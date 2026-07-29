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Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Sơn Tinh

Sơn Tinh

17:41 | 29/07/2026
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Nga truy tố CEO Telegram Pavel Durov với cáo buộc liên quan hoạt động khủng bố, làm nóng tranh luận về trách nhiệm pháp lý của các nền tảng số.
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Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 thông báo đã truy tố nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc "tiếp tay cho hoạt động khủng bố", đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với doanh nhân công nghệ này. Nếu bị kết tội theo quy định của pháp luật Nga, ông Durov có thể đối mặt với mức án tù chung thân.

CEO Telegram Pavel Durov đến trình diện tòa tại Paris, Pháp vào tháng 12-2024 - Ảnh: AFP
CEO Telegram Pavel Durov đến trình diện tòa tại Paris, Pháp vào tháng 12-2024 - Ảnh: AFP

Theo FSB, Telegram bị cáo buộc không gỡ bỏ các kênh, nhóm trò chuyện và chatbot mà phía Nga cho rằng đã bị tình báo Ukraine và các tổ chức cực đoan lợi dụng để tổ chức các hoạt động phá hoại, khủng bố và tội phạm mạng trên lãnh thổ Nga. Cơ quan này cho biết đây là căn cứ để khởi tố người đứng đầu nền tảng nhắn tin nói trên.

Đến nay, ông Pavel Durov chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc mới. Theo Reuters, trước đây doanh nhân này nhiều lần bác bỏ các cáo buộc tương tự và cho rằng chúng mang động cơ chính trị, đồng thời khẳng định Telegram theo đuổi mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư và tự do ngôn luận của người dùng.

Telegram hiện là một trong những nền tảng nhắn tin lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng. Ứng dụng được đánh giá cao về khả năng bảo mật và quyền riêng tư, song cũng thường xuyên trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị các cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia chỉ trích vì hoạt động kiểm duyệt nội dung chưa đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy xu hướng nhiều quốc gia gia tăng yêu cầu đối với các nền tảng số trong việc kiểm soát nội dung bất hợp pháp, hợp tác với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động diễn ra trên hệ sinh thái của mình. Đây cũng là một trong những vấn đề được nhiều nước đưa vào các quy định mới về quản trị nền tảng số, an toàn thông tin và an ninh mạng.

telegram Nga truy tố CEO Telegram Pavel Durov CEO Telegram Nền tảng số An ninh mạng quản trị nền tảng số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Hà Nội - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Đà Nẵng - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Miền Tây - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Tây Nguyên - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Đông Nam Bộ - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Cập nhật: 29/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 14,150
Miếng SJC Nghệ An 13,750 14,150
Miếng SJC Thái Bình 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,800 ▲50K 14,200 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,800 ▲50K 14,200 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,800 ▲50K 14,200 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,390 ▲50K 14,090 ▲50K
Trang sức 99.99 13,400 ▲50K 14,100 ▲50K
Cập nhật: 29/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 14,152
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 14,153
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 141
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 1,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 139
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 137,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 10,441
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 94,679
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 84,948
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 81,195
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 58,119
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
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Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Phổ tần số vô tuyến điện, tài nguyên quốc gia chiến lược trong kinh tế số

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Hà Nội số hóa quản lý bữa ăn học đường, phụ huynh giám sát qua HanoiCheck

Hà Nội số hóa quản lý bữa ăn học đường, phụ huynh giám sát qua HanoiCheck

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iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Thăng hạng giải đấu cùng chế độ bóng đá AI và Vision AI Companion của Samsung TV

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

'Đám mây tích lửa' trong cháy rừng ở Pháp và Tây Ban Nha

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

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Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

TOEIC Pal mở rộng toàn cầu theo xu hướng học tiếng Anh phục vụ việc làm

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Hà Nội số hóa quản lý bữa ăn học đường, phụ huynh giám sát qua HanoiCheck

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Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 140,5 triệu, nhẫn trơn hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 140,5 triệu, nhẫn trơn hạ nhiệt

Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp có gì thay đổi?

Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp có gì thay đổi?

Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

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Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp có gì thay đổi?

Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp có gì thay đổi?

Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6

Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6

Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

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Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

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Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War