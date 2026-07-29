Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 thông báo đã truy tố nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc "tiếp tay cho hoạt động khủng bố", đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với doanh nhân công nghệ này. Nếu bị kết tội theo quy định của pháp luật Nga, ông Durov có thể đối mặt với mức án tù chung thân.

CEO Telegram Pavel Durov đến trình diện tòa tại Paris, Pháp vào tháng 12-2024 - Ảnh: AFP

Theo FSB, Telegram bị cáo buộc không gỡ bỏ các kênh, nhóm trò chuyện và chatbot mà phía Nga cho rằng đã bị tình báo Ukraine và các tổ chức cực đoan lợi dụng để tổ chức các hoạt động phá hoại, khủng bố và tội phạm mạng trên lãnh thổ Nga. Cơ quan này cho biết đây là căn cứ để khởi tố người đứng đầu nền tảng nhắn tin nói trên.

Đến nay, ông Pavel Durov chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc mới. Theo Reuters, trước đây doanh nhân này nhiều lần bác bỏ các cáo buộc tương tự và cho rằng chúng mang động cơ chính trị, đồng thời khẳng định Telegram theo đuổi mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư và tự do ngôn luận của người dùng.

Telegram hiện là một trong những nền tảng nhắn tin lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng. Ứng dụng được đánh giá cao về khả năng bảo mật và quyền riêng tư, song cũng thường xuyên trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị các cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia chỉ trích vì hoạt động kiểm duyệt nội dung chưa đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy xu hướng nhiều quốc gia gia tăng yêu cầu đối với các nền tảng số trong việc kiểm soát nội dung bất hợp pháp, hợp tác với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động diễn ra trên hệ sinh thái của mình. Đây cũng là một trong những vấn đề được nhiều nước đưa vào các quy định mới về quản trị nền tảng số, an toàn thông tin và an ninh mạng.