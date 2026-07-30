Lợi nhuận công ty mẹ GELEX bốc hơi 463 tỷ đồng, hợp nhất vẫn tăng 13,1%

Ngày 29/7/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2026 kèm văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Con số gây chú ý nhất nằm ở lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ GELEX, chỉ còn 25,6 tỷ đồng so với 488,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương ứng mức giảm 463 tỷ đồng, tức 94,8%.

Cùng thời điểm, báo cáo hợp nhất của GELEX lại cho thấy chiều ngược lại với lợi nhuận sau thuế 1.354,5 tỷ đồng, tăng 157,3 tỷ đồng, tương đương 13,1% so với quý 2/2025. Độ vênh giữa hai con số phản ánh đúng bản chất mô hình holding mà GELEX theo đuổi, khi công ty mẹ giữ vai trò quản lý vốn còn dòng lợi nhuận thực chảy về từ các đơn vị sản xuất thiết bị điện, vật liệu xây dựng và hạ tầng.

Trụ sở Tập đoàn GELEX tại số 10 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội, nơi công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2026 với lợi nhuận công ty mẹ 25,6 tỷ đồng. Ảnh GELEX

Doanh thu tăng 66,8% nhưng lợi nhuận công ty mẹ GELEX chỉ còn 25,6 tỷ đồng

Quý 2/2026, doanh thu thuần của công ty mẹ GELEX đạt 2.294,4 tỷ đồng, tăng 66,8% so với mức 1.375,6 tỷ đồng cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm tới 2.242,0 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 52,4 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 2,28%.

Cấu trúc doanh thu giải thích rõ biên lợi nhuận mỏng. Doanh thu bán hàng hóa quý 2/2026 đạt 2.115,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thương mại nguyên liệu đồng phục vụ Công ty Dây đồng Việt Nam CFT, đơn vị nhận 3.369,4 tỷ đồng doanh thu bán hàng của GELEX trong sáu tháng đầu năm. Giao dịch giữa GELEX với các bên liên quan chiếm 2.126,1 tỷ đồng, tương đương 92,7% doanh thu quý. GELEX cũng ghi nhận khoản phải trả 366,9 tỷ đồng với Glencore International AG từ nhịp nhập khẩu nguyên liệu đồng.

Văn bản giải trình số 294/2026/GELEX/CV-TGĐ ngày 29/7/2026 của GELEX gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE. Ảnh chụp màn hình

Nguồn thu quyết định kết quả của công ty mẹ GELEX vẫn nằm ở hoạt động tài chính. Quý 2/2026, doanh thu tài chính đạt 428,6 tỷ đồng, giảm 206,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Riêng khoản cổ tức và lợi nhuận được chia còn 249,6 tỷ đồng, thấp hơn 48,0% so với mức 480,0 tỷ đồng của quý 2/2025.

Ở chiều chi phí, GELEX ghi nhận 323,7 tỷ đồng chi phí tài chính, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Chi phí lãi vay của GELEX chiếm 193,2 tỷ đồng, tăng 71,9%. Phần còn lại đến từ trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư 119,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước GELEX hoàn nhập gần 19,7 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng thêm 59,5 tỷ đồng, lên lần lượt 14,2 tỷ đồng và 117,5 tỷ đồng. Ban Tổng Giám đốc GELEX giải trình phần tăng bắt nguồn từ chi phí vận hành Chi nhánh Hoàn Kiếm, đơn vị mới đưa vào hoạt động trong kỳ.

Lũy kế sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần công ty mẹ GELEX đạt 3.724,8 tỷ đồng, tăng 27,0%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 711,0 tỷ đồng, giảm 10,4% so với nửa đầu năm 2025. Báo cáo tài chính riêng của GELEX áp dụng Chế độ Kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, kéo theo việc phân loại lại nhiều chỉ tiêu số dư đầu kỳ.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng quý 2/2026 của GELEX. Ảnh chụp màn hình

Hơn 3.600 tỷ đồng tài sản cố định và dấu ấn khối thiết bị điện GELEX

Tổng tài sản GELEX tại ngày 30/6/2026 đạt 24.778,4 tỷ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm. Thay đổi lớn nhất nằm ở nhóm dài hạn khi tài sản cố định hữu hình vọt từ 57,7 tỷ đồng lên 3.624,7 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 2.602,2 tỷ đồng về 18,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân đến từ dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn hoàn thành và chuyển sang khai thác. Quý 2/2026, GELEX bắt đầu ghi nhận 112,0 tỷ đồng doanh thu dịch vụ khách sạn, khoản mục chưa xuất hiện ở cùng kỳ. GELEX cũng trích trước 542,1 tỷ đồng nguyên giá tài sản đã đưa vào hoạt động.

