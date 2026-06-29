Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên Lê Xuân Tiến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa; PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính; PGS. TS Nguyễn Thị Bích Điệp - Giám đốc Phân hiệu Học viện Tài chính tỉnh Hưng Yên, cùng lãnh đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đánh giá quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho đây là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính về sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Học viện Tài chính, ngành Tài chính và tỉnh Hưng Yên.

Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, việc thành lập Phân hiệu không đơn thuần là sắp xếp tổ chức mà là sự hội tụ của hai truyền thống, tạo nên sức mạnh mới cho sự phát triển trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Sự kiện hôm nay là sự kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo được xây dựng bền bỉ trong suốt hơn 60 năm qua. Với những thành tựu nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực, đã đào tạo gần 80.000 cán bộ, học viên, sinh viên cho ngành Tài chính, Nhà trường đã tạo nền tảng vững chắc để Phân hiệu bước vào giai đoạn phát triển mới.

Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Với uy tín và thế mạnh của Học viện Tài chính, việc thành lập Phân hiệu tại Hưng Yên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

Về định hướng phát triển của Học viện Tài chính và Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo và tập thể cán bộ Học viện, Phân hiệu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Học viện Tài chính cần khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, người học và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Phân hiệu theo đúng quy định, công khai, minh bạch, không để gián đoạn đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, giữ vững ổn định tư tưởng, tổ chức, bảo đảm quyền lợi của người học, cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Giám đốc Phân hiệu, PGS. TS Nguyễn Thị Bích Điệp phát biểu tại buổi lễ.

Thứ hai, Học viện Tài chính cần kế thừa và phát huy truyền thống hơn 60 năm của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, trên nền tảng đội ngũ, cơ sở vật chất, kinh nghiệm quản lý, uy tín và mạng lưới cựu sinh viên đã được xây dựng. Đồng thời, phát huy hiệu quả các mối quan hệ hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và các đối tác trong, ngoài nước; kết hợp hài hòa giữa truyền thống của Nhà trường với uy tín, thương hiệu và năng lực của Học viện Tài chính để tạo động lực, sức bật mới cho sự phát triển của Phân hiệu trong giai đoạn tới.

Thứ ba, Học viện Tài chính và Phân hiệu tỉnh Hưng Yên cần xây dựng Phân hiệu trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành Tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đào tạo phải gắn với nhu cầu của ngành, địa phương và doanh nghiệp; phát huy các lĩnh vực truyền thống, đồng thời phát triển các ngành mới như tài chính số, kế toán số và công nghệ tài chính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động phân hiệu.

Thứ tư, Học viện Tài chính cần quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Phân hiệu; khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định. Ưu tiên đầu tư các điều kiện trực tiếp phục vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển đổi số và thực hành nghề nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị tài chính gắn với trách nhiệm giải trình và mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ năm, Học viện Tài chính cần chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn bó và có tinh thần cống hiến. Cần xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ; tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ chuyên môn giữa cơ sở chính và Phân hiệu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thứ sáu, Phân hiệu Hưng Yên cần gắn phát triển với chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách tài chính; không chỉ là cơ sở đào tạo mà còn là trung tâm kết nối tri thức, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - kế toán - quản trị.

Học viện Tài chính cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, phát triển dữ liệu, học liệu số, lớp học thông minh, thư viện số; từng bước đưa trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính vào đào tạo và nghiên cứu. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và địa phương để triển khai nghiên cứu, bồi dưỡng, tư vấn chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng khẳng định: “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Tài chính và Phân hiệu Hưng Yên phát triển ổn định, đúng định hướng, đúng quy định và bền vững.