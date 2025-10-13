Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave

Hồng Nhung

Hồng Nhung

22:51 | 13/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, máy lọc không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và máy hút ẩm công suất lớn LG Dual Inverter Mojave là bộ đôi sản phẩm mới được thiết kế đẹp mắt đi cùng công năng tiện dụng để mang đến không gian sống trong lành, tiện nghi và hiện đại hơn cho người dùng.
LG chính thức ra mắt máy lọc không khí tầm trung LG PuriCare 360 Hit LG kiến tạo không gian sống bằng bộ đôi sản phẩm mới LG ra mắt loạt sản phẩm máy lọc không khí cải tiến mới cùng tính năng đặc biệt Pet Mode
LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp
Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam

Theo ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam: “Các sản phẩm mới mở ra thêm lựa chọn cho người dùng tại Việt Nam bên cạnh những giải pháp không khí với chất lượng vượt trội mà LG đang cung cấp. Không chỉ nâng tầm chất lượng sống, thiết bị còn thể hiện trọn vẹn cam kết ‘Life’s Good’ về một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người dùng thông qua những giải pháp công nghệ thông minh mà LG đang theo đuổi”.

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp
Máy lọc không khí “đa nhiệm” LG PuriCare AeroSpeaker

Cụ thể, máy lọc không khí “đa nhiệm” LG PuriCare AeroSpeaker là sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và thiết kế nội thất cao cấp. Sản phẩm được kế thừa những đường nét tinh tế của thế hệ trước, pha chút khéo léo “ẩn mình” trong chiếc bàn trà sang trọng và quyến rũ, dễ dàng hòa quyện vào mọi không gian sống và trở thành điểm nhấn đầy tinh tế cho ngôi nhà nhờ vào chất hiện đại và đầy công nghệ của mình.

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp
LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp

Máy có khả năng lọc khí vượt trội nhờ vào bộ lọc HEPA 360° hoạt động hiệu quả từ mọi hướng, có khả năng loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn kích thước nhỏ đến PM0.01

Không chỉ có thiết kế hiện đại, AeroSpeaker còn được trang bị rất nhiều tính năng khác nhau. Cụ thể, máy có khả năng lọc khí vượt trội nhờ vào bộ lọc HEPA 360° hoạt động hiệu quả từ mọi hướng, có khả năng loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn kích thước nhỏ đến PM0.01. Với công nghệ UVnano™ độc quyền có khả năng tiêu diệt đến 99,99% vi khuẩn tích tụ trên cánh quạt, LG PuriCare AeroSpeaker đảm bảo luồng khí được khuếch tán luôn trong lành và tinh khiết. Đặc biệt, LG PuriCare AeroSpeaker vận hành êm ái ở mức 21dB, êm hơn cả tiếng lá rơi, để mang đến không gian yên tĩnh, thư giãn tuyệt đối cho người dùng.

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp
LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp

LG PuriCare AeroSpeaker còn tiên phong tích hợp hệ thống loa 360° Hi-Res công suất 30W, kiêm đế sạc không dây chuẩn Qi

Không chỉ dừng lại ở vai trò là một chiếc máy lọc không khí sở hữu nhiều công nghệ hiện đại nhất hiện nay, LG PuriCare AeroSpeaker còn tiên phong tích hợp hệ thống loa 360° Hi-Res công suất 30W, cho âm thanh lan tỏa đồng đều, sắc nét và sống động ở mọi góc không gian. Đồng thời LG PuriCare AeroSpeaker còn được trang bị hệ thống đèn đa sắc với 8 màu và 9 chế độ ánh sáng, từ ánh sáng thiên nhiên nhẹ nhàng đến sắc màu tiệc tùng rực rỡ. Đặc biệt hệ thống ánh sáng này có thể điều khiển dễ dàng qua ứng dụng LG ThinQ™.

Bên cạnh đó LG PuriCare AeroSpeaker còn kiêm luôn chức năng của một chiếc đế sạc không dây chuẩn Qi, giúp nâng tầm sự tiện nghi cho từng trải nghiệm.

