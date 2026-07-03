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BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Hải Nguyên

Hải Nguyên

16:42 | 03/07/2026
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Để tiếp nối chuỗi hoạt động sôi nổi và đồng hành cùng khách hàng trong mùa hè này, BYD Việt Nam mang đến chương trình ưu đãi “Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc”.
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BYD Việt Nam ưu đãi Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc

Đại diện BYD Việt Nam cho biết, chương trình ưu đãi “Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc” diễn ra từ tháng 07/2026 đến hết tháng 08/2026, đây là dịp để khách hàng trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận và hữu các dòng xe năng lượng mới của BYD với mức ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, kết hợp cùng hàng loạt quà tặng giá trị và chương trình bảo dưỡng hấp dẫn.

Chương trình “Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc” chính là bước khởi động cho chiến dịch Quý 3/2026 của BYD Việt Nam. Song song với ưu đãi giá, trong tháng 7 này, BYD Việt Nam sẽ triển khai hàng loạt sự kiện trải nghiệm thú vị, đặc biệt là sự kiện dành riêng cho khách hàng chạy xe dịch vụ và kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Bằng việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dùng tiếp cận các dòng xe năng lượng mới, BYD một lần nữa khẳng định cam kết gắn bó và chung tay phát triển giao thông xanh tại Việt Nam.

BYD Việt Nam ưu đãi Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc
BYD Việt Nam ưu đãi Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc

Ảnh minh họa.

Ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng khi sở hữu xe BYD

Trong chương trình “Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc”, BYD Việt Nam không chỉ ưu đãi về mặt tài chính mà còn tặng kèm các gói giải pháp toàn diện nhằm tối ưu chi phí vận hành và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Cụ thể, người mua xe sẽ nhận được: giải pháp sạc tại nhà, bảo hiểm vật chất, phụ kiện chính hãng và gia hạn bảo hành pin.

Ưu đãi áp dụng trên toàn quốc cho cả 6 dòng xe (gồm xe thuần điện EV và hybrid cắm sạc DM-i Super Hybrid), trải dài từ xe đô thị nhỏ gọn, sedan, SUV gia đình cho đến phân khúc cao cấp. Danh mục sản phẩm đa dạng này hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cả khách hàng cá nhân lẫn đơn vị kinh doanh dịch vụ.

BYD Fest 102 mùa hai - Ngày hội trải nghiệm và ưu đãi lớn nhất năm dành cho khách hàng BYD

Sau thành công vang dội của BYD Fest 102 mùa một, ngay trong tháng 7 năm nay, sự kiện sẽ được tái khởi động, hứa hẹn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn nữa dành riêng cho các đối tác tài xế công nghệ, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và cả những khách hàng yêu thích xe năng lượng mới từ BYD.

Sự kiện năm nay sẽ đánh dấu bước phát triển hơn nữa của BYD tại Việt Nam khi đồng hành cùng các đối tác uy tín chiến lược ở đa dạng ngành nghề từ xe công nghệ, tài chính ngân hàng, và các doanh nghiệp về hạ tầng trạm sạc.

BYD Việt Nam ưu đãi Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc
BYD Việt Nam ưu đãi Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc

Ảnh minh họa.

Với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và tiềm lực mạnh mẽ hơn, sự kiện Fest 102 mùa hai sẽ trở lại với những đặc quyền và ưu đãi riêng dành cho khách hàng khi tham dự bao gồm giá trị quà tặng lên đến gần 2 tỷ đồng, chính sách ưu hỗ trợ tài chính đặc biệt và mức ưu đãi riêng dành cho các mẫu xe năng lượng mới như BYD M6 lên tới 68 triệu đồng và BYD SEAL 5 lên đến 108 triệu đồng.

BYD Fest 102 là một trong những hoạt động trọng điểm của BYD nhằm thúc đẩy hợp tác cùng các doanh nghiệp và chung tay thúc đẩy phát triển di chuyển xanh tại Việt Nam. Tính đến nay, riêng mảng bán hàng doanh nghiệp BYD Việt Nam đã bàn giao hơn 2.000 xe đến khách hàng, trong đó mẫu BYD M6 và BYD SEAL 5 chiếm tỷ trọng đáng kể và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn phục vụ đa dạng nhu cầu như trung chuyển, vận tải hành khách, cho thuê xe và dịch vụ xe công nghệ.

