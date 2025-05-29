Công nghệ số
AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025

Phạm Anh

Phạm Anh

13:05 | 29/05/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
ASUS giới thiệu hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025. Hệ sinh thái này bao gồm hạ tầng AI, AI PC, ứng dụng thông minh và nhiều giải pháp khác. Công ty Đài Loan hướng tới việc thay đổi phương thức lao động, sáng tạo cùng trải nghiệm người dùng trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế và đời sống hàng ngày.
Kingston ra mắt loạt giải pháp thúc đẩy kỷ nguyên AI tại Computex 2025 Kingston ra mắt loạt giải pháp thúc đẩy kỷ nguyên AI tại Computex 2025
MSI công bố loạt sản phẩm đột phá tại Computex 2025 MSI công bố loạt sản phẩm đột phá tại Computex 2025
Synology ra mắt giải pháp C2 Surveillance và PAS7700 tại Computex 2025 Synology ra mắt giải pháp C2 Surveillance và PAS7700 tại Computex 2025

Tại triển lãm Computex 2025 vừa qua, ASUS đã công bố những bước tiến quan trọng và mở rộng cam kết đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Tiếp nối chiến lược ‘Ubiquitous AI. Incredible Possibilities’ (Tạm dịch: AI mọi nơi, vô vàn tiềm năng), khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện trải dài từ thiết bị cá nhân đến trung tâm dữ liệu, từ công nghiệp, y tế cho tới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trọng tâm của chiến lược là khả năng tích hợp AI liền mạch trong mọi khía cạnh của cuộc sống và sản xuất, từ hạ tầng điện toán đám mây, thiết bị biên (edge), PC cá nhân, đến các ứng dụng phân tích thông minh. Với danh mục sản phẩm và giải pháp ngày càng phong phú cho các phân khúc trọng điểm bao gồm Workspace AI (AI cho công việc), Industrial AI (AI cho công nghiệp), Everyday AI (AI hàng ngày), Creator AI (AI cho sáng tạo) và Healthcare AI (AI cho y tế), ASUS đặt mục tiêu đưa công nghệ AI đến gần hơn với người dùng cuối, doanh nghiệp và các tổ chức công.

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025
Gian trưng bày của ASUS tại Computex 2025 với 5 khu vực chính: Workspace AI, Industrial AI, Everyday AI, Creator AI và Healthcare AI

Thúc đẩy phát triển bền vững bằng công nghệ và giải pháp dựa trên dữ liệu

Hướng đến tầm nhìn đầy tham vọng này, ASUS kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số, từ đó phát triển Nền tảng Quản lý Dữ liệu Carbon của ASUS (ASUS Carbon Data Management Platform), nay được tăng cường khả năng phân tích nhờ AI tạo sinh. Nền tảng này tận dụng công nghệ số và AI để tăng cường theo dõi và đánh giá lượng phát thải carbon trên toàn bộ các công ty con và chuỗi cung ứng của ASUS. Được xây dựng trên kiến trúc dual-cloud chiến lược, giải pháp hỗ trợ thu thập dữ liệu hiệu quả cùng quy trình kiểm định AUP (Agreed-Upon Procedures) từ bên thứ ba, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu. Nền tảng còn tích hợp chatbot AI cung cấp kiến thức về carbon, giúp người dùng dễ dàng quản lý các vấn đề liên quan đến carbon.

ASUS cũng cho ra mắt Hộ chiếu Sản phẩm Số (Digital Product Passport - DPP) cho dòng PC thương mại của hãng, một tính năng tích hợp vượt xa các các nguyên tắc bền vững tiêu chuẩn. DPP là kho thông tin “tất cả trong một” nhằm thúc đẩy tính minh bạch, hỗ trợ thực hành thân thiện môi trường và cung cấp dữ liệu vòng đời sản phẩm, qua đó thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Hạ tầng AI: Nền móng cho tương lai số

ASUS ra mắt danh mục hạ tầng AI toàn diện hỗ trợ triển khai linh hoạt từ thiết bị biên đến đám mây, với các dòng máy chủ hiệu năng cao như ASUS AI POD (dùng nền tảng NVIDIA GB300 NVL72), ESC8000-E12P (trang bị hai vi xử lý Intel® Xeon® 6, GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition) và ESC-A8A-E12U (tích hợp hai bộ vi xử lý AMD EPYC™ 9005 và dòng GPU Instinct MI350), tối ưu cho huấn luyện và suy luận AI quy mô lớn.