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp
Được ví như một mảnh ghép hoàn hảo của BST LG Objet, LG PuriCare AeroSpeaker không chỉ phù hợp với mọi không gian mà còn đặc biệt thích hợp với những căn phòng ngủ có diện tích khoảng 20m².

Đáng chú ý, máy lọc không khí LG PuriCare AeroSpeaker còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm với chế độ AI+ thông minh. Nhờ đó, thiết bị có khả năng phân tích chất lượng không khí và tự động điều chỉnh tốc độ quạt, giúp tiết kiệm đến 40,5% điện năng so với chế độ tự động thông thường.

Sản phẩm có giá bán lẻ đề xuất 16 triệu đồng.

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp
Máy hút ẩm công suất lớn, LG Dual Inverter Mojave

Máy hút ẩm công suất lớn, LG Dual Inverter Mojave là một giải pháp toàn diện cho không gian sống khô ráo và trong lành. Theo đại diện của LG thì LG Dual Inverter Mojave với công suất lớn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng cho nhiều không gian khác nhau.

Đặc biệt, thiết bị được trang bị máy nén biến tần Dual Inverter, đây công nghệ cốt lõi của LG, giúp thiết bị vận hành ổn định trong thời gian dài mà vẫn tiết kiệm năng lượng đáng kể, đảm bảo hiệu suất hút ẩm cao cùng mức tiêu thụ điện năng tối ưu.

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp v
LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp

LG Dual Inverter Mojave còn góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống thông qua hệ thống Ionizer và UVnano™ có khả năng loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc trong không khí và trên quạt.

Không chỉ kiểm soát độ ẩm hiệu quả, LG Dual Inverter Mojave còn góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống thông qua hệ thống Ionizer và UVnano™ có khả năng loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc trong không khí và trên quạt. Sau mỗi chu kỳ hoạt động, chế độ Tự động làm sạch sẽ sấy khô các bộ phận bên trong, ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc phát sinh, đảm bảo máy luôn sạch sẽ và an toàn cho người dùng.

Đáng chú ý, nhờ được trang bị hệ thống bánh xe 360° mà người dùng có thể dễ dàng di chuyển LG Dual Inverter Mojave qua các phòng khác nhau một cách linh hoạt, thiết kế tay cầm ẩn thông minh, bình chứa nước trong suốt có tay cầm chống rò rỉ, dễ dàng tháo lắp bằng một tay, và được tích hợp đèn hiển thị 8 màu tùy chỉnh, giúp người dùng theo dõi lượng nước, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp
Sản phẩm cũng được bán kèm ống sấy chữ T để người dùng có thể giữ khô quần áo trong tủ, sấy giày nhanh chóng, mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho không gian sống và đồ dùng hàng ngày.

Tương tự như các thiết bị gia dụng LG khác, người dùng có thể điều khiển và theo dõi thiết bị từ xa qua ứng dụng LG ThinQ™, giúp kiểm soát độ ẩm thuận tiện ở mọi thời điểm. Khi bình chứa đầy, đèn báo trên bảng điều khiển sẽ tự động nhấp nháy để cảnh báo, đảm bảo an toàn và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, ở chế độ Smart+ thông minh cho phép thiết bị tự động điều chỉnh công suất máy nén và tốc độ quạt để tạo luồng không khí khô ráo, trong lành phù hợp với môi trường xung quanh.

Sản phẩm được bán ra với 2 phiên bản: Mojave 34 lít có giá bán lẻ đề xuất 19,490 triệu đồng, phù hợp cho diện tích lên đến 89m². Phiên bản 40 lít có giá bán lẻ đề xuất 22,490 triệu đồng là lựa chọn lý tưởng cho không gian rộng đến 99m², đáp ứng hiệu quả nhu cầu hút ẩm trong mọi điều kiện thời tiết.

