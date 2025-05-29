ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025

Tại triển lãm Computex 2025 vừa qua, ASUS đã công bố những bước tiến quan trọng và mở rộng cam kết đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Tiếp nối chiến lược ‘Ubiquitous AI. Incredible Possibilities’ (Tạm dịch: AI mọi nơi, vô vàn tiềm năng), khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện trải dài từ thiết bị cá nhân đến trung tâm dữ liệu, từ công nghiệp, y tế cho tới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trọng tâm của chiến lược là khả năng tích hợp AI liền mạch trong mọi khía cạnh của cuộc sống và sản xuất, từ hạ tầng điện toán đám mây, thiết bị biên (edge), PC cá nhân, đến các ứng dụng phân tích thông minh. Với danh mục sản phẩm và giải pháp ngày càng phong phú cho các phân khúc trọng điểm bao gồm Workspace AI (AI cho công việc), Industrial AI (AI cho công nghiệp), Everyday AI (AI hàng ngày), Creator AI (AI cho sáng tạo) và Healthcare AI (AI cho y tế), ASUS đặt mục tiêu đưa công nghệ AI đến gần hơn với người dùng cuối, doanh nghiệp và các tổ chức công.

Gian trưng bày của ASUS tại Computex 2025 với 5 khu vực chính: Workspace AI, Industrial AI, Everyday AI, Creator AI và Healthcare AI

Thúc đẩy phát triển bền vững bằng công nghệ và giải pháp dựa trên dữ liệu

Hướng đến tầm nhìn đầy tham vọng này, ASUS kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số, từ đó phát triển Nền tảng Quản lý Dữ liệu Carbon của ASUS (ASUS Carbon Data Management Platform), nay được tăng cường khả năng phân tích nhờ AI tạo sinh. Nền tảng này tận dụng công nghệ số và AI để tăng cường theo dõi và đánh giá lượng phát thải carbon trên toàn bộ các công ty con và chuỗi cung ứng của ASUS. Được xây dựng trên kiến trúc dual-cloud chiến lược, giải pháp hỗ trợ thu thập dữ liệu hiệu quả cùng quy trình kiểm định AUP (Agreed-Upon Procedures) từ bên thứ ba, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu. Nền tảng còn tích hợp chatbot AI cung cấp kiến thức về carbon, giúp người dùng dễ dàng quản lý các vấn đề liên quan đến carbon.

ASUS cũng cho ra mắt Hộ chiếu Sản phẩm Số (Digital Product Passport - DPP) cho dòng PC thương mại của hãng, một tính năng tích hợp vượt xa các các nguyên tắc bền vững tiêu chuẩn. DPP là kho thông tin “tất cả trong một” nhằm thúc đẩy tính minh bạch, hỗ trợ thực hành thân thiện môi trường và cung cấp dữ liệu vòng đời sản phẩm, qua đó thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Hạ tầng AI: Nền móng cho tương lai số

ASUS ra mắt danh mục hạ tầng AI toàn diện hỗ trợ triển khai linh hoạt từ thiết bị biên đến đám mây, với các dòng máy chủ hiệu năng cao như ASUS AI POD (dùng nền tảng NVIDIA GB300 NVL72), ESC8000-E12P (trang bị hai vi xử lý Intel® Xeon® 6, GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition) và ESC-A8A-E12U (tích hợp hai bộ vi xử lý AMD EPYC™ 9005 và dòng GPU Instinct MI350), tối ưu cho huấn luyện và suy luận AI quy mô lớn.

Để đơn giản hóa quy trình triển khai và quản lý hệ thống hạ tầng mạnh mẽ này, ASUS cũng cung cấp Trung tâm Triển khai Hạ tầng ASUS (AIDC), là công cụ tự động, trực quan giúp đơn giản hóa cài đặt, cấu hình và cập nhật hệ thống, với tính năng xác thực một chạm, cấu hình hệ điều hành toàn diện, thiết lập mạng đơn giản, cập nhật liền mạch và khả năng tương thích rộng với phần cứng và phần mềm, bao gồm cả NVIDIA NIM.

Mô hình ASUS AI POD tối ưu cho việc huấn luyện và suy luận AI quy mô lớn

Với các giải pháp AI tại chỗ, hãng giới thiệu các dòng workstation ExpertCenter Pro (ExpertCenter ET900N G3, ExpertCenter Pro ET500I W8, ExpertCenter Pro ER100A B6) và các bo mạch chủ Pro WS hỗ trợ PCIe 5.0 cho các cụm máy AI. Đặc biệt là siêu máy tính AI cỡ nhỏ ASUS Ascent GX10, được trang bị siêu chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, mang lại hiệu suất 1.000 AI TOPS.

