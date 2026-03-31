Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân

Lê Giang

Lê Giang

09:11 | 31/03/2026
Từ việc khó kiểm soát dòng tiền của hộ kinh doanh, đến bài toán chi tiêu và bảo vệ tài chính của người dùng cá nhân, nhiều khách hàng đang gặp không ít vướng mắc khi các nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng nhưng thiếu giải pháp đồng bộ. ABBank triển khai chiến dịch “Lễ hội hạnh phúc – Sung túc cả năm” với loạt giải pháp tích hợp, hướng tới giải quyết trực diện những vấn đề này.
Quản lý tài chính - “bài toán khó” của nhiều người

Với nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ hiện nay, việc quản lý dòng tiền vẫn đang dựa vào thói quen cũ: sử dụng chung tài khoản kinh doanh với tài khoản cá nhân, ghi chép thủ công và kiểm soát theo kinh nghiệm. Cách vận hành này không chỉ tốn thời gian mà còn tiềm ẩn rủi ro khi khó tách bạch thu – chi, dễ nhầm lẫn và khó theo dõi hiệu quả kinh doanh.

Trong bối cảnh các yêu cầu về minh bạch tài chính ngày càng rõ ràng, áp lực này càng lớn hơn, đặc biệt với các tiểu thương chưa quen với công cụ số.

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân
ABBank triển khai hệ sinh thái tài chính tích hợp cho hộ kinh doanh và cá nhân

Không chỉ với các hộ kinh doanh, mà ở nhóm khách hàng cá nhân, một bài toán khác cũng đang hiện hữu: chi tiêu phân tán, thiếu công cụ quản lý và tối ưu tài chính. Người dùng có nhiều lựa chọn dịch vụ tài chính nhưng thường là các sản phẩm riêng lẻ, khó kết nối giữa chi tiêu, tích lũy và bảo vệ tài chính.

Bên cạnh bài toán quản lý tài chính, nhu cầu chi tiêu, chuyển tiền quốc tế cho du học, định cư hay chữa bệnh ngày càng phổ biến, nhưng chi phí và thủ tục vẫn là rào cản khiến nhiều người cân nhắc.

Giải pháp của ABBank: Một “trạm dừng chân tài chính” cho mọi nhu cầu trong cuộc sống

Trước những bài toán này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) định vị mình như một “Trạm dừng chân tài chính” đa năng – nơi khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn, kết hợp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu tài chính của minh, thay vì chỉ cung cấp sản phẩm riêng lẻ.

Với nhóm khách hàng hộ kinh doanh, ABBank đã triển khai tính năng mở tài khoản theo đăng ký kinh doanh trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số ABBank, cho phép người dùng thiết lập tài khoản phục vụ kinh doanh ngay trên điện thoại. Không dừng lại ở đó, ABBank cung cấp bộ giải pháp số hóa toàn diện, miễn phí phần mềm bán hàng với hóa đơn điện tử, chữ ký số đến hết 2028, nổi bật là các ưu đãi như hoàn tiền đến 450.000 đồng dành cho khách hàng sử dụng “Loa lộc vang”, tài khoản số đẹp, giúp tiểu thương không chỉ quản lý dòng tiền dễ dàng mà còn gia tăng cơ hội kinh doanh.

Với khách hàng cá nhân, các dòng thẻ tín dụng ABBank mang lại lựa chọn chi tiêu linh hoạt với ưu đãi hoàn 100% phí thường niên trong 2 năm đầu khi mở thẻ từ nay đến 31/12/2026; hoàn tiền đến 5% cho mọi giao dịch chi tiêu; cùng với đó là loạt ưu đãi từ các đối tác như Grab, Starbucks, Agoda, Metro Khách sạn và sân golf Đồi Rồng,… Đồng thời, chính sách trả góp linh hoạt với lãi suất từ 0,95%/tháng giúp người dùng chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu.

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân
Bộ giải pháp của ABBank mang đến cho khách hàng trải nghiệm tài chính liền mạch.

Khi tài chính đã được quản lý và vận hành hiệu quả, yếu tố bảo vệ trở thành bước tiếp theo trong hành trình. ABBank mang đến ưu đãi giảm phí đến 20% khi mua bảo hiểm sức khỏe An Bình Plus Care hay giảm phí đến 15% khi mua bảo hiểm xe ô tô, giúp khách hàng tiếp cận giải pháp bảo vệ toàn diện với chi phí hợp lý.

Trong khi đó, dịch vụ chuyển tiền quốc tế của ABBank đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và làm việc xuyên biên giới với ưu đãi miễn phí hoàn toàn phí chuyển tiền 2 chiều, đồng thời miễn phí tài khoản số đẹp và phí thường niên thẻ ghi nợ quốc tế phục vụ chi tiêu toàn cầu.

Hướng tới trải nghiệm tài chính liền mạch

“Lễ hội hạnh phúc – Sung túc cả năm” không chỉ là một chiến dịch ưu đãi, mà còn là cách ABBank kể câu chuyện về tài chính theo hướng gần gũi và thực tế hơn. “Chúng tôi mong muốn thay đổi cách khách hàng nhìn nhận về tài chính – không còn là những sản phẩm riêng lẻ, mà là một hành trình trải nghiệm liền mạch, nơi mỗi quyết định tài chính đều góp phần tạo nên sự an tâm và hạnh phúc”, Ông Đan Ngọc Anh – Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ABBank chia sẻ.

Với định hướng trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, trong nhiều năm qua, ABBank liên tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ nhằm mang lại nhiều tiện ích và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Một hệ sinh thái tài chính liền mạch và toàn diện – từ tích lũy, kinh doanh, chi tiêu đến bảo vệ và mở rộng ra quốc tế - chính là sự khẳng định của ABBank về mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn của cuộc sống, giúp khách hàng chủ động kiểm soát tài chính và an tâm xây dựng cuộc sống ổn định và thịnh vượng.