LG LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave máy lọc không khí cao cấp máy hút ẩm công suất lớn

Bài liên quan

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

LG nâng cấp màn hình gaming LG UltraGear lên 300Hz

LG nâng cấp màn hình gaming LG UltraGear lên 300Hz

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

Có thể bạn quan tâm

Dyson V16 Piston Animal mới, hút sạch và diệt chuẩn tối ưu

Dyson V16 Piston Animal mới, hút sạch và diệt chuẩn tối ưu

Điện tử tiêu dùng
Theo đại diện Dyson, với thiết kế đầu hút kép hình nón mới, Dyson V16 Piston Animal™ sẽ hút được ngay cả sợi tóc dài đến 60cm và tự động thích ứng với mọi loại sàn, giúp làm sạch đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Dyson Hushjet, máy lọc không khí nhỏ gọn nhất

Dyson Hushjet, máy lọc không khí nhỏ gọn nhất

Gia dụng
Dù có thiết kế nhỏ gọn, nhưng được lấy cảm hứng từ động cơ phản lực, với màng lọc có tuổi thọ tăng gấp bốn lần so với phiên bản trước đó, Dyson HushJet™ vẫn có thể chặn và giữ lại 99,97% hạt bụi nhỏ tới 0,3 micron, đồng thời có thể sử dụng cho những căn phòng có diện tích tối đa lên đến 100m2.
LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

Gia dụng
Cụ thể, dải sản phẩm mới 2026 bao gồm máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy giặt sấy và máy sấy bơm nhiệt, thay thế toàn bộ dải sản phẩm hiện tại tại thị trường Việt Nam.
Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Thị trường
Và để ghi dấu sự kiện này, Dreame Việt Nam giới thiệu bộ ba sản phẩm cao cấp thế hệ mới, bao gồm robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới có khả năng tự động thay giẻ lau theo từng khu vực sử dụng Dreame Matrix 10 Ultra; máy hút bụi lau nhà đa năng, “biến hình” linh hoạt cho nhiều không gian sống Dreame H13 Dual FlexReach và máy sấy tóc cao cấp tích hợp công nghệ phun sương dưỡng chất, chăm sóc và tạo kiểu vượt trội Dreame Miracle Pro.
Nâng tầm trải nghiệm nhà thông minh, Xiaomi ra mắt loạt sản phẩm gia dụng Mijia

Nâng tầm trải nghiệm nhà thông minh, Xiaomi ra mắt loạt sản phẩm gia dụng Mijia

Gia dụng
Bốn sản phẩm chiến lược đáp ứng này sẽ đáp ứng nhu cầu từ làm mát không gian, bảo quản thực phẩm, giặt sấy quần áo đến thanh lọc không khí.
Xem thêm

