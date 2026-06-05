Bằng cam kết mạnh mẽ và nền tảng công nghệ vận hành tiên tiến, BYD đã chứng minh vị thế của một trong những thương hiệu xe năng lượng mới hàng đầu thế giới, chủ động xác nhận khả năng tương thích với xăng sinh học E10 đối với các dòng xe DM-i Super Hybrid tại Việt Nam.

Động thái kịp thời này góp phần giải đáp các băn khoăn phổ biến của người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển dịch sang các dòng nhiên liệu thân thiện với môi trường, mà còn khẳng định tầm nhìn bền vững của BYD: Luôn mang đến những giải pháp di chuyển thông minh, an toàn và tối ưu chi phí cho khách hàng.

Các dòng xe Plug-in Hybrid (PHEV) của BYD trang bị công nghệ động cơ DM-i Super Hybrid độc quyền đều sở hữu khả năng thích ứng hoàn hảo với xăng sinh học E10

Hiểu rõ về xăng E10 và công nghệ động cơ DM-i Super Hybrid

Xăng sinh học E10 là nhiên liệu được pha trộn từ 90% xăng khoáng truyền thống và 10% ethanol sinh học. Loại nhiên liệu này được kỳ vọng là giải pháp trọng điểm trong lộ trình giảm phát thải của ngành giao thông nhờ khả năng cắt giảm tối đa lượng khí CO₂ sinh ra trong quá trình vận hành.

Không dừng lại ở việc bảo vệ môi trường, việc sử dụng E10 còn giúp tối ưu hóa nguồn nguyên liệu tái tạo từ nông nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, việc phổ biến xăng sinh học E10 ở thời điểm hiện tại vẫn cần thêm thời gian để người tiêu dùng Việt Nam thích nghi với nguồn năng lượng mới. Song song đó, các hãng xe cũng cần có những bước chuyển dịch phù hợp để củng cố niềm tin nơi khách hàng.

Câu hỏi lớn nhất được đông đảo người dùng đặt ra lúc này là: Liệu mẫu xe của mình có tương thích tốt với xăng E10 và đảm bảo độ bền bỉ trong thời gian dài? Với công nghệ động cơ DM-i Super Hybrid, BYD đưa ra cơ sở kỹ thuật để khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng xăng sinh học E10.

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Các dòng xe BYD trang bị động cơ DM-i Super Hybrid sở hữu khả năng tương thích hoàn hảo với xăng sinh học E10 (10% Ethanol), đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định và độ bền bỉ ưu việt nhờ những nền tảng kỹ thuật cốt lõi sau:

Tối ưu hóa hiệu suất nhờ tỷ số nén cực cao và cấu trúc buồng đốt

Điểm sáng giá của khối động cơ DM-i Super Hybrid nằm ở tỷ số nén vượt trội, lên đến 15,5:1. Tuy nhiên, xăng E10 lại mang đặc tính ưu việt là có chỉ số octane cao hơn so với xăng khoáng thuần túy, giúp hỗn hợp nhiên liệu chịu được áp suất nén lớn hơn trước khi tự kích cháy.

Hỗn hợp khí nạp được nén chặt tối đa, kết hợp với tốc độ cháy tối ưu của ethanol, giúp động cơ khai thác triệt để từng giọt nhiên liệu để mang lại hiệu suất vận hành lý tưởng. Thêm vào đó, bộ điều khiển động cơ (ECU) độc quyền do BYD phát triển sẽ tự động nhận diện, linh hoạt điều chỉnh góc đánh lửa và lưu lượng phun nhằm tối ưu hóa quá trình cháy theo đặc tính riêng của xăng E10.

Kiểm soát nhiệt độ buồng đốt hoàn hảo với chu trình Atkinson

Động cơ DM-i Super Hybrid hoạt động dựa trên chu trình Atkinson tối ưu. Khác với chu trình Otto thông thường, chu trình Atkinson có thời điểm đóng van nạp muộn hơn, giúp hành trình giãn nở dài hơn hành trình nén thực tế. Thiết kế thông minh này giúp tối ưu hóa quá trình đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. Nhờ vậy, động cơ không chỉ vận hành cực kỳ êm ái, mượt mà mà còn duy trì được nền nhiệt độ lý tưởng.

