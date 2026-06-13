Ở thời điểm tháng 6 năm ngoái, khi tham gia COMPUTEX 2025, Biwin đã từng được ví như một ngôi sao đang lên của thị trường thiết bị lưu trữ. Và chỉ sau một năm, tại COMPUTEX 2026, Biwin đã trở lại và mang đến không ít những bất ngờ.

Danh mục sản phẩm lưu trữ và bộ nhớ đa dạng nhất tại triển lãm đã gọi tên Biwin, từ SSD PCIe Gen5, bộ nhớ DDR5 hiệu năng cao, thẻ nhớ microSD Express cho máy chơi game cầm tay đến các giải pháp lưu trữ di động dành cho nhà sáng tạo nội dung. Thông qua ba dòng sản phẩm Black Opal, Amber và Biwin Mainstream, thương hiệu còn khá mới mẻ này đã định vị mình như một nhà cung cấp giải pháp lưu trữ toàn diện cho game thủ, người dùng chuyên nghiệp và thị trường AI đang phát triển như vũ bão.

SSD PCIe Gen5 M560 với tốc độ đọc công bố lên tới 11.000 MB/s, hướng tới AI workstation, gaming PC và các hệ thống sáng tạo nội dung hiệu năng cao

Điểm ấn tượng nhất trong các dải sản phẩm được Biwin mang đến trình diễn tại COMPUTEX 2026 phải kể đến dòng SSD PCIe Gen5 M560 với tốc độ đọc lên đến 11.000 MB/s. Sản phẩm hướng đến các hệ thống PC hiệu năng cao, AI workstation và máy tính sáng tạo nội dung, nơi tốc độ truy xuất dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

Theo Biwin, các giải pháp SSD Gen5 mới này của hãng sẽ tiếp tục đưa thương hiệu vào cuộc đua về hiệu năng lưu trữ đang ngày càng nóng lên khi AI và các ứng dụng dữ liệu lớn trở thành động lực chính của thị trường phần cứng.

Các sản phẩm SD210 và MS210 được Biwin giới thiệu cho nhu cầu lưu trữ di động, camera và thiết bị ghi hình chuyên nghiệp

Một trong những sản phẩm đáng chú ý khác là mẫu CL100 PCIe 4.0 Mini SSD siêu nhỏ. Với kích thước chỉ tương đương một thẻ SIM, sản phẩm được thiết kế cho các thiết bị chơi game cầm tay thế hệ mới, máy tính siêu nhỏ và thiết bị di động hiệu năng cao. Theo Biwin thì Mini SSD có thể đạt dung lượng lên tới 2TB trong khi vẫn duy trì tốc độ đọc ghi lên đến 3.700 MB/giây.

ME300 microSD Express Card - Thẻ nhớ microSD Express được trình diễn cùng Nintendo Switch 2, nhấn mạnh khả năng truyền tải dữ liệu tốc độ cao cho gaming và multimedia.

Biwin cũng dành nhiều không gian cho hệ sinh thái thẻ nhớ tốc độ cao. Dòng microSD Express ME300 được trình diễn cùng Nintendo Switch 2 tại triển lãm lần này nhấn mạnh đến khả năng đạt tốc độ đọc lên tới 900 MB/s, nhanh hơn đáng kể so với các thế hệ microSD truyền thống. Đây được xem là một trong những phân khúc tăng trưởng mạnh khi các thiết bị chơi game cầm tay và máy quay video độ phân giải cao ngày càng yêu cầu tốc độ lưu trữ lớn hơn.

Bộ nhớ DDR5 RGB cao cấp với dung lượng lên tới 192GB, được phát triển cho gaming cao cấp, workstation và các ứng dụng AI cục bộ.

Ngoài các thiết bị lưu trữ, Biwin cũng mang đến COMPUTEX 2026 dòng bộ nhớ DDR5 Black Opal DW100 Gold Edition với dung lượng lên tới 192GB (48GB x4). Các bộ nhớ này được phát triển cho người dùng workstation, nhà sáng tạo nội dung và các ứng dụng AI cục bộ cần lượng RAM lớn. Theo Biwin, sản phẩm được tinh chỉnh thông qua OC Lab của hãng nhằm đảm bảo khả năng ép xung và độ ổn định trên các nền tảng Intel và AMD thế hệ mới.

Biwin trình diễn nền tảng 4R CUDIMM dành cho các hệ thống hiệu năng cực cao, phục vụ AI, workstation và nghiên cứu chuyên sâu.

Một điểm thú vị tại gian hàng Biwin là khu vực trình diễn các hệ thống PC modding và benchmark cao cấp được xây dựng cùng các đối tác như Origin Code. Tại đây, những bộ máy PC được sử dụng RAM DDR5 Black Opal, SSD hiệu năng cao và card đồ họa RTX nhằm chứng minh khả năng đáp ứng các tác vụ AI, gaming và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Qua đó, Biwin muốn nhấn mạnh rằng họ không chỉ là nhà sản xuất thiết bị lưu trữ mà còn là một phần trong hệ sinh thái phần cứng hiệu năng cao đang phục vụ làn sóng AI PC mới.