi sâu phân tích các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khí, gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, bền vững.

Quang cảnh diễn đàn.

Theo Ban Tổ chức, thời gian qua, các doanh nghiệp khí Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong hội nhập thị trường LNG quốc tế. Năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên LNG nhập khẩu được cung cấp cho sản xuất điện tại Việt Nam; đồng thời triển khai thành công việc cung cấp LNG cho khu vực miền Bắc bằng đường sắt và xe bồn, hoàn thiện chuỗi cung ứng khí đa phương thức.

Đặc biệt, tháng 1 năm 2026, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 chính thức vận hành thương mại, đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành điện Việt Nam khi lần đầu tiên một dự án điện khí LNG quy mô lớn đi vào hoạt động, bổ sung nguồn điện nền linh hoạt cho phía Nam.

Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm đổi mới, tiên phong của các doanh nghiệp khí Việt Nam trong việc phát triển các sản phẩm mới với mô hình kinh doanh đột phá; thể hiện quyết tâm tiên phong với vai trò dẫn dắt, góp phần xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, tiếp tục góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh kinh tế quốc gia; từ đó làm “bàn đạp” mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế; thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng bền vững, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành Dầu khí Việt Nam trong “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc.

Ban Tổ chức kỳ vọng các tham luận và trao đổi tại Diễn đàn sẽ góp phần phác họa bức tranh tổng thể về xu hướng phát triển LNG trên thế giới và trong khu vực, từ đó định hình các bước đi phù hợp cho Việt Nam trong giai đoạn tới. Đồng thời, Diễn đàn cũng là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sản xuất, cung ứng và tiêu thụ LNG trong nước, gắn kết hiệu quả với thị trường quốc tế.