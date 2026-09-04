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EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

Văn Ký

Văn Ký

11:32 | 04/09/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo khẩn đến tất cả khách hàng về tình trạng mạo danh trang Web và ứng dụng chăm sóc khách hàng (CSKH) EVNSPC nhằm phát tán mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
HDF Energy và EVNSPC hợp tác phát triển điện hydrogen xanh tại Việt Nam HDF Energy và EVNSPC hợp tác phát triển điện hydrogen xanh tại Việt Nam
EVN cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn OTP kèm liên kết lạ để đánh cắp thông tin khách hàng EVN cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn OTP kèm liên kết lạ để đánh cắp thông tin khách hàng
Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố? Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện trang web giả mạo tại địa chỉ evnquocgia(.)com. Trang web này cố tình sao chép tinh vi giao diện, hình ảnh, logo và hồ sơ nhãn hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kèm theo bên dưới là các nút tải giả mạo huy hiệu/logo Google Play và App Store nhằm dụ dỗ người dùng tải về file ứng dụng độc hại mang tên "CSKH EVNSPC".

Trang web mạo danh thương hiệu EVN nhằm lừa khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “CSKH EVNSPC”
Trang web mạo danh thương hiệu EVN nhằm lừa khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “CSKH EVNSPC”. Ảnh: EVN

EVN khẳng định đây hoàn toàn là ứng dụng giả mạo nhằm phát tán mã độc để tự động đọc trộm tin nhắn chứa mã xác thực OTP, phủ giao diện lừa đảo lên các ứng dụng ngân hàng nhằm lấy cắp thông tin đăng nhập, đồng thời quay lén màn hình và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để rút sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, việc chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH chính thống được xem là giải pháp hiệu quả nhất giúp người dân tự bảo vệ mình. Khách hàng có thể chủ động tra cứu chỉ số điện, lịch ghi điện, thông báo cước và thanh toán tiền điện trực tiếp thông qua các cổng liên kết ngân hàng an toàn. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi vượt trội mà còn giúp người tiêu dùng hoàn toàn loại bỏ nguy cơ sập bẫy các cuộc gọi đòi nợ cước giả mạo hay tin nhắn chứa đường link độc hại.

Ứng dụng dùng chung toàn quốc EVN CSKH.

Cách cài đặt ứng dụng EVN CSKH.

Cách đăng ký tài khoản sử dụng của ứng dụng EVN CSKH.

Cách liên kết mã khách hàng trên ứng dụng EVN CSKH.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, EVN, EVNSPC, cũng như các Tổng Công ty Điện lực nhấn mạnh: Ngành điện không bao giờ yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng qua file APK hoặc gửi đường link tải trực tiếp qua tin nhắn hoặc qua mạng xã hội. Ứng dụng CSKH chính thức chỉ có duy nhất trên hai kho ứng dụng CH Play (dành cho hệ điều hành Android) và App Store (dành cho iOS). Người dùng chỉ cần mở cửa hàng ứng dụng, tìm kiếm từ khóa EVN CSKH để tải về và sử dụng.

Tổng đài thoại CSKH EVN 1558 phục vụ toàn bộ khách hàng sử dụng điện 24/7 thống nhất toàn quốc.

Trong trường hợp nghi vấn hoặc lỡ cài đặt ứng dụng giả mạo, khách hàng cần lập tức gỡ bỏ ứng dụng khỏi thiết bị, liên hệ ngân hàng để thông báo tạm khóa tài khoản, đồng thời gọi ngay đến số tổng đài CSKH của EVN là 1558 (hoặc qua số tổng đài của EVNSPC là 1900 1006 - 1900 9000) và báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

thanhtra.com.vn
EVNSPC Giả mạo thương hiệu EVN Ứng dụng CSKH EVNSPC Mã độc / lừa đảo trực tuyến Chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,100 148,500
Hà Nội - PNJ 145,100 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,100 148,500
Miền Tây - PNJ 145,100 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,100 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,100 148,500
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 14,860
Miếng SJC Nghệ An 14,560 14,860
Miếng SJC Thái Bình 14,560 14,860
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 14,910
NL 99.99 13,700
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600
Trang sức 99.9 14,220 14,820
Trang sức 99.99 14,230 14,830
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 14,862
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 14,863
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
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DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

TSW quét sạch CFO, vô địch LCP 2026 đầy thuyết phục

TSW quét sạch CFO, vô địch LCP 2026 đầy thuyết phục

GTA VI hé lộ loạt nâng cấp đáng chú ý qua 26 phút gameplay

GTA VI hé lộ loạt nâng cấp đáng chú ý qua 26 phút gameplay