Siêu máy tính AI cỡ nhỏ ASUS Ascent GX10 với hiệu suất đạt 1.000 AI TOPS

Đáng chú ý, công cụ Multi-LM Tuner mới do ASUS phát triển cho phép tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ ngay trên PC cá nhân sử dụng GPU ASUS GeForce RTX 50, đảm bảo bảo mật dữ liệu và hiệu suất cao, đồng thời giúp tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ đa phương thức trên Windows nhanh chóng mà không cần kỹ thuật phức tạp. Công nghệ giảm tải bộ nhớ (memory offloading) hoạt động đồng bộ với GPU, cho phép quá trình tinh chỉnh AI diễn ra mượt mà ngay cả khi dung lượng bộ nhớ GPU hạn chế, vượt qua những giới hạn của các card đồ họa truyền thống thường yêu cầu bộ nhớ cao.

AI cho doanh nghiệp và cá nhân: Đa năng, bảo mật, thông minh

Workspace AI: Giải pháp nâng tầm năng suất và bảo mật

Ở phân khúc doanh nghiệp, ASUS ra mắt ExpertBook P3 Series (PM3406/PM3606) là những mẫu laptop AI nhanh nhất của dòng ExpertBook, nâng cao trải nghiệm họp online với ASUS AI ExpertMeet và nâng cao bảo vệ dữ liệu với ExpertGuardian. Song song đó, ExpertCenter P600/P700 Series, là các mẫu PC All-in-One và desktop dạng tháp Copilot+ đầu tiên của hãng, sở hữu NPU lên đến 50 TOPS, hỗ trợ tạo nội dung AI tốc độ cao.

Mini PC ASUS NUC 15 Performance mang lại hiệu suất AI vượt trội trong thiết kế workstation nhỏ gọn, kết nối WiFi 7, đồng thời hỗ trợ kết nối tối đa năm màn hình với nhiều tùy chọn bố trí linh hoạt cho các không gian làm việc khác nhau.

Màn hình ASUS BE27ACGN là giải pháp màn hình linh hoạt với tấm nền IPS kích thước 27 inch, độ phân giải QHD (2560 x 1440 pixel), tỷ lệ 16:9, mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà với tần số quét 120Hz và độ phủ màu 99% sRGB.

Mini PC ASUS NUC 15 Performance tích hợp bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 hoặc 7 mới nhất (Series 2), hỗ trợ dung lượng RAM lên đến 64GB

Khi các ứng dụng và công cụ hợp tác dựa trên AI trở thành một phần thiết yếu của môi trường làm việc hiện đại, kết nối bảo mật và tốc độ cao là yếu tố không thể thiếu.

ASUS 5G-BE58U, bộ định tuyến 5G đầu tiên của ASUS, mang đến giải pháp lý tưởng cho các không gian không thể thi công cáp mạng dây, chẳng hạn như nhà ở ngoại ô, xe bán hàng di động, hoặc RV. Hỗ trợ công nghệ 5G SA và NSA, thiết bị cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên đến 4.67 Gbps tại những khu vực không có kết nối có dây.

Bên cạnh khả năng tương thích với các thiết bị IoT thế hệ cũ, 5G-BE58U còn tích hợp cổng Ethernet 2.5G, cho phép người dùng mở rộng kết nối 5G đến các thiết bị có dây và tận hưởng toàn bộ tốc độ 2.5 Gbps, khai thác tối đa tiềm năng của kết nối Internet siêu tốc.

Everyday AI: Bạn đồng hành cho cuộc sống thường nhật

Ở phân khúc người dùng cá nhân, ASUS trưng bày loạt laptop mới ra mắt hồi đầu năm của hãng là Zenbook S16, Vivobook S14, Zenbook A14, được trang bị các vi xử lý AI mới nhất từ Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI và Qualcomm Snapdragon X Series. Các mẫu laptop này cũng có những phiên bản màu giới hạn trưng bày tại Computex lần này, được thiết kế dựa trên cảm hứng từ thiên nhiên.

Các thiết bị này hỗ trợ đầy đủ bộ công cụ Windows Copilot+ như Recall, Generative Fill, và Click to Do. Để nâng cao trải nghiệm người dùng, ASUS còn ra mắt Trợ lý ảo độc quyền OMNI, chatbot AI tương tác có khả năng tóm tắt tài liệu, chuyển giọng nói thành văn bản và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung tệp tin. Thích hợp cho việc ghi chú cuộc họp và học tập hằng ngày, các tính năng này được xử lý ngay trên phần cứng của máy và có thể hoạt động ngoại tuyến, đảm bảo sự tiện lợi và riêng tư.

Loạt phụ kiện thông minh cũng được giới thiệu nhằm nâng cao năng suất và sự tiện lợi trong công việc hàng ngày. Nổi bật là ASUS 100W USB-C GaN Charger, bộ sạc nhỏ nhất thế giới trong phân khúc này, ứng dụng công nghệ gallium-nitride (GaN) giúp truyền năng lượng hiệu quả với lượng nhiệt tối thiểu. ASUS USB-C Stand Dock là đế kết nối đa năng 10 trong 1 với thiết kế hỗ trợ công thái học gọn nhẹ và hai góc nghiêng điều chỉnh linh hoạt.