Để đơn giản hóa quy trình triển khai và quản lý hệ thống hạ tầng mạnh mẽ này, ASUS cũng cung cấp Trung tâm Triển khai Hạ tầng ASUS (AIDC), là công cụ tự động, trực quan giúp đơn giản hóa cài đặt, cấu hình và cập nhật hệ thống, với tính năng xác thực một chạm, cấu hình hệ điều hành toàn diện, thiết lập mạng đơn giản, cập nhật liền mạch và khả năng tương thích rộng với phần cứng và phần mềm, bao gồm cả NVIDIA NIM.

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025
Mô hình ASUS AI POD tối ưu cho việc huấn luyện và suy luận AI quy mô lớn

Với các giải pháp AI tại chỗ, hãng giới thiệu các dòng workstation ExpertCenter Pro (ExpertCenter ET900N G3, ExpertCenter Pro ET500I W8, ExpertCenter Pro ER100A B6) và các bo mạch chủ Pro WS hỗ trợ PCIe 5.0 cho các cụm máy AI. Đặc biệt là siêu máy tính AI cỡ nhỏ ASUS Ascent GX10, được trang bị siêu chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, mang lại hiệu suất 1.000 AI TOPS.

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025
Siêu máy tính AI cỡ nhỏ ASUS Ascent GX10 với hiệu suất đạt 1.000 AI TOPS

Đáng chú ý, công cụ Multi-LM Tuner mới do ASUS phát triển cho phép tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ ngay trên PC cá nhân sử dụng GPU ASUS GeForce RTX 50, đảm bảo bảo mật dữ liệu và hiệu suất cao, đồng thời giúp tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ đa phương thức trên Windows nhanh chóng mà không cần kỹ thuật phức tạp. Công nghệ giảm tải bộ nhớ (memory offloading) hoạt động đồng bộ với GPU, cho phép quá trình tinh chỉnh AI diễn ra mượt mà ngay cả khi dung lượng bộ nhớ GPU hạn chế, vượt qua những giới hạn của các card đồ họa truyền thống thường yêu cầu bộ nhớ cao.

AI cho doanh nghiệp và cá nhân: Đa năng, bảo mật, thông minh

Workspace AI: Giải pháp nâng tầm năng suất và bảo mật

Ở phân khúc doanh nghiệp, ASUS ra mắt ExpertBook P3 Series (PM3406/PM3606) là những mẫu laptop AI nhanh nhất của dòng ExpertBook, nâng cao trải nghiệm họp online với ASUS AI ExpertMeet và nâng cao bảo vệ dữ liệu với ExpertGuardian. Song song đó, ExpertCenter P600/P700 Series, là các mẫu PC All-in-One và desktop dạng tháp Copilot+ đầu tiên của hãng, sở hữu NPU lên đến 50 TOPS, hỗ trợ tạo nội dung AI tốc độ cao.

Mini PC ASUS NUC 15 Performance mang lại hiệu suất AI vượt trội trong thiết kế workstation nhỏ gọn, kết nối WiFi 7, đồng thời hỗ trợ kết nối tối đa năm màn hình với nhiều tùy chọn bố trí linh hoạt cho các không gian làm việc khác nhau.

Màn hình ASUS BE27ACGN là giải pháp màn hình linh hoạt với tấm nền IPS kích thước 27 inch, độ phân giải QHD (2560 x 1440 pixel), tỷ lệ 16:9, mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà với tần số quét 120Hz và độ phủ màu 99% sRGB.

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025
Mini PC ASUS NUC 15 Performance tích hợp bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 hoặc 7 mới nhất (Series 2), hỗ trợ dung lượng RAM lên đến 64GB

Khi các ứng dụng và công cụ hợp tác dựa trên AI trở thành một phần thiết yếu của môi trường làm việc hiện đại, kết nối bảo mật và tốc độ cao là yếu tố không thể thiếu.

ASUS 5G-BE58U, bộ định tuyến 5G đầu tiên của ASUS, mang đến giải pháp lý tưởng cho các không gian không thể thi công cáp mạng dây, chẳng hạn như nhà ở ngoại ô, xe bán hàng di động, hoặc RV. Hỗ trợ công nghệ 5G SA và NSA, thiết bị cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên đến 4.67 Gbps tại những khu vực không có kết nối có dây.

Bên cạnh khả năng tương thích với các thiết bị IoT thế hệ cũ, 5G-BE58U còn tích hợp cổng Ethernet 2.5G, cho phép người dùng mở rộng kết nối 5G đến các thiết bị có dây và tận hưởng toàn bộ tốc độ 2.5 Gbps, khai thác tối đa tiềm năng của kết nối Internet siêu tốc.

