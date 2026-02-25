Toyota RAV4 PHEV 2026: Mẫu SUV với khả năng cấp điện gia đình liên tục 7 ngày

Điểm nổi bật nhất trên Toyota RAV4 PHEV 2026 là chế độ “Power Supply Time Priority Mode”. Toyota phát triển hệ thống này để cho phép xe duy trì nguồn điện liên tục cho các thiết bị gia dụng với mức tải ổn định 400W trong tối đa 7 ngày.

“Power Supply Time Priority Mode” hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa động cơ xăng và bộ pin dung lượng lớn, đảm bảo dòng điện không bị gián đoạn nếu bình nhiên liệu được đổ đầy và pin được sạc đầy. Ngay cả khi không kích hoạt chế độ ưu tiên, xe vẫn có thể cấp điện khoảng 6,5 ngày trong điều kiện tiêu chuẩn.

Toyota RAV4 PHEV 2026. Nguồn ảnh: Toyota

Toyota tích hợp ổ cắm điện ngay trong khoang hành lý và cung cấp bộ chuyển đổi từ cổng sạc sang nguồn điện xoay chiều 100V với công suất tối đa 1.500W. Nhờ đó, RAV4 PHEV có thể vận hành các thiết bị như bếp điện, đèn chiếu sáng, quạt hoặc sạc thiết bị điện tử. Hãng định vị mẫu xe này như một trạm phát điện di động, phục vụ nhu cầu dã ngoại, cắm trại và đặc biệt hữu ích trong bối cảnh thiên tai hoặc sự cố mất điện lưới kéo dài.

Về vận hành, RAV4 PHEV 2026 sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện và bộ pin 22,7 kWh, tạo ra tổng công suất 324 mã lực. Toyota trang bị hộp số e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh nhằm tối ưu độ bám đường và khả năng phân bổ lực kéo.

Theo chu trình thử nghiệm WLTC tại Nhật Bản, xe có thể di chuyển thuần điện tới 150 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này giúp RAV4 PHEV đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày mà không cần sử dụng động cơ xăng, đồng thời giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải.

RAV4 PHEV 2026 tạo ra tổng công suất 324 mã lực. Nguồn ảnh: Toyota

Toyota cũng nâng cấp toàn diện không gian nội thất để tương xứng với cấu hình điện hóa cao cấp. RAV4 PHEV 2026 sử dụng màn hình trung tâm 12,9 inch vận hành trên nền tảng phần mềm Arene mới, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình hiển thị HUD.

Hãng tích hợp cần số điện tử Electro Shiftmatic, sạc không dây, ghế sưởi và làm mát, cùng cửa sổ trời toàn cảnh trên các phiên bản cao. Cách bố trí khoang lái hướng đến trải nghiệm số hóa, giảm thao tác cơ học truyền thống và tăng tính trực quan cho người điều khiển.

Hệ khung gầm được tinh chỉnh để tương thích với bộ pin dung lượng lớn, đồng thời duy trì độ cứng vững khi vận hành ở tốc độ cao. Toyota tập trung cân bằng giữa hiệu suất, độ ổn định và sự êm ái, nhằm đảm bảo RAV4 PHEV vẫn giữ vai trò một mẫu SUV gia đình thực dụng.

Toyota RAV4 PHEV 2026 được nâng cấp toàn diện không gian nội thất. Nguồn ảnh: Toyota

Toyota RAV4 PHEV 2026 được nâng cấp toàn diện không gian nội thất. Nguồn ảnh: Toyota

Bên cạnh PHEV, Toyota giới thiệu phiên bản GR Sport như một lựa chọn mang tính hình ảnh và cảm xúc. Biến thể này sở hữu cản trước thiết kế riêng, mâm hợp kim đặc trưng và cùm phanh sơn đỏ nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao.

Hãng tinh chỉnh hệ thống treo, trợ lực lái điện và bổ sung các thanh gia cường thân xe để cải thiện phản hồi khi vào cua. Tuy nhiên, Toyota GR Sport không thay đổi cấu hình công suất so với nền tảng hiện có mà chủ yếu tập trung vào cảm giác lái và diện mạo.

Tại thị trường Nhật Bản, Toyota niêm yết RAV4 PHEV 2026 bản Z tiêu chuẩn ở mức 6.000.000 yên, trong khi bản Toyota GR Sport có giá khởi điểm 6.300.000 yên. Hãng đặt mục tiêu sản xuất khoảng 700 xe mỗi tháng nhằm đáp ứng đơn đặt hàng ban đầu.

Với việc lấy PHEV làm trung tâm và GR Sport đóng vai trò bổ trợ, Toyota cho thấy định hướng rõ ràng: nâng cấp SUV gia đình thành một phương tiện đa năng trong hệ sinh thái năng lượng, đồng thời duy trì yếu tố thể thao để mở rộng nhóm khách hàng. RAV4 2026 vì vậy không chỉ là bản nâng cấp sản phẩm, mà còn là bước đi chiến lược trong lộ trình điện hóa toàn cầu của hãng.