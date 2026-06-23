Theo EVN, thời gian gần đây một số khách hàng phản ánh bất ngờ nhận được tin nhắn có tên người gửi hiển thị là “EVN CSKH”. Nội dung tin nhắn chứa một mã OTP gồm 6 chữ số cùng đường dẫn lạ có gắn cụm từ “evn”, nhưng tên miền không thuộc hệ thống chính thức của ngành điện.

EVN khẳng định đây là thủ đoạn giả mạo mới của các đối tượng lừa đảo nhằm tạo cảm giác tin cậy, đánh lừa người dùng truy cập vào các website giả mạo hoặc cung cấp thông tin xác thực để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết gần đây đã xuất hiện chiêu lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo để chiếm thông tin.

Đáng chú ý, hình thức lừa đảo này xuất hiện trong bối cảnh ngành điện đang triển khai thử nghiệm ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN CSKH từ ngày 15/6/2026. Lợi dụng việc người dân bắt đầu làm quen với nền tảng số mới, các đối tượng xấu đã sử dụng chiêu thức giả danh EVN để phát tán tin nhắn lừa đảo.

EVN cho biết, đối với ứng dụng EVN CSKH, khách hàng chỉ nhận được mã OTP trong trường hợp đăng nhập lần đầu hoặc thực hiện xác thực giao dịch trên ứng dụng. Đặc biệt, các tin nhắn OTP chính thức của EVN không bao giờ đính kèm đường dẫn truy cập website hay yêu cầu người dùng cung cấp thông tin tài khoản.

Trước nguy cơ gia tăng các hành vi lừa đảo trên môi trường số, EVN khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ được gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin tự xưng là nhân viên điện lực hay EVN.

Người dùng cũng không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn hoặc các trang web không xác thực.

Khách hàng chỉ nên tải ứng dụng EVN CSKH từ Google Play hoặc App Store, đồng thời kiểm tra kỹ tên ứng dụng và đơn vị phát hành trước khi cài đặt.

Để bảo đảm an toàn, khách hàng chỉ nên tải và cài đặt ứng dụng EVN CSKH từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play và App Store. Trước khi cài đặt, cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và tuyệt đối không cài đặt phần mềm từ các đường dẫn không rõ nguồn gốc.

Theo các chuyên gia an toàn thông tin, OTP là lớp xác thực quan trọng giúp bảo vệ tài khoản số. Tuy nhiên, nếu người dùng vô tình cung cấp mã OTP hoặc đăng nhập vào các trang web giả mạo, kẻ gian có thể nhanh chóng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc các dịch vụ trực tuyến khác.

Trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, việc nâng cao nhận thức an toàn số và kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào trên môi trường mạng là yếu tố quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân.

EVN khuyến nghị khách hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ lừa đảo cần liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc khách hàng của ngành điện để được hỗ trợ, xác minh và xử lý kịp thời.