Cấu trúc sở hữu của GELEX xoay quanh hai trụ cột. Công ty mẹ GELEX nắm 75,96% Công ty Cổ phần Điện lực GELEX và 70,21% Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX, cùng 100% Công ty TNHH Đầu tư GELEX. Khối GELEX Electric quy tụ Cadivi, Thibidi, HEM, CFT, MEE và EMIC, những doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, máy biến áp, động cơ điện và thiết bị đo đếm điện năng.

Với ngành điện tử, hai đơn vị mang màu sắc công nghệ rõ nét nhất trong hệ sinh thái GELEX là Công ty TNHH GELEX Technology, sở hữu 51% và hoạt động trong phát triển sản phẩm công nghệ cao, cùng Công ty TNHH Công nghiệp Vật liệu GELEX theo hướng sản xuất vật liệu điện từ nguồn năng lượng tái tạo. EMIC giữ vai trò cung cấp công tơ điện tử và thiết bị đo điện, nhóm sản phẩm gắn trực tiếp với lộ trình số hóa hệ thống đo đếm điện năng của ngành điện Việt Nam.

Chính khối sản xuất mới tạo ra tăng trưởng cho báo cáo hợp nhất. GELEX cho biết lợi nhuận gộp hợp nhất tăng 615 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu mảng thiết bị điện, vật liệu xây dựng, bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp. Doanh thu tài chính hợp nhất tăng 206,8 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi, lãi cho vay và lãi bán các khoản đầu tư, trong khi chi phí tài chính hợp nhất tăng 427,3 tỷ đồng do lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Biểu đồ chứng khoán GEX kết phiên 29/7

Áp lực lãi vay và dòng tiền GELEX trong giai đoạn tăng tốc đầu tư

Cuối quý 2/2026, tổng dư nợ vay của công ty mẹ GELEX đạt 9.735,2 tỷ đồng, gồm 5.920,0 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.815,2 tỷ đồng vay dài hạn. So với vốn chủ sở hữu 13.160,0 tỷ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,74 lần. Chi phí lãi vay sáu tháng đầu năm lên tới 311,4 tỷ đồng, tăng 39,0% so với cùng kỳ.

Dòng tiền của GELEX phản ánh giai đoạn giải ngân mạnh. Sáu tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 144,5 tỷ đồng, hoạt động đầu tư âm 2.310,7 tỷ đồng, còn hoạt động tài chính dương 917,3 tỷ đồng. Số dư tiền cuối kỳ của GELEX giảm về 912,9 tỷ đồng từ mức 2.450,7 tỷ đồng đầu năm, tương ứng mức hụt 1.537,9 tỷ đồng.

Trong cơ cấu đầu tư, GELEX cho các bên liên quan vay 1.265,0 tỷ đồng ngắn hạn và 3.671,9 tỷ đồng dài hạn, riêng Hạ tầng GELEX nhận 3.521,0 tỷ đồng vay dài hạn. Danh mục chứng khoán kinh doanh của GELEX giữ giá gốc 4.534,9 tỷ đồng với dự phòng giảm giá 90,9 tỷ đồng, cao gấp gần ba lần mức 30,7 tỷ đồng hồi đầu năm.

Vốn điều lệ GELEX hiện đạt 13.084,7 tỷ đồng sau khi GELEX hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu GEX lưu hành tăng lên 1.308.471.358 đơn vị, khiến lợi nhuận mỗi cổ phần bị pha loãng thêm.

Với nhà đầu tư theo dõi cổ phiếu GEX của GELEX, kết quả quý 2/2026 gợi ra vấn đề cần cân nhắc kỹ. Lợi nhuận công ty mẹ GELEX phụ thuộc vào nhịp chia cổ tức từ các công ty con nên dao động mạnh theo từng quý, còn sức khỏe thực của tập đoàn phản ánh rõ hơn qua báo cáo hợp nhất. Nửa cuối năm 2026, hai yếu tố cần theo dõi gồm hiệu quả khai thác tổ hợp tại số 10 Trần Nguyên Hãn và tốc độ mở rộng của nhóm sản phẩm điện tử, thiết bị đo đếm thông minh trong chuỗi giá trị GELEX, khi ngành điện đẩy nhanh số hóa khâu đo đếm.