Việc kiểm soát tốt nhiệt độ buồng đốt là yếu tố sống còn khi sử dụng xăng sinh học, bởi thành phần ethanol khi cháy có thể tạo ra những biến thiên nhiệt độ khác biệt so với xăng khoáng truyền thống. Chu trình Atkinson trên động cơ BYD góp phần kiểm soát hiệu quả các tác động nhiệt phát sinh trong quá trình vận hành, đảm bảo độ bền tối đa cho các chi tiết máy.

Hóa giải triệt để bài toán ăn mòn bằng hệ thống vật liệu cao cấp

Bản chất của thành phần ethanol trong xăng E10 là tính ngậm nước (hút ẩm). Hiện tượng tích tụ nước và cồn này có thể dẫn đến quá trình oxy hóa, gây ăn mòn các chi tiết kim loại, ống dẫn nhiên liệu bằng cao su hoặc nhựa thông thường.

Nhận thức rõ đặc tính này ngay từ khâu nghiên cứu và phát triển (R&D), BYD đã ứng dụng các dòng vật liệu chống ăn mòn cao cấp cho toàn bộ hệ thống động cơ. Theo đó, hệ thống đường ống dẫn, kim phun, gioăng cao su chịu lực và các chi tiết tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu đều được chế tạo từ vật liệu chịu hóa chất chuyên dụng, đảm bảo tuổi thọ và độ bền bỉ dài lâu, bất chấp việc tiếp xúc liên tục với môi trường xăng E10 qua nhiều năm sử dụng.

Ông Bùi Hữu Thanh - Giám đốc Dịch vụ & Phụ tùng BYD Việt Nam chia sẻ: “Các dòng xe Plug-in Hybrid (PHEV) của BYD trang bị công nghệ động cơ DM-i Super Hybrid độc quyền đều sở hữu khả năng thích ứng hoàn hảo với xăng sinh học E10. Hệ thống này đảm bảo quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra tối ưu, giúp xe vận hành mượt mà, bền bỉ và duy trì hiệu suất vượt trội mà không cần bất kỳ sự thay đổi hay nâng cấp kỹ thuật nào từ phía người dùng.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, BYD Việt Nam cam kết luôn đồng hành toàn diện cùng khách hàng thông qua hệ thống bảo dưỡng chính hãng trên toàn quốc. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của chủ sở hữu xe BYD liên quan đến việc sử dụng xăng E10, mang lại trải nghiệm trọn vẹn và an tâm nhất.”.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng sử dụng xăng E10 từ BYD Việt Nam

Dù nền tảng công nghệ DM-i Super Hybrid đã được tối ưu hóa hoàn toàn cho xăng E10, nhưng để tối đa hóa tuổi thọ động cơ cũng như đảm bảo trải nghiệm vận hành mượt mà nhất, người dùng xe nên lưu ý các khuyến nghị quan trọng sau đây khi sử dụng loại xăng sinh học này:

Kiểm tra tính tương thích của phương tiện: Xác định rõ khả năng tương thích với xăng E10 theo sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đối với từng dòng xe cụ thể (Toàn bộ các dòng xe BYD công nghệ DM-i super hybrid hiện tại đều tương thích 100% với xăng E10).

Lựa chọn cửa hàng nhiên liệu uy tín: Chất lượng xăng sinh học phụ thuộc rất lớn vào quy trình pha trộn và lưu trữ. Khách hàng nên đổ xăng E10 tại các hệ thống phân phối lớn và uy tín để đảm bảo chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu theo quy định hiện hành.