Creator AI (AI cho sáng tạo): sáng tạo với các đột phá từ AI

Dòng sản phẩm ProArt mới chuyên cho người dùng làm nội dung sáng tạo tiếp tục được cải tiến. Laptop ProArt P16 (H7606) nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình cảm ứng OLED mang lại độ chính xác màu sắc tuyệt đối. Máy tích hợp GPU NVIDIA RTX 50 Series, vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370, hỗ trợ tối đa 64GB bộ nhớ LPDDR5X tốc độ cao lên đến 7500MHz, cho phép làm việc dễ dàng với các tệp độ phân giải cao trong thiết kế mỏng chỉ 14,9mm, nặng 1,8kg, đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ.

Bộ ứng dụng AI độc quyền như MuseTree (công cụ tạo ảnh bằng AI mà không cần kết nối internet) và StoryCube (trình quản lý tệp thông minh tích hợp AI giúp tổ chức và tìm kiếm nội dung đa phương tiện một cách hiệu quả) tích hợp trong các dòng ProArt hỗ trợ quy trình sáng tạo toàn diện.

ASUS luôn đón đầu các xu hướng AI mới nhất bằng cách tích hợp Windows Copilot Runtime API của Microsoft vào phần mềm sáng tạo do hãng phát triển như StoryCube và GlideX, nhằm mở rộng tính năng và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dùng. Sự tích hợp này trên nền tảng ARM mở ra các tính năng thử nghiệm như nhận dạng văn bản (Text Recognition), nâng cấp độ phân giải ảnh (Image Super Resolution) và phân tách ảnh (Image Segmentation).

Industrial AI (AI cho công nghiệp): giao thông thông minh, thành phố và sản xuất

Các giải pháp AI công nghiệp tiên tiến hỗ trợ giao thông, đô thị và sản xuất thông minh cũng được giới thiệu tại gian trưng bày của hãng. Nổi bật là hai thiết bị chủ lực: ASUS PE1103N và RUC-1000G.

ASUS PE1103N là máy tính AI biên nhỏ gọn, dùng nền tảng NVIDIA Jetson Orin™ NX/Nano, hỗ trợ tối đa 8 camera ô tô GMSL 2.0, lý tưởng cho xe tự hành và robot di động với hiệu suất lên đến 157 TOPS, tiêu thụ điện năng thấp và kết nối linh hoạt, và được quản lý hiệu quả thông qua nền tảng AICC. (Nền tảng Quản lý Thiết bị ASUS IoT Cloud Console nâng cao hiệu quả vận hành thông qua cập nhật từ xa và giám sát trạng thái máy móc theo thời gian thực)

Trong khi đó, RUC-1000G là máy tính GPU AI biên đầu tiên hỗ trợ GPU 600W với PCIe 5.0, đạt hiệu suất đến 4000 TOPS, tối ưu cho các tác vụ thị giác máy tốc độ cao, phân tích video và phương tiện tự vận hành trong môi trường công nghiệp đòi hỏi cao.

AI cho y tế (Healthcare AI): tương lai của y tế thông minh

Trong lĩnh vực y tế, ASUS nỗ lực thúc đẩy làn sóng Y tế Thông minh 4.0 bằng cách tích hợp AI, IoT (Internet vạn vật) và phân tích dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả, độ chuẩn đoán chính xác và cá nhân hóa trong chăm sóc sức khỏe.

Tiêu biểu là HealthAI Genie, tích hợp trong ứng dụng VivoWatch HealthConnect, cung cấp thông tin sức khỏe theo thời gian thực và gợi ý điều chỉnh linh hoạt kế hoạch tập luyện và chăm sóc sức khỏe cá nhân hoá dựa trên dữ liệu sinh lý của người dùng và các dữ liệu tổng hợp từ nghiên cứu y học. Máy siêu âm cầm tay ASUS LU800 ứng dụng AI, giúp đo lường tự động, tối ưu hình ảnh và vận hành bằng giọng nói, hỗ trợ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn.

Máy siêu âm cầm tay ASUS LU800 ứng dụng AI

Trong nội soi, ASUS EndoAim, hiện là giải pháp dẫn đầu tại Đài Loan với thị phần lớn nhất hiện nay, giúp phát hiện và phân loại polyp bằng AI, đang được triển khai tại hơn 35 bệnh viện và tiếp tục mở rộng toàn cầu.

Hãng cũng giới thiệu loạt giải pháp y tế số như nền tảng ASUS xHIS Digital Health Platform, hỗ trợ chuyển đổi số bệnh viện; Lumos Health Data Intelligence cho phép tích hợp liền mạch Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR, chuẩn trao đổi dữ liệu y tế điện tử do HL7 phát triển) và hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng tiên tiến; Trợ lý AI lâm sàng (The Clinical AI Assistant), hỗ trợ ghi chép và chẩn đoán nâng cao nhờ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM); và ASUS Miraico nâng cao độ chính xác mã hóa ICD-10 (Hệ thống Phân loại Quốc tế về Bệnh tật (phiên bản thứ 10), được sử dụng toàn cầu để mã hóa các chẩn đoán, triệu chứng và quy trình y khoa). Việc mã hóa chính xác sẽ giúp đảm bảo hồ sơ bệnh án đầy đủ, dễ dàng xử lý bảo hiểm và hỗ trợ phân tích dữ liệu y tế.