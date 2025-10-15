Xiaomi chính thức khởi động chiến dịch Xiaomi Renovation 2025

Đánh dấu năm thứ ba chương trình được triển khai tại Việt Nam, chiến dịch Xiaomi Renovation 2025 có chủ đề “Không gian Mơ ước vì Tương lai”. Và năm nay, chiến dịch sẽ đánh dấu sự đồng hành của Xiaomi cùng chương trình Nhân ái, báo Dân trí nhằm mở rộng tác động xã hội của chiến dịch, lan tỏa thông điệp “Innovation for Everyone” thông qua các hoạt động hỗ trợ giáo dục, cải thiện cơ sở vật chất và nâng cấp không gian học tập tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Chiến dịch Xiaomi Renovation 2025 chính thức được triển khởi động

Theo ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam: “Với Xiaomi Renovation 2025, chúng tôi không chỉ mang đến các thiết bị thông minh, mà còn lan tỏa nguồn cảm hứng giúp người dùng kiến tạo tương lai trong chính không gian quen thuộc của mình. Khi các mảnh ghép trong hệ sinh thái Xiaomi – Human x Car x Home – được kết nối hoàn chỉnh, công nghệ sẽ trở thành một phần thiết yếu trong đời sống, tạo nên năng lượng tích cực và những giá trị bền vững cho cộng đồng.”

Được biết, trước những khó khăn thực tế của nhiều địa phương trên cả nước sau hai cơn bão Bualoi (bão số 10) và Matmo (bão số 11) gây ra, thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, Xiaomi triển khai các hoạt động hỗ trợ dưới hình thức trực tiếp tham gia tái thiết trường lớp và trang bị thiết bị thông minh phục vụ học tập. Hoạt động nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả, cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh tại các khu vực chịu ảnh hưởng, góp phần mang công nghệ và sự sẻ chia đến gần hơn với cộng đồng địa phương.

Thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, Xiaomi triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm tái thiết trường lớp và trang bị thiết bị thông minh phục vụ học tập

Sự hợp tác này thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững và tinh thần mà Xiaomi theo đuổi, đồng thời qua chương trình Xiaomi mong muốn góp một phần yêu thương và công nghệ để khơi dậy tinh thần học tập, tiếp thêm động lực cho thầy cô và các em học sinh tiếp tục vững bước trong năm học mới.

Xiaomi Renovation 2025 là chương trình thể hiện cam kết của Xiaomi trong việc kết nối giá trị toàn cầu với nhu cầu thực tế tại địa phương, để công nghệ trở thành chất xúc tác cho sự đổi thay tích cực. Chính thức ra mắt từ năm 2022, dự án này đã lan tỏa đến hơn 20 quốc gia, trở thành một trong những chương trình cộng đồng có quy mô lớn nhất của Xiaomi toàn cầu. Tại Việt Nam, chiến dịch trở lại với định hướng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, không chỉ dừng lại ở không gian nhà ở mà còn hướng đến các không gian học tập, sinh hoạt và cộng đồng – nơi công nghệ có thể góp phần thay đổi tích cực chất lượng cuộc sống con người.

Chiến dịch diễn ra từ 10/10/2025 cho đến hết ngày 30/11/2025, kêu gọi người dùng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về không gian sống, học tập hoặc sinh hoạt cộng đồng với mong muốn được nâng cấp bằng công nghệ thông minh. Người tham gia gửi bài dự thi qua website chính thức của Xiaomi, trình bày câu chuyện và lý do vì sao không gian đó xứng đáng được cải tạo.

Từ các câu chuyện được gửi về chương trình, Xiaomi sẽ lựa chọn những bài dự thi tiêu biểu nhất cả về hình thức, nội dung và nhận được số lượt bình chọn cao nhất. Những câu chuyện xuất sắc sẽ được trao tặng gói sản phẩm thông minh từ Xiaomi. Qua đó, người dùng có thể hiện thực hóa “Không gian Mơ ước vì Tương lai”, được trang bị và vận hành hoàn toàn bằng hệ sinh thái thiết bị Xiaomi, phù hợp với nhu cầu và phong cách sống của người thắng cuộc.