Thông qua sự kiện BYD Fest 102 lần này, đi kèm với chương trình ưu đãi hiện hữu, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được ưu đãi kép từ hãng với chính sách ưu đãi về giá bán cho các dòng xe đồng thời hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ, quà tặng hấp dẫn từ các đối tác chiến lược của BYD khi tham dự sự kiện.

STT

DÒNG XE

KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG (*)

1

BYD SEAL 5 PREMIUM

(MY 2025)
  • 100% phí trước bạ (trị giá 69.600.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

2

BYD SEAL 5 PREMIUM

(MY 2026)
  • 50% phí trước bạ (trị giá 34.800.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

3

BYD SEALION 6 DYNAMIC
  • 50% phí trước bạ (trị giá 41.950.000 VNĐ).
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, đã bao gồm phí lắp đặt).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.000.000 VNĐ).
  • 01 camera hành trình chính hãng BYD (trị giá 1.756.700 VNĐ).
  • 01 thẻ nhớ 8GB BYD (trị giá 245.300 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

4

BYD SEALION 6 DYNAMIC
  • 50% phí trước bạ (trị giá 46.800.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.300.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

5

BYD ATTO 2 PREMIUM

Màu xám (MY 2025)
  • Tiền mặt 30.000.000 VNĐ.
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, đã bao gồm phí lắp đặt).

6

BYD ATTO 2 PREMIUM

Các màu còn lại

(MY 2025)
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, đã bao gồm phí lắp đặt).

7

BYDATTO 2 PREMIUM

(MY 2026)
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

8

BYDHAN EV, PERFORMANCE-AWD

(MY 2025)
  • Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 17.900.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.200.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, đã bao gồm phí lắp đặt).

9

BYD HAN EV, PERFORMANCE-AWD

(MY 2026)
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.200.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, đã bao gồm phí lắp đặt).

10

BYD SEALION 8 PERFORMACE-AWD

(MY 2025)
  • Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 18.900.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3.400.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, đã bao gồm phí lắp đặt).

11

BYD SEALION 8 PERFORMACE-AWD

(MY 2026)
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3.400.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, đã bao gồm phí lắp đặt).

12

BYD M9 ADVANCED và

BYD M9 PREMIUM
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.897.560 VNĐ).
  • Quà tặng trị giá tối đa 5.000.000 VNĐ.

Thông qua chương trình "Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc”, BYD Việt Nam mong muốn mở ra cơ hội để người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận các dòng xe năng lượng mới an toàn, thân thiện với môi trường. Không chỉ là một lựa chọn di chuyển, đó còn là lời mời gọi tận hưởng những hành trình trọn vẹn cảm xúc, nơi mỗi chuyến đi mùa hè trở thành khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và những người thân yêu.

BYD Việt Nam ưu đãi Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc

Cập nhật giá bán các dòng xe BYD tháng 7/2026

Phiên bản

Giá bán công bố (**)

BYD ATTO 2

669.000.000 VNĐ
BYD SEAL 5 696.000.000 VNĐ
BYD M6 756.000.000 VNĐ
BYD SEALION 6 Dynamic 839.000.000 VNĐ
BYD SEALION 6 Premium 936.000.000 VNĐ
BYD SEAL Advanced 1.119.000.000 VNĐ
BYD SEAL Performance 1.359.000.000 VNĐ
BYD HAN 1.489.000.000 VNĐ
BYD SEALION 8 1.569.000.000 VNĐ
BYD M9 Advanced 1.999.000.000 VNĐ
BYD M9 Premium 2.388.000.000 VNĐ

(*) Các khoản khuyến mại trên đã bao gồm VAT.

(**) Giá bán đã bao gồm Thuế GTGT và Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc BYD Việt Nam xe điện Xe điện Trung Quốc BYD Atto 3 BYD ATTO 2 BYD Sealion 6 BYD Sealion 8 BYD Han BYD M9

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25°C
Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Thứ tư, 08/07/2026 15:00
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Thứ tư, 08/07/2026 18:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
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AUD 17706 17979 18558
CAD 18000 18275 18895
CHF 32079 32461 33110
CNY 0 3836 3929
EUR 29462 29683 30764
GBP 34303 34694 35635
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14703 15288
SGD 19832 20114 20685
THB 708 771 826
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
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Cập nhật: 04/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,083 26,083 26,463
USD(1-2-5) 25,040 - -
USD(10-20) 25,040 - -
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