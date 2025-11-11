Kinh tế số
SoftBank dẫn đầu làn sóng AI khi OpenAI giúp quỹ Vision tăng trưởng 19 tỷ đô la

Thế Kiên

Thế Kiên

17:28 | 11/11/2025
Tập đoàn SoftBank vừa công bố kết quả kinh doanh quý tài chính thứ hai với khoản lãi ấn tượng 19 tỷ USD từ Quỹ Vision, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược tái định vị tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI).
SoftBank dẫn đầu làn sóng AI khi OpenAI giúp quỹ Vision tăng trưởng 19 tỷ đô la
Softbank đang đẩy mạnh đầu tư vào AI, đầu tư và mua lại các công ty sẽ củng cố sự hiện diện của mình trong lĩnh vực robot và Trí tuệ nhân tạo siêu việt. Ảnh minh họa: Getty.

AI - Trụ Cột Mới Trong Tầm Nhìn Toàn Cầu Của SoftBank

Theo báo cáo, doanh thu AI của SoftBank tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức “cao kỷ lục” trong quý kết thúc ngày 30/9. Phần lớn lợi nhuận đến từ các khoản đầu tư vào OpenAI, nhà phát triển ChatGPT và PayPay, nền tảng thanh toán di động hàng đầu Nhật Bản.

Cụ thể, lợi nhuận ròng của SoftBank đạt 2.502 nghìn tỷ yên (16,3 tỷ USD), vượt xa kỳ vọng 206,89 tỷ yên của giới phân tích theo dữ liệu từ LSEG, và tăng mạnh so với 1,18 nghìn tỷ yên cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 1,92 nghìn tỷ yên, cũng cao hơn mức dự báo 1,9 nghìn tỷ yên.

Đáng chú ý, giá trị danh mục đầu tư của Quỹ Vision – vốn tập trung vào công nghệ và AI – đã tăng thêm 4,8 tỷ USD trong quý, đưa tổng giá trị quỹ lên mức tăng trưởng 19 tỷ USD kể từ đầu năm tài chính.

SoftBank hiện là một trong những nhà đầu tư chiến lược lớn nhất của OpenAI. Theo nguồn tin từ nội bộ, tập đoàn Nhật Bản đã phê duyệt gói đầu tư lên tới 30 tỷ USD vào OpenAI, với điều kiện công ty này hoàn tất việc tái cấu trúc thành tổ chức vì lợi nhuận trước ngày 31/12.

Trong trường hợp OpenAI không đạt được điều kiện này, tổng vốn đầu tư có thể giảm xuống còn 20 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi OpenAI Group PBC hoàn tất việc tái cấp vốn và chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng phi lợi nhuận kiểm soát doanh nghiệp vì lợi ích công cộng, SoftBank cho biết họ sẽ rót thêm 22,5 tỷ USD thông qua Vision Fund 2 vào tháng 12 tới.

Cổ phiếu biến động mạnh giữa lo ngại bong bóng AI

Dù kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, cổ phiếu SoftBank vẫn lao dốc gần 10% trong tuần trước, khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng hình thành “bong bóng AI” sau chuỗi tăng nóng. Gần 50 tỷ USD vốn hóa đã bị “thổi bay” chỉ trong một tuần – mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm, cổ phiếu SoftBank vẫn tăng hơn 140%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các khoản đầu tư công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực robot, AI tổng hợp (AGI) và trí tuệ nhân tạo siêu cấp (ASI).

Bên cạnh đó, SoftBank cũng thông báo kế hoạch chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 vào cuối năm nay, nhằm mở rộng cơ sở cổ đông và giúp cổ phiếu dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Giới phân tích nhận định, sau giai đoạn chững lại vì thị trường công nghệ biến động, SoftBank đang tái sinh mạnh mẽ dưới thời Masayoshi Son, người sáng lập tập đoàn và cũng là người đặt cược toàn lực vào AI.

Từ một nhà đầu tư viễn thông, SoftBank đang chuyển mình thành “đế chế AI toàn cầu”, định hình lại vai trò của Nhật Bản trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

