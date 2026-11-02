Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Được thiết kế để đáp ứng tốt việc quay video RAW 8K, 12K cũng như chụp liên tiếp tốc độ cao, mang lại hiệu năng ổn định cần thiết cho những buổi quay chụp chuyên nghiệp có khối lượng dữ liệu lớn.

Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B mang đến những thước phim RAW 12K giàu chi tiết đến loạt ảnh chụp liên tiếp độ phân giải cao

Từ những thước phim RAW 12K giàu chi tiết đến loạt ảnh chụp liên tiếp độ phân giải cao, CB500 PRO đều theo kịp tốc độ ghi dữ liệu. Nhờ đó, nhà làm phim và nhiếp ảnh gia có thêm dư địa hiệu năng để thực hiện những cảnh quay tham vọng hơn mà không bị gián đoạn vì thẻ nhớ.

Đặc biệt là đối với những dự án mà từng khung hình là điều vô cùng quan trọng như phim điện ảnh, quảng cáo, phim tài liệu cho đến các cảnh hành động tốc độ cao, nơi hiệu năng ghi hình nhất quán là yếu tố bắt buộc… Amber CB500 PRO đạt chứng nhận VPG1600, hỗ trợ ghi hình liên tục và ổn định. Nhờ đó mà các nhà sáng tạo chuyên nghiệp có thể tập trung vào từng khung hình, yên tâm với việc thẻ nhớ duy trì hiệu năng ổn định.

Đáng chú ý, hiệu năng của CB500 PRO vẫn tiếp tục phát huy sau khi máy quay ngừng ghi. Với chuẩn CFexpress 4.0, tốc độ đọc đạt tới 3.750 MB/giây và tốc độ ghi tới 3.500 MB/giây, thẻ giúp chuyển nhanh ảnh RAW dung lượng lớn và video độ phân giải cao từ máy quay sang máy trạm, giúp giảm thời gian chép dữ liệu, để khâu duyệt, dựng và hậu kỳ diễn ra liền mạch.

Với những dự án dài, dung lượng tối đa 1.280 GB cho phép quay video thời lượng dài và chụp ảnh độ phân giải cao mà ít phải thay thẻ.

B500 PRO đã được thử nghiệm kỹ lưỡng với máy ảnh của nhiều hãng hàng đầu, tương thích với nhiều cấu hình quay chụp chuyên nghiệp, cũng như chịu được yêu cầu khắt khe khi quay ngoại cảnh

CB500 PRO đã được thử nghiệm kỹ lưỡng với máy ảnh của nhiều hãng hàng đầu, tương thích với nhiều cấu hình quay chụp chuyên nghiệp và được chế tạo để chịu được yêu cầu khắt khe khi quay ngoại cảnh, di chuyển và trong điều kiện thay đổi liên tục.

Từ cảnh quay đầu tiên đến khâu hậu kỳ, Amber CB500 PRO được thiết kế để giữ cho quy trình làm việc luôn thông suốt, với hiệu năng và độ tin cậy cho cả nhà sáng tạo trên trường quay lẫn hậu kỳ.

Chi tiết về thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B xem thêm tại đây.