Đọc nhiều

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa rào
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mây rải rác
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
34°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
33°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
34°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
21°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 33°C
mây rải rác
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
22°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 32°C
mây thưa
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
23°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
22°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16637 16906 17480
CAD 18245 18521 19132
CHF 32119 32501 33150
CNY 0 3470 3830
EUR 29868 30140 31163
GBP 34359 34751 35692
HKD 0 3258 3460
JPY 166 170 176
KRW 0 17 19
NZD 0 14776 15363
SGD 19757 20039 20563
THB 724 788 841
USD (1,2) 26093 0 0
USD (5,10,20) 26135 0 0
USD (50,100) 26163 26198 26369
Cập nhật: 14/10/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,150 26,150 26,369
USD(1-2-5) 25,104 - -
USD(10-20) 25,104 - -
EUR 30,075 30,099 31,240
JPY 169.76 170.07 177.15
GBP 34,755 34,849 35,669
AUD 16,916 16,977 17,420
CAD 18,471 18,530 19,057
CHF 32,463 32,564 33,228
SGD 19,920 19,982 20,594
CNY - 3,647 3,743
HKD 3,336 3,346 3,429
KRW 17.09 17.82 19.14
THB 773.87 783.43 833.59
NZD 14,790 14,927 15,271
SEK - 2,731 2,811
DKK - 4,023 4,139
NOK - 2,574 2,649
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,841.37 - 6,553.15
TWD 777.59 - 935.59
SAR - 6,926.26 7,250.04
KWD - 83,784 88,593
Cập nhật: 14/10/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,369
EUR 29,889 30,009 31,089
GBP 34,535 34,674 35,609
HKD 3,323 3,336 3,438
CHF 32,189 32,318 33,188
JPY 169.17 169.85 176.61
AUD 16,832 16,900 17,417
SGD 19,952 20,032 20,541
THB 788 791 825
CAD 18,449 18,523 19,004
NZD 14,833 15,311
KRW 17.73 19.37
Cập nhật: 14/10/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26369
AUD 16806 16906 17514
CAD 18420 18520 19121
CHF 32359 32389 33263
CNY 0 3658.4 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30031 30061 31086
GBP 34647 34697 35810
HKD 0 3390 0
JPY 169.27 169.77 176.81
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14877 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19903 20033 20762
THB 0 753.9 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14490000 14490000 14640000
SBJ 12500000 12500000 14640000
Cập nhật: 14/10/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,170 26,220 26,369
USD20 26,170 26,220 26,369
USD1 23,859 26,220 26,369
AUD 16,853 16,953 18,071
EUR 30,167 30,167 31,496
CAD 18,362 18,462 19,782
SGD 19,977 20,127 21,155
JPY 169.7 171.2 175.88
GBP 34,738 34,888 35,675
XAU 14,488,000 0 14,642,000
CNY 0 3,543 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/10/2025 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Cập nhật: 14/10/2025 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 14,100 ▲250K 14,490 ▲250K
Trang sức 99.9 14,090 ▲250K 14,480 ▲250K
NL 99.99 14,100 ▲250K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,100 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲250K 14,550 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲250K 14,550 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲250K 14,550 ▲250K
Miếng SJC Thái Bình 14,490 ▲280K 14,640 ▲230K
Miếng SJC Nghệ An 14,490 ▲280K 14,640 ▲230K
Miếng SJC Hà Nội 14,490 ▲280K 14,640 ▲230K
Cập nhật: 14/10/2025 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,449 ▲28K 14,642 ▲230K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,449 ▲28K 14,643 ▲230K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,416 ▲31K 1,438 ▲26K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,416 ▲31K 1,439 ▲26K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▲26K 1,423 ▲26K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,391 ▲2574K 140,891 ▲2574K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,386 ▲1951K 106,886 ▲1951K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,424 ▲1768K 96,924 ▲1768K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,462 ▲1586K 86,962 ▲1586K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,619 ▲1516K 83,119 ▲1516K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,995 ▲1084K 59,495 ▲1084K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,449 ▲28K 1,464 ▲23K
Cập nhật: 14/10/2025 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Khai mạc ngày hội

Khai mạc ngày hội 'Gia đình trẻ hạnh phúc'

Vinh danh 10

Vinh danh 10 'Gia đình trẻ hạnh phúc' năm 2025

Ra mắt bộ sách về họa sĩ Nam Sơn và mỹ thuật Đông Dương

Ra mắt bộ sách về họa sĩ Nam Sơn và mỹ thuật Đông Dương

Windows 10 sắp hết hạn hỗ trợ: Người dùng cần chuẩn bị gì trước ngày 14/10/2025?

Windows 10 sắp hết hạn hỗ trợ: Người dùng cần chuẩn bị gì trước ngày 14/10/2025?

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

FPT mang gì đến Tech Week Singapore 2025?

FPT mang gì đến Tech Week Singapore 2025?

Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

Trung Quốc:

Trung Quốc: 'Không sợ chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ'

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu

Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Diễn đàn GGH 2025: Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Diễn đàn GGH 2025: Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Du học Hồng Kông, cánh cửa mới cho học sinh sinh viên Việt Nam

Du học Hồng Kông, cánh cửa mới cho học sinh sinh viên Việt Nam

Chương trình

Chương trình 'Chạm sẻ chia, Trao hy vọng' bước vào năm thứ 3 liên tiếp

BIC triển khai nhanh công tác hỗ trợ, bồi thường và cứu trợ sau bão

BIC triển khai nhanh công tác hỗ trợ, bồi thường và cứu trợ sau bão

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội