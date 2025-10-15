Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Longevity Medical Center ký kết, ra mắt nền tảng Medtalks

Thế Kiên

Thế Kiên

21:58 | 15/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 15/10, Báo Sức khỏe & Đời sống và Longevity Medical Center - hệ thống phòng khám đa khoa tiên phong trong lĩnh vực y học trường thọ tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và ra mắt nền tảng truyền thông Medtalks.
CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng Mở ra kỷ nguyên thiết kế ứng dụng AI mới với dữ liệu thông minh Ứng dụng Adobe Premiere chính thức có mặt trên iPhone

Ngày 15/10, Báo Sức khỏe & Đời sống và Longevity Medical Center – hệ thống phòng khám đa khoa tiên phong trong lĩnh vực y học trường thọ tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và ra mắt nền tảng truyền thông Medtalks.

Việc ký kết hướng tới mục tiêu lan tỏa tri thức y học trường thọ, thúc đẩy nhận thức về sức khỏe toàn diện và lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Lễ ký kết có sự tham dự của Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ & Đời sống, các chuyên gia của Longevity Medical Center và đại diện các đơn vị báo chí.

dsc08416.jpg

Quang cảnh Lễ ký kết.

Medtalks được định vị là nền tảng truyền thông chuyên sâu về y học trường thọ, tập trung phổ cập kiến thức khoa học và chia sẻ các thành tựu y học hiện đại, y học tái tạo, dinh dưỡng, vận động, chăm sóc tinh thần và phòng ngừa bệnh tật chủ động.

Nền tảng hướng tới việc kết nối các chuyên gia y tế, bác sĩ, nhà khoa học và công chúng, tạo nên một không gian mở để trao đổi, chia sẻ, và lan tỏa các thông tin y học chính xác, nhân văn, dễ tiếp cận.

dsc08494.jpg

Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống và đại diện Longevity Medical Center chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống nhấn mạnh: “Với nền tảng truyền thông mạnh mẽ của Báo Sức khỏe & Đời sống cùng chuyên môn đến từ các chuyên gia của Longevity Medical Center, Medtalks sẽ trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa ngành y và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống, vì một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và trường thọ hơn”.

Trong hơn 60 năm hoạt động, Báo Sức khỏe & Đời sống luôn giữ vai trò là kênh thông tin y tế chính thống và tin cậy trong lĩnh vực y tế – sức khỏe, được Bộ Y tế và đông đảo độc giả tin tưởng. Báo không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, phổ biến kiến thức y học, mà còn tiên phong trong việc ứng dụng truyền thông đa phương tiện để mang tri thức y học đến gần hơn với người dân.

Về phía Longevity Medical Center, Thầy thuốc ưu tú. BS cao cấp Lê Tuyên Hồng Dương - Phó Tổng Giám đốc Longevity Medical cho biết:“Longevity Medical Center với sứ mệnh mang đến các giải pháp y học tiên tiến, giúp con người sống khỏe mạnh, trường thọ và hạnh phúc hơn, đã hợp tác cùng Báo Sức khỏe & Đời sống để ra mắt nền tảng MedTalks. Đây là bước đi quan trọng, tạo cầu nối giữa y học trường thọ và cộng đồng, giữa kiến thức chuyên môn và đời sống thực tiễn, giúp mọi người dân tiếp cận thông tin y khoa chuẩn xác, hữu ích và dễ hiểu”.

Báo Sức khỏe &amp; Đời sống và Longevity Medical Center ký kết, ra mắt nền tảng Medtalks
Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Longevity Medical Center ký kết, ra mắt nền tảng Medtalks.
Báo Sức khỏe &amp; Đời sống và Longevity Medical Center ký kết, ra mắt nền tảng Medtalks
Khách tham dự cài đặt ứng dụng Medtalks để trải nghiệm ngay tại buổi ký kết giữa hai bên.

