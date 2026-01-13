Hưng Yên: Ban hành kế hoạch thanh tra quy mô lớn trong năm 2026

Theo Quyết định số 531/QĐ-TTT, ngày 4/12/2025, về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2006 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên do ông Vũ Quốc Nghị - Chánh Thanh tra tỉnh ký, mục đích triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2025 và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh và chỉ đạo của Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra.

Qua thanh tra nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ CCVC trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao; phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở để phòng ngừa, không để xảy ra sai phạm; góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án, đất đai...

Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam vào diện thanh tra.

Đối với các đơn vị hành chính: Thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND xã, phường (8 xã, phường), thời kỳ thanh tra từ 1/7/2025 – 30/6/2026, thời gian thanh tra từ 30 – 40 ngày/cuộc đối với 1 đơn vị; dự kiến thời gian triển khai thanh tra Quý III, IV năm 2026. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở thanh tra 4 trường trung học phổ thông, 2 trường liên cấp, 3 bệnh viện.

Đối với việc quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình do UBND xã, phường làm chủ đầu tư, thanh tra tại 20 xã, phường, thời kỳ thanh tra từ 2023 – 2025, thời gian thanh tra 45 ngày/cuộc/1 đơn vị. Dự kiến thời gian triển khai Quý I, II, III, IV năm 2026. Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại UBND xã, phường thực hiện tại 9 xã, phường; Thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích tại 2 xã.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập, thanh tra đối với 94 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật về các lĩnh vực: Đầu tư, đất đai, môi trường, lao động, năng lượng, hóa chất, thức ăn chăn nuôi... và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (thời kỳ thanh tra 2023 – 2025); thời gian thanh tra từ 15 – 45 ngày/cuộc/1 đơn vị; thời gian triển khai Quý II, III, IV năm 2026.

Danh sách 94 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có nhiều tên tuổi lớn và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc quy mô sản xuất lớn như: Công ty TNHH kiến trúc DC Việt Nam; Công ty CP xây dựng và thương mại Việt Long; Công ty CP tập đoàn Merap; Tổng công ty may Hưng Yên - công ty cổ phần; Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam); Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam; Cdng ty TNHH Song Long; Công ty cổ phần Daesang Đức Việt; Công ty TNHH thiết bị điện Lioa; Công ty TNHH công nghệ môi trường Việt Trung...

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Quốc Nghị, hoạt động thanh tra được yêu cầu phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định, đảm bảo nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm chính xác, khách quan, không gây cản trở đến hoạt động của đơn vị được thanh tra; đổi mới trong tổ chức thức hiện kế hoạch thanh tra; đổi mới phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

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