Everyday AI: Bạn đồng hành cho cuộc sống thường nhật

Ở phân khúc người dùng cá nhân, ASUS trưng bày loạt laptop mới ra mắt hồi đầu năm của hãng là Zenbook S16, Vivobook S14, Zenbook A14, được trang bị các vi xử lý AI mới nhất từ Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI và Qualcomm Snapdragon X Series. Các mẫu laptop này cũng có những phiên bản màu giới hạn trưng bày tại Computex lần này, được thiết kế dựa trên cảm hứng từ thiên nhiên.

Các thiết bị này hỗ trợ đầy đủ bộ công cụ Windows Copilot+ như Recall, Generative Fill, và Click to Do. Để nâng cao trải nghiệm người dùng, ASUS còn ra mắt Trợ lý ảo độc quyền OMNI, chatbot AI tương tác có khả năng tóm tắt tài liệu, chuyển giọng nói thành văn bản và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung tệp tin. Thích hợp cho việc ghi chú cuộc họp và học tập hằng ngày, các tính năng này được xử lý ngay trên phần cứng của máy và có thể hoạt động ngoại tuyến, đảm bảo sự tiện lợi và riêng tư.

Loạt phụ kiện thông minh cũng được giới thiệu nhằm nâng cao năng suất và sự tiện lợi trong công việc hàng ngày. Nổi bật là ASUS 100W USB-C GaN Charger, bộ sạc nhỏ nhất thế giới trong phân khúc này, ứng dụng công nghệ gallium-nitride (GaN) giúp truyền năng lượng hiệu quả với lượng nhiệt tối thiểu. ASUS USB-C Stand Dock là đế kết nối đa năng 10 trong 1 với thiết kế hỗ trợ công thái học gọn nhẹ và hai góc nghiêng điều chỉnh linh hoạt.

Creator AI (AI cho sáng tạo): sáng tạo với các đột phá từ AI

Dòng sản phẩm ProArt mới chuyên cho người dùng làm nội dung sáng tạo tiếp tục được cải tiến. Laptop ProArt P16 (H7606) nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình cảm ứng OLED mang lại độ chính xác màu sắc tuyệt đối. Máy tích hợp GPU NVIDIA RTX 50 Series, vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370, hỗ trợ tối đa 64GB bộ nhớ LPDDR5X tốc độ cao lên đến 7500MHz, cho phép làm việc dễ dàng với các tệp độ phân giải cao trong thiết kế mỏng chỉ 14,9mm, nặng 1,8kg, đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ.

Bộ ứng dụng AI độc quyền như MuseTree (công cụ tạo ảnh bằng AI mà không cần kết nối internet) và StoryCube (trình quản lý tệp thông minh tích hợp AI giúp tổ chức và tìm kiếm nội dung đa phương tiện một cách hiệu quả) tích hợp trong các dòng ProArt hỗ trợ quy trình sáng tạo toàn diện.

ASUS luôn đón đầu các xu hướng AI mới nhất bằng cách tích hợp Windows Copilot Runtime API của Microsoft vào phần mềm sáng tạo do hãng phát triển như StoryCube và GlideX, nhằm mở rộng tính năng và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dùng. Sự tích hợp này trên nền tảng ARM mở ra các tính năng thử nghiệm như nhận dạng văn bản (Text Recognition), nâng cấp độ phân giải ảnh (Image Super Resolution) và phân tách ảnh (Image Segmentation).

Industrial AI (AI cho công nghiệp): giao thông thông minh, thành phố và sản xuất

Các giải pháp AI công nghiệp tiên tiến hỗ trợ giao thông, đô thị và sản xuất thông minh cũng được giới thiệu tại gian trưng bày của hãng. Nổi bật là hai thiết bị chủ lực: ASUS PE1103N và RUC-1000G.

ASUS PE1103N là máy tính AI biên nhỏ gọn, dùng nền tảng NVIDIA Jetson Orin™ NX/Nano, hỗ trợ tối đa 8 camera ô tô GMSL 2.0, lý tưởng cho xe tự hành và robot di động với hiệu suất lên đến 157 TOPS, tiêu thụ điện năng thấp và kết nối linh hoạt, và được quản lý hiệu quả thông qua nền tảng AICC. (Nền tảng Quản lý Thiết bị ASUS IoT Cloud Console nâng cao hiệu quả vận hành thông qua cập nhật từ xa và giám sát trạng thái máy móc theo thời gian thực)

Trong khi đó, RUC-1000G là máy tính GPU AI biên đầu tiên hỗ trợ GPU 600W với PCIe 5.0, đạt hiệu suất đến 4000 TOPS, tối ưu cho các tác vụ thị giác máy tốc độ cao, phân tích video và phương tiện tự vận hành trong môi trường công nghiệp đòi hỏi cao.

