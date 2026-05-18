Sinh viên Học viện Tài chính định hình lộ trình sự nghiệp trong thế giới việc làm năng động

Ngày ACCA tại Học viện Tài chính là hoạt động được tổ chức định kỳ hằng năm, là một trong những hoạt động trọng tâm trong thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tài chính và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc ACCA.

Ngày ACCA tại Học viện Tài chính năm 2026.

Năm 2026, sự kiện “Ngày ACCA tại Học viện Tài chính năm” còn mang một ý nghĩa đặc biệt, là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ACCA hiện diện tại Việt Nam, cũng là 25 năm ACCA có hoạt động hợp tác với Học viện Tài chính.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, Học viện Tài chính với sứ mệnh là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam, luôn xác định việc gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn, giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa chuẩn mực trong nước và quốc tế. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, thông qua các chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế, các lớp, các hội thảo chuyên đề và hoạt động kết nối doanh nghiệp, Học viện Tài chính và ACCA đã cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái đào tạo hiện đại, giúp sinh viên tiếp cận với chuẩn mực toàn cầu và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

“Trong 25 năm qua, sự hợp tác giữa Học viện Tài chính và ACCA đã trở thành một minh chứng tiêu biểu, góp phần khẳng định cho sứ mệnh đào tạo hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam” - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, Giám đốc ACCA khu vực Đông Nam Á Lục địa Ren Varma cho biết, với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp toàn cầu hàng đầu với lịch sử hơn 120 năm, ACCA tự hào hỗ trợ một cộng đồng đa dạng với hơn 257.900 hội viên và 530.100 học viên tại 180 quốc gia.

“ACCA hy vọng sự kiện này sẽ mang đến cho sinh viên những góc nhìn giá trị về bức tranh nghề nghiệp đang thay đổi trong lĩnh vực kế toán và tài chính; đồng thời giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn cho những cơ hội việc làm trong tương lai” - ông Ren Varma bày tỏ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các sinh viên của Học viện Tài chính đã được nghe chia sẻ từ các chuyên gia đến từ BISC, Deloitte, FTMS, KLE, PwC Academy, SAPP, Smart Train, Vietsourcing về các nội dung “Kỳ vọng của nhà tuyển dụng về những năng lực và kỹ năng của sinh viên khi ra trường”; “Vai trò của Kế toán và Kiểm toán trong việc nhận diện, đo lường, công bố thông tin về rủi ro cũng như tính bền vững”; “Không chỉ là Kiểm toán: Dịch vụ phi đảm bảo và chân dung Tư vấn viên thế hệ mới”; “Tài chính tạo lập giá trị như thế nào”; “AI trong Tài chính và Kế toán tại PwC”; “Lộ trình nghề nghiệp ngành Thuế cùng ACCA: Từ sinh viên đến chuyên gia Thuế toàn cầu”; “Tái định hình lộ trình nghề Kiểm toán: Trở thành kiểm toán viên sẵn sàng cho AI & chuẩn nghề nghiệp quốc tế”: “Sự thay đổi của ngành Kế - Kiểm - Tài chính trong thời đại 4.0”; “Cách trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ đang thay đổi diện mạo ngành Thuế”; “La bàn sự nghiệp ngành Kế Kiểm - Tài chính”; “Thị trường tài chính: Tư duy đầu tư dài hạn trong thời đại số”. Thông qua các nội dung chia sẻ, các sinh viên đồng thời được thảo luận định hình những góc nhìn sâu sắc về Kế toán - Kiểm toán - Tài chính - Thuế.