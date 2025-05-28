Với chủ đề "Thiết bị lưu trữ đáp ứng AI", Lexar cùng công ty mẹ Longsys Group mang đến loạt sản phẩm đáng chú ý.

Đầu tiên là loạt sản phẩm được thiết kế riêng cho các game thủ với các sản phẩm nổi bật như ARES RGB DDR5 2nd Gen, dòng RAM cao cấp dành cho PC gaming, tích hợp chip SK Hynix DRAM, hỗ trợ tốc độ lên tới 8000MT/s, độ trễ CL26 và tương thích với Intel 200 series Boost. Sản phẩm cũng đã được đồng phát triển và chứng nhận hiệu năng với hệ sinh thái phần cứng từ AMD và Gigabyte.

Dòng Lexar Ares đã hợp tác với dòng sản phẩm cao cấp của AMD và Gigabyte để tạo thành sự kết hợp phần cứng PC hiệu năng cao - trang bị hạng 'AAA' để chơi game hạng AAA.

Lexar giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới tại Computex 2025 bao gồm SSD gắn trong

Đối với SSD gắn trong, Lexar cũng giới thiệu hai SSD thế hệ tiếp theo là SSD Lexar Professional NM990 PCIe Gen5.0 NVMe M.2 2280 và SSD Lexar Professional NM1090 PRO PCIe Gen5.0 NVMe M.2 2280. Cả hai đều có thể cung cấp hiệu năng vượt trội lên đến 14GB/s tốc độ đọc và hoàn hảo cho chơi game và kết xuất chuyên nghiệp.

Lexar cũng trưng bày thẻ nhớ PLAY PRO microSD Express

Ngoài ra, Lexar cũng trưng bày thẻ nhớ PLAY PRO microSD Express, một sản phẩm hoàn toàn mới, được xem như một thiết bị lý tưởng cho máy chơi game cầm tay mới.

Để mang đến giải pháp lưu trữ thông minh nhất dành cho nhà sáng tạo, Lexar cũng mang đến các sản phẩm đổi mới để đáp ứng nhu cầu của họ, đó là SSD NFC Encryption, tích hợp chip điều khiển do Lexar tự phát triển, hỗ trợ mở khóa bằng NFC, tăng cường độ ổn định truyền tải và bảo vệ toàn diện dữ liệu cá nhân.

Mẫu Lexar GO Portable SSD with Hub cũng được Lexar mang tới trưng bày tại Computex 2025

Ngoài ra, mẫu Lexar GO Portable SSD with Hub, sản phẩm từng đạt hơn 1 triệu USD cam kết người dùng trên Kickstarter, cho phép quay video trực tiếp từ điện thoại và mở rộng kết nối cho thiết bị di động cũng được mang tới trưng bày tại đây. Sản phẩm cũng đã thành công trên nền tảng gọi vốn Zeczec (Đài Loan) với tổng số tiền gây quỹ gần 12 triệu TWD.

Và khung ảnh số Pexar, sản phẩm dành cho giới nhiếp ảnh và người dùng yêu thích lưu giữ kỷ niệm

Và để mở rộng trải nghiệm hiển thị với khung ảnh số Pexar, sản phẩm dành cho giới nhiếp ảnh và người dùng yêu thích lưu giữ kỷ niệm, Lexar cũng chính thức giới thiệu dòng khung hình kỹ thuật số Pexar mới tại COMPUTEX 2025. Sản phẩm mới ra mắt lần này sẽ có hai kích thước là 15,6 inch và 11 inch, cho phép người dùng tải lên và hiển thị ảnh hoặc video từ xa một cách linh hoạt và tiện lợi.

Cả hai phiên bản đều được trang bị màn hình cảm ứng chống chói, tối ưu khả năng hiển thị và hỗ trợ thao tác thiết lập dễ dàng. Mỗi thiết bị tích hợp bộ nhớ trong 32GB do Lexar sản xuất, đủ sức lưu trữ lên tới 40.000 bức ảnh, đồng thời hỗ trợ mở rộng dung lượng thông qua ổ flash USB hoặc thẻ SD, mang lại khả năng lưu trữ linh hoạt và lâu dài cho người dùng.

Lexar giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới tại Computex 2025

Thông qua loạt sản phẩm được trình diễn tại Computex lần này, Lexar tiếp tục khẳng định cam kết cung cấp giải pháp lưu trữ toàn diện, phục vụ đa dạng nhu cầu từ sáng tạo nội dung đến lưu giữ và chia sẻ khoảnh khắc quý giá.

