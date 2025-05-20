Podcast

AI trong giáo dục: Lằn ranh giữa công cụ hỗ trợ và cạm bẫy phụ thuộc

16:31 | 20/05/2025
Sự việc này làm dấy lên lo ngại về tính toàn vẹn học thuật và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào AI của cả sinh viên và người dạy, đồng thời thúc đẩy các trường đại học xem xét lại chính sách sử dụng công nghệ này.

Ella Stapleton, một sinh viên năm cuối, đã phát hiện tài liệu giảng dạy và phản hồi về bài làm của mình từ giáo sư có những dấu hiệu rõ ràng của việc sử dụng ChatGPT, bao gồm các câu lệnh trực tiếp như "expand on all areas. Be more detailed and specific". Cô nhận thấy tài liệu này mắc nhiều lỗi sai cơ bản, văn bản bị méo mó, thông tin thiếu chính xác và hình ảnh minh họa sai lệch, những "đặc sản" của văn bản do AI tạo ra chưa được kiểm duyệt kỹ lưỡng.

Dựa trên chính sách cấm AI của trường, Stapleton đã khiếu nại và yêu cầu hoàn lại 8.000 USD học phí, thể hiện sự thất vọng và cảm giác bị lừa dối của sinh viên khi chất lượng giáo dục không như mong đợi do phụ thuộc vào công nghệ.

gian lận học thuật AI trong giáo dục Đại học Northeastern chatGPT Sinh viên đòi bồi thường học phí Dientuungdung

