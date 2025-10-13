LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave

Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam

Theo ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam: “Các sản phẩm mới mở ra thêm lựa chọn cho người dùng tại Việt Nam bên cạnh những giải pháp không khí với chất lượng vượt trội mà LG đang cung cấp. Không chỉ nâng tầm chất lượng sống, thiết bị còn thể hiện trọn vẹn cam kết ‘Life’s Good’ về một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người dùng thông qua những giải pháp công nghệ thông minh mà LG đang theo đuổi”.

Máy lọc không khí “đa nhiệm” LG PuriCare AeroSpeaker

Cụ thể, máy lọc không khí “đa nhiệm” LG PuriCare AeroSpeaker là sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và thiết kế nội thất cao cấp. Sản phẩm được kế thừa những đường nét tinh tế của thế hệ trước, pha chút khéo léo “ẩn mình” trong chiếc bàn trà sang trọng và quyến rũ, dễ dàng hòa quyện vào mọi không gian sống và trở thành điểm nhấn đầy tinh tế cho ngôi nhà nhờ vào chất hiện đại và đầy công nghệ của mình.

Máy có khả năng lọc khí vượt trội nhờ vào bộ lọc HEPA 360° hoạt động hiệu quả từ mọi hướng, có khả năng loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn kích thước nhỏ đến PM0.01

Không chỉ có thiết kế hiện đại, AeroSpeaker còn được trang bị rất nhiều tính năng khác nhau. Cụ thể, máy có khả năng lọc khí vượt trội nhờ vào bộ lọc HEPA 360° hoạt động hiệu quả từ mọi hướng, có khả năng loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn kích thước nhỏ đến PM0.01. Với công nghệ UVnano™ độc quyền có khả năng tiêu diệt đến 99,99% vi khuẩn tích tụ trên cánh quạt, LG PuriCare AeroSpeaker đảm bảo luồng khí được khuếch tán luôn trong lành và tinh khiết. Đặc biệt, LG PuriCare AeroSpeaker vận hành êm ái ở mức 21dB, êm hơn cả tiếng lá rơi, để mang đến không gian yên tĩnh, thư giãn tuyệt đối cho người dùng.

LG PuriCare AeroSpeaker còn tiên phong tích hợp hệ thống loa 360° Hi-Res công suất 30W, kiêm đế sạc không dây chuẩn Qi

Không chỉ dừng lại ở vai trò là một chiếc máy lọc không khí sở hữu nhiều công nghệ hiện đại nhất hiện nay, LG PuriCare AeroSpeaker còn tiên phong tích hợp hệ thống loa 360° Hi-Res công suất 30W, cho âm thanh lan tỏa đồng đều, sắc nét và sống động ở mọi góc không gian. Đồng thời LG PuriCare AeroSpeaker còn được trang bị hệ thống đèn đa sắc với 8 màu và 9 chế độ ánh sáng, từ ánh sáng thiên nhiên nhẹ nhàng đến sắc màu tiệc tùng rực rỡ. Đặc biệt hệ thống ánh sáng này có thể điều khiển dễ dàng qua ứng dụng LG ThinQ™.

Bên cạnh đó LG PuriCare AeroSpeaker còn kiêm luôn chức năng của một chiếc đế sạc không dây chuẩn Qi, giúp nâng tầm sự tiện nghi cho từng trải nghiệm.

Được ví như một mảnh ghép hoàn hảo của BST LG Objet, LG PuriCare AeroSpeaker không chỉ phù hợp với mọi không gian mà còn đặc biệt thích hợp với những căn phòng ngủ có diện tích khoảng 20m².

Đáng chú ý, máy lọc không khí LG PuriCare AeroSpeaker còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm với chế độ AI+ thông minh. Nhờ đó, thiết bị có khả năng phân tích chất lượng không khí và tự động điều chỉnh tốc độ quạt, giúp tiết kiệm đến 40,5% điện năng so với chế độ tự động thông thường.

Sản phẩm có giá bán lẻ đề xuất 16 triệu đồng.

Máy hút ẩm công suất lớn, LG Dual Inverter Mojave

Máy hút ẩm công suất lớn, LG Dual Inverter Mojave là một giải pháp toàn diện cho không gian sống khô ráo và trong lành. Theo đại diện của LG thì LG Dual Inverter Mojave với công suất lớn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng cho nhiều không gian khác nhau.

Đặc biệt, thiết bị được trang bị máy nén biến tần Dual Inverter, đây công nghệ cốt lõi của LG, giúp thiết bị vận hành ổn định trong thời gian dài mà vẫn tiết kiệm năng lượng đáng kể, đảm bảo hiệu suất hút ẩm cao cùng mức tiêu thụ điện năng tối ưu.

LG Dual Inverter Mojave còn góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống thông qua hệ thống Ionizer và UVnano™ có khả năng loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc trong không khí và trên quạt.

Không chỉ kiểm soát độ ẩm hiệu quả, LG Dual Inverter Mojave còn góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống thông qua hệ thống Ionizer và UVnano™ có khả năng loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc trong không khí và trên quạt. Sau mỗi chu kỳ hoạt động, chế độ Tự động làm sạch sẽ sấy khô các bộ phận bên trong, ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc phát sinh, đảm bảo máy luôn sạch sẽ và an toàn cho người dùng.

Đáng chú ý, nhờ được trang bị hệ thống bánh xe 360° mà người dùng có thể dễ dàng di chuyển LG Dual Inverter Mojave qua các phòng khác nhau một cách linh hoạt, thiết kế tay cầm ẩn thông minh, bình chứa nước trong suốt có tay cầm chống rò rỉ, dễ dàng tháo lắp bằng một tay, và được tích hợp đèn hiển thị 8 màu tùy chỉnh, giúp người dùng theo dõi lượng nước, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

Sản phẩm cũng được bán kèm ống sấy chữ T để người dùng có thể giữ khô quần áo trong tủ, sấy giày nhanh chóng, mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho không gian sống và đồ dùng hàng ngày.

Tương tự như các thiết bị gia dụng LG khác, người dùng có thể điều khiển và theo dõi thiết bị từ xa qua ứng dụng LG ThinQ™, giúp kiểm soát độ ẩm thuận tiện ở mọi thời điểm. Khi bình chứa đầy, đèn báo trên bảng điều khiển sẽ tự động nhấp nháy để cảnh báo, đảm bảo an toàn và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, ở chế độ Smart+ thông minh cho phép thiết bị tự động điều chỉnh công suất máy nén và tốc độ quạt để tạo luồng không khí khô ráo, trong lành phù hợp với môi trường xung quanh.

Sản phẩm được bán ra với 2 phiên bản: Mojave 34 lít có giá bán lẻ đề xuất 19,490 triệu đồng, phù hợp cho diện tích lên đến 89m². Phiên bản 40 lít có giá bán lẻ đề xuất 22,490 triệu đồng là lựa chọn lý tưởng cho không gian rộng đến 99m², đáp ứng hiệu quả nhu cầu hút ẩm trong mọi điều kiện thời tiết.