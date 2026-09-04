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JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:24 | 04/09/2026
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Mẫu micro không dây nhỏ gọn JBL EasySing Mic Mini được Phúc Giang Audio phân phối tại thị trường Việt Nam chính là sản phẩm được thiết kế cho nhu cầu ca hát, giải trí và sáng tạo nội dung mọi lúc, mọi nơi.
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JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay
JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo sẽ biến mọi khoảnh khắc thành sân khấu của riêng bạn

Nhờ được tích hợp công nghệ tách giọng hát tiên tiến cùng Voice Boost hỗ trợ giọng hát ở những quãng cao, JBL EasySing Mic Mini mang những tính năng xử lý âm thanh mạnh mẽ vào một thiết bị có thể dễ dàng bỏ túi. Người dùng chỉ cần kết nối USB-C dongle với loa JBL tương thích, cầm micro bằng vòng đeo hoặc gắn lên trang phục để nhanh chóng bắt đầu phần trình diễn của riêng mình.

JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay
Công nghệ Vocal Removal, cho phép điều chỉnh mức giọng hát gốc của bài nhạc theo thời gian thực

Điểm nổi bật của JBL EasySing Mic Mini chính là công nghệ Vocal Removal, cho phép điều chỉnh mức giọng hát gốc của bài nhạc theo thời gian thực. Người dùng có thể giữ lại 25% giọng hát để làm phần dẫn, 50% để tạo backing vocal hoặc loại bỏ hoàn toàn giọng ca gốc để tự mình trở thành nhân vật chính.

Điểm thú vị là dù đã được tinh chỉnh để giọng hát hay hơn, rõ nét hơn nhưng JBL EasySing Mic Mini vẫn giữ được chất âm giàu năng lượng đặc trưng của JBL. Tính năng Voice Boost hỗ trợ người dùng khi lên những nốt cao, trong khi EQ được tinh chỉnh cùng các hiệu ứng cài đặt sẵn giúp phần trình diễn trở nên phong phú và giàu cá tính hơn.

JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay
JBL EasySing Mic Mini tích hợp AI Noise Suppression, giúp giảm tiếng ồn khi thu âm

Không chỉ dành cho ca hát, JBL EasySing Mic Mini còn được tích hợp AI Noise Suppression, giúp giảm tiếng ồn môi trường khi thu âm để giọng nói được truyền tải rõ ràng hơn. Đây cũng là yếu tố giúp EasySing Mic Mini phù hợp với nhiều nhu cầu khác như livestream, thuyết trình, podcast hay sáng tạo nội dung.

Đúng với tinh thần di động, JBL EasySing Mic Mini có thể được sử dụng như một chiếc micro cầm tay, gắn lên quần áo bằng kẹp nam châm hoặc kết hợp với vòng cầm để người dùng thoải mái di chuyển khi hát, nhảy, thuyết trình hay ghi hình.

JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay
Hộp đựng nhỏ gọn giúp sản phẩm dễ dàng nằm trong túi xách hoặc balô

Hộp đựng nhỏ gọn giúp sản phẩm dễ dàng nằm trong túi xách hoặc balô, đồng thời vẫn đáp ứng tính năng di động nhờ thời lượng pin kéo dài lên đến 6 giờ, trong khi dongle cũng có thời lượng hoạt động trung bình lên đến 6 giờ, đáp ứng những buổi giải trí hoặc sáng tạo nội dung kéo dài.

Ngoài ra, JBL EasySing Mic Mini cũng được kết nối không dây với phạm vi lên đến 20 mét giúp người dùng tự do di chuyển mà không bị vướng dây. Hay thông qua ứng dụng JBL One, người dùng còn có thể tùy chỉnh EQ cũng như truy cập các thiết lập giọng nói và hiệu ứng để cá nhân hóa trải nghiệm.

JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay
JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay

“Mục tiêu của JBL là trao quyền để mọi người thể hiện bản thân thông qua tiếng nói của mình. Cam kết này cũng được thể hiện trong thông điệp thương hiệu ‘Made to be Heard’. JBL EasySing Mic Mini hiện thực hóa tinh thần đó. Công nghệ tách giọng hát tiên tiến giúp nâng tầm trải nghiệm ca hát, đồng thời hỗ trợ người dùng trong nhiều hoạt động thường ngày, từ thuyết trình, livestream đến sáng tạo nội dung khi di chuyển.” Bà Grace Koh, General Manager và Vice President, Consumer Audio, HARMAN Asia Pacific, chia sẻ.

Bộ đôi đã chính thức được bán ra thị trường với giá bán lẻ đề nghị EasySing Mic Mini có giá 3,990,000 đồng và EasySing Mic Mini Duo có giá 5,990,000 đồng.

JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay

Đáng chú ý, JBL EasySing Mic Mini có thể tương thích với JBL Flip 7, JBL Charge 6, JBL Boombox 4, JBL Go 5, JBL Xtreme 5, JBL Grip cũng như tất cả các dòng JBL PartyBox
JBL JBL EasySing Mic Mini EasySing Mic Mini Duo Micro không dây

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,100 148,500
Hà Nội - PNJ 145,100 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,100 148,500
Miền Tây - PNJ 145,100 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,100 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,100 148,500
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 14,860
Miếng SJC Nghệ An 14,560 14,860
Miếng SJC Thái Bình 14,560 14,860
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 14,910
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Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600
Trang sức 99.9 14,220 14,820
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Cập nhật: 05/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 14,862
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 14,863
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Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

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DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

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