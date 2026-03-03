Hưng Yên giao quyền tự chủ tài chính cho cơ quan báo chí địa phương

Ngày 3/3/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy ký ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND. Văn bản kiến tạo sự chuyển đổi quan trọng trong cơ chế hoạt động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên.

Trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên: 164 đường Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: baohungyen.vn

Theo quyết định, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên chính thức được giao quyền tự chủ tài chính trong 5 năm tới. Thời gian áp dụng kéo dài từ 2026 đến 2030, khi Luật Ngân sách nhà nước 2025 vừa có hiệu lực.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên hiện do Giám đốc Hoàng Minh Sơn điều hành. Bộ máy lãnh đạo gồm bảy Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Ngọc Luyện, Phạm Văn Xướng, Đinh Đức Khoa, Bùi Hải Đăng, Vũ Văn Mạnh và Trần Thị Thoa.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương (thông qua ngày 16/6/2025) và Luật Ngân sách nhà nước (thông qua ngày 25/6/2025) tạo cơ sở pháp lý trực tiếp cho việc phân cấp, giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh như Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên.

Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa bằng ba nghị định gồm Nghị định 60/2021/NĐ-CP ban hành ngày 21/6/2021, Nghị định 111/2025/NĐ-CP ban hành ngày 22/5/2025 và Nghị định 04/2026/NĐ-CP ban hành ngày 28/01/2026. Hệ thống văn bản này hình thành khung quy định đầy đủ cho việc tổ chức và vận hành đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn mới.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên trở thành đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 2, đơn vị phải tự bảo đảm toàn bộ chi phí thường xuyên trong hoạt động, tạo ra nguồn thu để trang trải các khoản chi về nhân sự, vận hành hàng ngày.

Bộ Tài chính cũng có 2 thông tư hướng dẫn cụ thể. Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 đưa ra khung về cơ chế tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư 03/2026/TT-BTC ngày 01/01/2026 bổ sung các điều chỉnh mới nhất.

Trước khi quyết định được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã có Quyết định số 85-QĐ/TU ngày 19/11/2025 phân loại mức độ tự chủ tài chính đối với cơ quan báo chí và truyền thông của tỉnh.

Sở Tài chính Hưng Yên trình UBND tỉnh thông qua Tờ trình số 89/TTr-STC ngày 13/02/2026. Đề xuất giao quyền tự chủ tài chính cho Báo và Phát thanh, Truyền hình trong giai đoạn 2026-2030 được nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt pháp lý và khả năng thực thi.

Quyết định quy định Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định về tự chủ tài chính. Đơn vị phải tuân thủ nghiêm túc Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 cùng các nghị định, thông tư liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở ngành, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ theo dõi và hỗ trợ quá trình thực hiện. Đặc biệt, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Khu vực IV và cơ quan báo chí có trách nhiệm triển khai quyết định ngay từ thời điểm văn bản có hiệu lực.

Với báo chí, tự chủ tài chính vừa là cơ hội vừa là thách thức. Cơ quan báo chí có thêm quyền chủ động trong điều hành tài chính, đầu tư phát triển. Tuy nhiên, áp lực về nguồn thu cũng tăng lên đáng kể trong bối cảnh thị trường truyền thông biến động.

Quyết định số 589/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày ký, ban hành. Giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời kỳ quan trọng để Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên chứng minh năng lực tự chủ, khẳng định vai trò trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.