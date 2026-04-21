Quốc hội bổ sung dự án luật thuế, xem xét nâng ngưỡng miễn thuế

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp.

Chiều 21/4, với 462 trên 466 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội Việt Nam đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc điều chỉnh chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đề xuất từ Chính phủ. Nội dung bổ sung đáng chú ý là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cùng với đó, Quốc hội cũng bổ sung nội dung về phương án xử lý nguồn tiền để thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế. Việc điều chỉnh chương trình khiến kỳ họp kéo dài thêm 0,5 ngày, dự kiến bế mạc vào sáng 24/4.

Đề xuất thay đổi ngưỡng miễn thuế

Theo dự thảo luật, Chính phủ đề xuất không quy định cố định ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh như hiện hành. Hiện mức này đang là 500 triệu đồng mỗi năm.

Thay vào đó, Chính phủ có thể được giao thẩm quyền quy định mức cụ thể theo từng giai đoạn, nhằm linh hoạt điều chỉnh theo biến động kinh tế.

Tương tự, ngưỡng doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có thể không còn “đóng khung” trong luật, mà do Chính phủ quyết định.

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày cho thấy đa số ý kiến đồng thuận với việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, mức cụ thể vẫn là vấn đề gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng ngưỡng 500 triệu đồng hiện nay không còn phù hợp với thực tế chi phí và quy mô kinh doanh.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất nâng ngưỡng này lên tới 3 tỷ đồng. Trong khi đó, cơ quan thẩm tra kiến nghị phương án trung dung, khoảng 2 tỷ đồng, nhằm đảm bảo tính nhân văn và phù hợp với mặt bằng kinh tế.

Lộ trình xem xét và thông qua

Ngay trong chiều 21/4, Bộ trưởng Tài chính sẽ trình bày tờ trình dự án luật trước Quốc hội. Sau đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính báo cáo thẩm tra.

Các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ, tiếp tục thảo luận tại hội trường vào sáng 23/4 và dự kiến biểu quyết thông qua vào sáng 24/4.

Việc sửa đổi đồng loạt các luật thuế được kỳ vọng sẽ tác động trực tiếp tới hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đồng thời mở ra dư địa điều hành linh hoạt hơn cho Chính phủ trong bối cảnh kinh tế biến động.