AI cho y tế (Healthcare AI): tương lai của y tế thông minh

Trong lĩnh vực y tế, ASUS nỗ lực thúc đẩy làn sóng Y tế Thông minh 4.0 bằng cách tích hợp AI, IoT (Internet vạn vật) và phân tích dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả, độ chuẩn đoán chính xác và cá nhân hóa trong chăm sóc sức khỏe.

Tiêu biểu là HealthAI Genie, tích hợp trong ứng dụng VivoWatch HealthConnect, cung cấp thông tin sức khỏe theo thời gian thực và gợi ý điều chỉnh linh hoạt kế hoạch tập luyện và chăm sóc sức khỏe cá nhân hoá dựa trên dữ liệu sinh lý của người dùng và các dữ liệu tổng hợp từ nghiên cứu y học. Máy siêu âm cầm tay ASUS LU800 ứng dụng AI, giúp đo lường tự động, tối ưu hình ảnh và vận hành bằng giọng nói, hỗ trợ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn.

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025
Máy siêu âm cầm tay ASUS LU800 ứng dụng AI

Trong nội soi, ASUS EndoAim, hiện là giải pháp dẫn đầu tại Đài Loan với thị phần lớn nhất hiện nay, giúp phát hiện và phân loại polyp bằng AI, đang được triển khai tại hơn 35 bệnh viện và tiếp tục mở rộng toàn cầu.

Hãng cũng giới thiệu loạt giải pháp y tế số như nền tảng ASUS xHIS Digital Health Platform, hỗ trợ chuyển đổi số bệnh viện; Lumos Health Data Intelligence cho phép tích hợp liền mạch Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR, chuẩn trao đổi dữ liệu y tế điện tử do HL7 phát triển) và hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng tiên tiến; Trợ lý AI lâm sàng (The Clinical AI Assistant), hỗ trợ ghi chép và chẩn đoán nâng cao nhờ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM); và ASUS Miraico nâng cao độ chính xác mã hóa ICD-10 (Hệ thống Phân loại Quốc tế về Bệnh tật (phiên bản thứ 10), được sử dụng toàn cầu để mã hóa các chẩn đoán, triệu chứng và quy trình y khoa). Việc mã hóa chính xác sẽ giúp đảm bảo hồ sơ bệnh án đầy đủ, dễ dàng xử lý bảo hiểm và hỗ trợ phân tích dữ liệu y tế.

ASUS AI Computex 2025 AI laptop ASUS hệ sinh thái AI toàn diện Laptop ExpertBook P3 AI ASUS AI POD máy chủ AI Healthcare AI ASUS EndoAim Industrial AI giao thông thông minh Creator AI ProArt laptop ASUS Copilot+ PC Windows AI

Bài liên quan

Lexar giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới tại Computex 2025

Lexar giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới tại Computex 2025

Synology ra mắt giải pháp C2 Surveillance và PAS7700 tại Computex 2025

Synology ra mắt giải pháp C2 Surveillance và PAS7700 tại Computex 2025

MSI công bố loạt sản phẩm đột phá tại Computex 2025

MSI công bố loạt sản phẩm đột phá tại Computex 2025

Có thể bạn quan tâm

Omdia: Viettel bứt phá nhờ tự chủ toàn bộ hệ thống mạng lõi 5G

Omdia: Viettel bứt phá nhờ tự chủ toàn bộ hệ thống mạng lõi 5G

Viễn thông - Internet
Mới đây, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ toàn cầu Omdia đã ghi nhận Viettel là nhà cung cấp mạng lõi 4G/5G hàng đầu thế giới (core vendor), tại báo cáo thường niên “Market Landscape: Core Vendors - 2025”, bên cạnh các nhà cung cấp mạng lõi hàng đầu thế giới.
Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

Phần mềm - Ứng dụng
Giám đốc điều hành bộ phận AI của Microsoft, Mustafa Suleyman, khẳng định tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ không phát triển các chatbot phục vụ mục đích khiêu dâm, dù xu hướng này đang được một số công ty trong ngành theo đuổi.
NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

