Góc nhìn đa chiều về ứng dụng nhắn tin Telegram bị chặn tại Việt Nam và giải pháp thay thế là gì?

Tình trạng nhiều người dùng Việt Nam gặp khó khăn khi truy cập ứng dụng Telegram, bắt đầu từ đêm ngày 25/5/2025. Nguyên nhân chính được đưa ra là do quyết định của Cục Viễn thông Việt Nam, theo đề nghị từ Bộ Công an, nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trên nền tảng này, trong đó có tới 68% kênh và nhóm bị đánh giá là "xấu độc" liên quan đến lừa đảo và nội dung cấm.

Người dùng có phản ứng trái chiều, một số bày tỏ sự bất tiện và tìm cách vượt chặn, trong khi nhiều người khác ủng hộ quyết định này do lo ngại về nội dung độc hại. Podcast cũng cảnh báo về rủi ro khi sử dụng các phương pháp vượt tường lửa không an toàn và gợi ý các ứng dụng nhắn tin thay thế như Lotus, Viber, WhatsApp, Zalo, Discord, đồng thời nhận định việc chặn Telegram cho thấy quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc quản lý không gian mạng.