Nguyên tắc "Đầy bình" (Hạn chế khoảng trống): Khi đổ xăng, nên ưu tiên đổ đầy bình thay vì chỉ đổ một lượng nhỏ. Việc này giúp giảm thiểu tối đa khoảng trống chứa không khí bên trong thùng nhiên liệu, từ đó hạn chế hiện tượng ngưng tụ hơi nước (nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng tách lớp cồn - nước).

Khuyến nghị vận hành đối với xe ít sử dụng: Do đặc thù xe BYD DM-i super hybrid có thể chạy thuần điện (EV) trong thời gian dài khiến xăng trong bình ít khi tiêu hao, nếu xe ít di chuyển hoặc ít dùng đến động cơ xăng, khách hàng nên: Duy trì vận hành xe ở chế độ HEV ít nhất 15 phút mỗi tuần trên đường để kích hoạt động cơ đốt trong, giúp nhiên liệu được tuần hoàn và làm sạch hệ thống nhiên liệu và không nên lưu trữ một lượng xăng E10 trong bình quá 3 tháng mà không sử dụng hết.

Tuân thủ bảo dưỡng và theo dõi xe: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ đúng hạn (đặc biệt là lọc xăng). Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào (động cơ rung giật, hụt hơi, khó nổ), khách hàng nên chủ động liên hệ ngay Hotline BYD hoặc Đại lý ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.

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Chính sách bảo hành chính hãng từ BYD Việt Nam

Việc sử dụng xăng sinh học E10 theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành theo chính sách của BYD Việt Nam, đồng thời không làm phát sinh thêm bất kỳ chi phí bảo dưỡng hay sửa chữa nào đối với hệ thống động cơ.

Công nghệ DM-i Super Hybrid hiện đã được ứng dụng trên hàng triệu phương tiện BYD tại nhiều thị trường trên thế giới, bao gồm các quốc gia đã sử dụng xăng E10 trong thời gian dài như Thái Lan, Brazil, Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu. Kinh nghiệm vận hành thực tế này là cơ sở quan trọng giúp BYD tự tin khẳng định khả năng tương thích của các dòng xe DM-i với nhiên liệu E10 theo tiêu chuẩn hiện hành.

Hiện tại, tất cả các dòng xe BYD tại thị trường Việt Nam đều được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đặc biệt, hệ thống pin truyền động, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện sở hữu gói bảo hành dài hạn lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.

Nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu xe và tối ưu hóa chất lượng dịch vụ hậu mãi, BYD Việt Nam chính thức điều chỉnh chu kỳ bảo dưỡng định kỳ dành riêng cho các dòng xe thuần điện (EV). Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2026, các mẫu xe EV bàn giao mới sẽ thực hiện kỳ bảo dưỡng đầu tiên tại mốc 20.000 km hoặc 12 tháng (tùy điều kiện nào đến trước), thay cho mốc 5.000 km hoặc 3 tháng như trước đây.

Sự thay đổi này được áp dụng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu của BYD, giúp cắt giảm tần suất bảo dưỡng không cần thiết và tối ưu hóa chi phí cũng như tiết kiệm thời gian cho khách hàng, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành bền bỉ và độ an toàn tối đa của phương tiện.

Ngoài ra, BYD Việt Nam khuyến cáo khách hàng sử dụng bộ sạc chính hãng, BYD chỉ phân phối duy nhất phiên bản bộ sạc tại nhà 7kw. Việc sử dụng các bộ sạc không chính hãng, không được BYD VN phân phối chính thức có thể tìm ẩn nguy cơ mất an toàn, hư hỏng liên đới phát sinh trong quá trình sử dụng và quyền lợi bảo hành sản phẩm.

Sự tối ưu hóa đồng bộ trong chính sách bảo hành và bảo dưỡng chính hãng áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm từ xe thuần điện (EV), Hybrid cho đến Plug-in Hybrid (PHEV) sẽ giúp khách hàng hoàn toàn an tâm lựa chọn cũng như sử dụng các dòng xe năng lượng mới (NEV) từ BYD, đặc biệt là các phiên bản trang bị động cơ đốt trong tương thích với xăng sinh học E10.