Công nghệ số
NetApp, hãng tiên phong trong lĩnh vực Hạ tầng Dữ liệu Thông minh, hôm nay công bố loạt sản phẩm đột phá mới, nhằm nâng cao nền tảng dữ liệu cấp doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Viễn thông - Internet
Dịch vụ Internet không dây cố định 5G (5G FWA) thúc đẩy thị trường viễn thông toàn cầu tăng trưởng 18,8% mỗi năm, trong đó, 5G FWA chiếm 81% thị phần với khoảng 189 triệu thuê bao. Các nhà mạng dự kiến thu về 111 tỷ USD doanh thu từ 233 triệu thuê bao vào năm 2030.
Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Bảo mật
Từ việc Microsoft vá 172 lỗ hổng bao gồm 6 zero-day, đến sự xuất hiện của liên minh ransomware mới và các kỹ thuật tấn công tinh vi, người dùng và doanh nghiệp cần hành động khẩn cấp để bảo vệ hệ thống.
Xem thêm

Đọc nhiều

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa cường độ nặng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
26°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
23°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
18°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
22°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16715 16984 17561
CAD 18291 18567 19181
CHF 32387 32770 33416
CNY 0 3470 3830
EUR 29976 30249 31272
GBP 34298 34689 35618
HKD 0 3256 3458
JPY 165 169 175
KRW 0 17 19
NZD 0 14845 15429
SGD 19747 20029 20549
THB 719 783 836
USD (1,2) 26040 0 0
USD (5,10,20) 26081 0 0
USD (50,100) 26110 26129 26351
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,351
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 30,166 30,190 31,358
JPY 168.75 169.05 176.24
GBP 34,631 34,725 35,580
AUD 16,954 17,015 17,468
CAD 18,504 18,563 19,103
CHF 32,705 32,807 33,517
SGD 19,886 19,948 20,587
CNY - 3,647 3,747
HKD 3,331 3,341 3,426
KRW 17 17.73 19.05
THB 768.98 778.48 829.02
NZD 14,869 15,007 15,366
SEK - 2,763 2,846
DKK - 4,033 4,154
NOK - 2,594 2,671
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,845.13 - 6,561.45
TWD 774.18 - 932.89
SAR - 6,907.41 7,236.69
KWD - 83,642 88,519
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,171 26,351
EUR 30,052 30,173 31,254
GBP 34,474 34,612 35,547
HKD 3,325 3,338 3,440
CHF 32,524 32,655 33,539
JPY 168.40 169.08 175.78
AUD 16,865 16,933 17,455
SGD 19,957 20,037 20,550
THB 785 788 822
CAD 18,492 18,566 19,077
NZD 14,931 15,409
KRW 17.66 19.29
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26169 26169 26351
AUD 16893 16993 17603
CAD 18469 18569 19178
CHF 32642 32672 33559
CNY 0 3667.1 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30166 30196 31222
GBP 34604 34654 35765
HKD 0 3390 0
JPY 168.69 169.19 176.23
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14954 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19908 20038 20766
THB 0 748.9 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14690000 14690000 14840000
SBJ 13000000 13000000 14840000
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,114 26,164 26,351
USD20 26,114 26,164 26,351
USD1 26,114 26,164 26,351
AUD 16,871 16,971 18,083
EUR 30,268 30,268 31,583
CAD 18,389 18,489 19,802
SGD 19,953 20,103 20,571
JPY 168.78 170.28 174.87
GBP 34,613 34,763 35,850
XAU 14,738,000 0 14,892,000
CNY 0 3,545 0
THB 0 784 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,300
Hà Nội - PNJ 145,400 148,300
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,300
Miền Tây - PNJ 145,400 148,300
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,300
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,300
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540 14,840
NL 99.99 14,480
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,480
Trang sức 99.9 14,470 14,830
Trang sức 99.99 14,480 14,840
Cập nhật: 28/10/2025 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145 1,476
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,435 1,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,055 14,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,536 110,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,228 9,978
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,024 89,524
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,068 85,568
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,747 61,247
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Cập nhật: 28/10/2025 05:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent:

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent: 'Tôi cũng cảm thấy đau đớn vì là nông dân trồng đậu nành'

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

'Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình': Bản lề cho tư duy mới

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dyson Airwrap Co-anda 2x thế hệ mới chính thức ra mắt

Dyson Airwrap Co-anda 2x thế hệ mới chính thức ra mắt

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

vivo ra mắt V60 Lite 5G

vivo ra mắt V60 Lite 5G

LG ra mắt màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới

LG ra mắt màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

FPT trình diễn

FPT trình diễn 'Lá chắn số' tại lễ ký Công ước Hà Nội

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh