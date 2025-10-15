Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Longevity Medical Center ký kết, ra mắt nền tảng Medtalks.

Ngày 15/10, Báo Sức khỏe & Đời sống và Longevity Medical Center – hệ thống phòng khám đa khoa tiên phong trong lĩnh vực y học trường thọ tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và ra mắt nền tảng truyền thông Medtalks.

Việc ký kết hướng tới mục tiêu lan tỏa tri thức y học trường thọ, thúc đẩy nhận thức về sức khỏe toàn diện và lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Lễ ký kết có sự tham dự của Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ & Đời sống, các chuyên gia của Longevity Medical Center và đại diện các đơn vị báo chí.

Quang cảnh Lễ ký kết.

Medtalks được định vị là nền tảng truyền thông chuyên sâu về y học trường thọ, tập trung phổ cập kiến thức khoa học và chia sẻ các thành tựu y học hiện đại, y học tái tạo, dinh dưỡng, vận động, chăm sóc tinh thần và phòng ngừa bệnh tật chủ động.

Nền tảng hướng tới việc kết nối các chuyên gia y tế, bác sĩ, nhà khoa học và công chúng, tạo nên một không gian mở để trao đổi, chia sẻ, và lan tỏa các thông tin y học chính xác, nhân văn, dễ tiếp cận.

Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống và đại diện Longevity Medical Center chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống nhấn mạnh: “Với nền tảng truyền thông mạnh mẽ của Báo Sức khỏe & Đời sống cùng chuyên môn đến từ các chuyên gia của Longevity Medical Center, Medtalks sẽ trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa ngành y và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống, vì một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và trường thọ hơn”.

Trong hơn 60 năm hoạt động, Báo Sức khỏe & Đời sống luôn giữ vai trò là kênh thông tin y tế chính thống và tin cậy trong lĩnh vực y tế – sức khỏe, được Bộ Y tế và đông đảo độc giả tin tưởng. Báo không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, phổ biến kiến thức y học, mà còn tiên phong trong việc ứng dụng truyền thông đa phương tiện để mang tri thức y học đến gần hơn với người dân.

Về phía Longevity Medical Center, Thầy thuốc ưu tú. BS cao cấp Lê Tuyên Hồng Dương - Phó Tổng Giám đốc Longevity Medical cho biết:“Longevity Medical Center với sứ mệnh mang đến các giải pháp y học tiên tiến, giúp con người sống khỏe mạnh, trường thọ và hạnh phúc hơn, đã hợp tác cùng Báo Sức khỏe & Đời sống để ra mắt nền tảng MedTalks. Đây là bước đi quan trọng, tạo cầu nối giữa y học trường thọ và cộng đồng, giữa kiến thức chuyên môn và đời sống thực tiễn, giúp mọi người dân tiếp cận thông tin y khoa chuẩn xác, hữu ích và dễ hiểu”.

Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Longevity Medical Center ký kết, ra mắt nền tảng Medtalks.

Khách tham dự cài đặt ứng dụng Medtalks để trải nghiệm ngay tại buổi ký kết giữa hai bên.

Sự phối hợp giữa Báo Sức khỏe & Đời sống và Longevity Medical Center không chỉ mang tính chiến lược, mà còn mở ra cơ hội lan tỏa các giá trị nhân văn của y học đến cộng đồng. Hai bên cùng xây dựng, chia sẻ mục tiêu chung trong việc nâng cao nhận thức sức khỏe, đồng thời thúc đẩy tinh thần sống lành mạnh và trường thọ trong xã hội hiện đại.