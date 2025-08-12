SoftBank và 'canh bạc' AI trị giá hàng tỷ USD của Masayoshi Son

Masayoshi Son, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của SoftBank Group Corp. Ảnh: Getty.

Từ khoản đầu tư huyền thoại vào Alibaba năm 2000 đến chiến lược AI toàn diện hiện nay, Son tin rằng “siêu trí tuệ nhân tạo” (ASI) sẽ thông minh hơn con người 10.000 lần và sẽ xuất hiện trong vòng 10 năm tới.

Đặt cược tương lai SoftBank vào AI

Sau nhiều năm gây dựng tên tuổi qua những thương vụ tầm cỡ, Son hiện tập trung vào hàng loạt khoản đầu tư và mua lại trong lĩnh vực AI. SoftBank sở hữu cổ phần tại Arm, đó là nhà sản xuất và thiết kế chip trị giá hơn 145 tỷ USD và mới công bố thương vụ 6,5 tỷ USD mua Ampere Computing. Ngoài ra, tập đoàn cũng dự kiến rót 32,7 tỷ USD vào OpenAI, đồng thời đầu tư vào hàng loạt công ty AI khác từ phần cứng, phần mềm đến dịch vụ đám mây và robot.

Neil Shah, đồng sáng lập Counterpoint Research, nhận định: “Chiến lược AI của SoftBank bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị từ bán dẫn, phần mềm, hạ tầng đến ứng dụng cuối. Tầm nhìn của ông Son là tích hợp sâu các thành phần này để xây dựng hệ sinh thái AI mạnh mẽ, tối đa hóa giá trị lâu dài.”

Từ “máy tính não” đến robot Pepper

Ý tưởng về AI đã xuất hiện trong chiến lược của Son từ hơn một thập kỷ trước. Năm 2010, trong bản “Tầm nhìn 30 năm” của SoftBank, ông giới thiệu khái niệm “máy tính não” với hệ thống tự học và tự lập trình. Năm 2014, SoftBank ra mắt robot Pepper, “robot cá nhân đầu tiên có thể đọc cảm xúc”. Dù dự án thất bại và ngừng sản xuất năm 2020, nó cho thấy niềm tin lâu dài của Son vào AI.

Năm 2017, Son thành lập Vision Fund trị giá 100 tỷ USD, đầu tư vào nhiều công ty toàn cầu, từ Uber, Didi đến các startup xe tự lái. Tuy nhiên, khoản lỗ hàng chục tỷ USD năm 2022 buộc SoftBank chuyển sang “chế độ phòng thủ” đúng lúc ChatGPT và làn sóng AI bùng nổ. Son thừa nhận từng muốn đầu tư vào OpenAI từ 2019 nhưng để Microsoft chiếm vị trí nhà đầu tư lớn.

Rủi ro và phần thưởng

Cuộc đua AI toàn cầu đang nóng lên khi cả Mỹ và Trung Quốc đều hướng tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Nhưng công nghệ non trẻ này chứa đầy biến số như việc DeepSeek (Trung Quốc) bất ngờ tung mô hình “lập luận” rẻ hơn đối thủ Mỹ.

Dù thừa nhận đã mắc sai lầm, Son vẫn kiên định: “SoftBank sinh ra để hiện thực hóa ASI”. Ông đặt mục tiêu xây dựng tập đoàn có DNA tồn tại 300 năm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để nắm bắt phần thưởng khổng lồ mà AI hứa hẹn mang lại.