Sự phối hợp giữa Báo Sức khỏe & Đời sống và Longevity Medical Center không chỉ mang tính chiến lược, mà còn mở ra cơ hội lan tỏa các giá trị nhân văn của y học đến cộng đồng. Hai bên cùng xây dựng, chia sẻ mục tiêu chung trong việc nâng cao nhận thức sức khỏe, đồng thời thúc đẩy tinh thần sống lành mạnh và trường thọ trong xã hội hiện đại.

congly.vn
MedTalks Longevity Medical Center Lê Tuyên Hồng Dương Báo Sức khỏe & Đời sống ứng dụng Medtalks Nền tảng Medtalks

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Đổi mới sáng tạo
Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm nay (ATC 2025) được tổ chức tại Hà Nội có nhiều điểm mới khi phiên thảo luận đặc biệt về công nghệ 6G thu hút tới 47 bài nghiên cứu, Ban tổ chức chấp nhận 22 bài trình bày. Tại hội nghị ATC 2025, lần đầu tiên Ban tổ chức trao giải thưởng cho các phản biện xuất sắc, nhằm khuyến khích cộng đồng khoa học tham gia tích cực hơn vào các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những trụ cột để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Pháp ngữ 2025: Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Pháp ngữ 2025: Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Chuyển động số
Ngày 14/10/2025, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Pháp ngữ 2025 do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Hà Nội vinh danh 90 sản phẩm xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2025

Hà Nội vinh danh 90 sản phẩm xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2025

Đổi mới sáng tạo
Chiều 9/10, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội đã trao giải Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2025.
PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025

PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025

Đổi mới sáng tạo
Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 vừa công bố 30 đội xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, trong đó Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) có nhiều đội nhất với bốn đại diện tham gia vòng bán kết.
34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Đổi mới sáng tạo
Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa công bố danh sách 34 ứng viên đạt tiêu chuẩn xét duyệt chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2025, trong đó có ba giáo sư và 31 phó giáo sư.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
26°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
25°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
20°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
22°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa cường độ nặng
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
22°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
22°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?

Vừa làm đẹp miễn phí, vừa

Vừa làm đẹp miễn phí, vừa 'săn' sale khủng cùng LocknLock trong tháng 10

Xiaomi 15T Series lập kỷ lục doanh số mới

Xiaomi 15T Series lập kỷ lục doanh số mới

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Google Meet cập nhật filter trang điểm bởi AI

Google Meet cập nhật filter trang điểm bởi AI

OpenAI nới nội dung dành cho người lớn trên ChatGPT

OpenAI nới nội dung dành cho người lớn trên ChatGPT

Hacker rao bán dữ liệu thông tin khách hàng của Vietnam Airlines

Hacker rao bán dữ liệu thông tin khách hàng của Vietnam Airlines

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Phát động Cuộc thi

Phát động Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả'

Microchip giới thiệu chip chuyển mạch PCIe Gen 6 tiến trình 3 nm phục vụ trí tuệ nhân tạo

Microchip giới thiệu chip chuyển mạch PCIe Gen 6 tiến trình 3 nm phục vụ trí tuệ nhân tạo

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục

Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục

'Đại Tiệc Thương Hiệu 10.10' Shopee bùng nổ đơn hàng

Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Vàng trong nước vượt 148 triệu đồng một lượng, thế giới đạt đạt 4.183 USD một ounce

Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Vàng trong nước vượt 148 triệu đồng một lượng, thế giới đạt đạt 4.183 USD một ounce

Xiaomi 15T Series lập kỷ lục doanh số mới

Xiaomi 15T Series lập kỷ lục doanh số mới

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Zalo cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn mới

Zalo cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn mới

Xiaomi chính thức khởi động chiến dịch Xiaomi Renovation 2025

Xiaomi chính thức khởi động chiến dịch Xiaomi Renovation 2025

Samsung Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ

Samsung Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ

VINAFIS - USSEC bắt tay hợp tác thúc đẩy thủy sản Việt Nam phát triển bền vững

VINAFIS - USSEC bắt tay hợp tác thúc đẩy thủy sản Việt Nam phát triển bền vững

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi